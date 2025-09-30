Durante todo el mes de octubre y parte de noviembre, Caracas se convertirá en un epicentro de creación, encuentro y celebración artística con la quinta edición del Festival de Artes Escénicas Franco-venezolano.

Organizado por la Embajada de Francia en Venezuela, el Centro de Creación Artística TET y la Alianza Francesa de Caracas, el festival propone una programación diversa que abraza el teatro, la danza, el circo, la música, la ópera, los títeres y espacios formativos para reflexionar sobre el hecho creativo.

La gala inaugural, “In Extremis”, homenaje a Erik Satie, abrirá el telón en el Centro de Arte Moderno (CCAM) en cocreación con Claudia Capriles, Miguel Noya y la Fundación CCAM. Seguidamente, más de 50 actividades tomarán distintos espacios de la ciudad.

El teatro será uno de los grandes protagonistas, con propuestas francesas como “Les Petites Géométries” y “Vue”, ambas de teatro de objetos, junto a montajes nacionales como “El Padre”, “George Kaplan”, “Fedra, ensayo clínico de una pasión”, “Conexión Europa”, “Diálogos de Carmelitas”, “Trazando la silueta del Orinoco” y “Los amos del agua”.

También se presentarán lecturas dramatizadas como “Rinoceronte” y diversos textos de la colección de obras de teatro francés contemporáneo “Tinta fresca”.

En esta quinta edición, el festival también celebra la mirada de sus creadoras: de las 12 propuestas nacionales, 10 están dirigidas por mujeres, consolidando una presencia femenina sin precedentes en la programación. Nombres como Julie Restifo, Marisol Martínez, Jericó Montilla, Elaine Meléndez, Citlaly Godoy, Aromaia León, Virginia Aponte y Anaísa Castillo junto a Margaux Marielle Trehoüart en danza, aportan una diversidad de enfoques que enriquecen la escena desde la sensibilidad, la crítica y la innovación.

La gala inaugural, dirigida por Claudia Capriles, también se inscribe en esta apuesta por visibilizar el liderazgo femenino en las artes escénicas.

La música resonará con fuerza gracias a la ópera “Carmen”, de Bizet, en una puesta contemporánea que explora los límites del deseo y el poder, y con los conciertos sinfónicos y de ensamble dedicados al centenario de Pierre Boulez, acompañados por conferencias con destacados músicos y pensadores.

La danza se hará presente con “La costa común: ecos de desposesión”, de la Compañía Nacional de Danza, con la coreógrafa francesa Margaux Marielle Trehouart, que además ofrecerá una clase abierta para intérpretes de la escena.

El circo desplegará su potencia lúdica y poética con espectáculos como “La fabulosa historia de Basarkus” (Francia), “Déjà Vu”, “Rompiendo fronteras” y “Variette Circo Nacional de Venezuela”, además de demostraciones de trabajo, clases abiertas y tertulias sobre pedagogía circense, gestión de escuelas sociales y poética del cuerpo.

Los títeres también tendrán su espacio con una propuesta de elaboración y manipulación de “Títeres híbridos”, que une personajes franceses y venezolanos en un performance que podrá ser disfrutado en plazas caraqueñas. La programación académica incluye clases magistrales, foros, conferencias, encuentros y talleres como “De botellas a máscaras” (SOMA Teatro), “Pensar los espacios seguros, danzar las memorias” (ONU Mujeres y Red del Absurdo), y “Abriendo mi caja de herramientas” (Julie Restifo).

El homenaje al maestro Guillermo Díaz Yuma tendrá lugar con tres actividades durante el festival que brindará un emotivo reconocimiento a su legado con la presentación de «Lírica», el foro pedagógico “Eco actoral, juego y escena” y el evento «Los amigos de la vida – a Dios dedico este mambo», dando clausura al festival en la conmemoración del día de los muertos.

“El teatro, el circo, la música, las artes escénicas en general vibran constantemente en Venezuela y me siento sumamente honrado de mantener vivo este valioso y positivo intercambio cultural que une aún más a las culturas venezolana y francesa, transmitiendo valores de educación, nuevas incursiones artísticas, paz y tolerancia, parte fundamental de nuestra cooperación bilateral”, declaró Emmanuel Pineda, Embajador de Francia en Venezuela.

Las entradas para algunos espectáculos serán gratuitas, y otras estarán disponibles a precios accesibles. Toda la programación puede consultarse en la cuenta de Instagram @festivalfrancovenezolano y a través de la página web festivalfrancovenezolano.com.

Nota de prensa de la Embajada de Francia