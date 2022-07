Las alergias alimentarias podrían reducir el riesgo de contraer Covid-19, según estudio

Más de 4.000 personas fueron evaluadas entre mayo de 2020 y febrero de 2021 para estudiar la relación entre alergias y Covid-19. Pero, un hallazgo sorprendió al equipo de expertos al recoger los hisopos nasales de los participantes para las pruebas del coronavirus.

El resultado, publicado el 31 de mayo de este año en The Journal of Allergy and Clinical Inmunology (Jaci), concluyó que las personas con alergias alimentarias (casi la mitad del estudio) tuvieron 50 % menos de probabilidad de contraer y desarrollar Covid-19.

Una inflamación podría estar detrás

En sí, el estudio Risk factors for SARS-CoV-2 infection and transmission in households with children with asthma and allergy: A prospective surveillance study no determinó el porqué las personas con alergias alimentarias tienen menos riesgo de contraer el virus.

Pero se sugiere que la inflamación tipo 2 es la que podría reducir el número de receptores ACE2, conocido como “la principal vía de acceso del coronavirus” a las células.

“La inflamación de tipo 2, una característica de la alergia alimentaria, puede reducir los niveles de ACE2 en las vías respiratorias y, por lo tanto, el riesgo de infección”, señalan.

Aunque parece una gran noticia para «los más alérgicos», también se especificó que enfermedades como el asma no estuvieron asociadas con un menor riesgo de infección y cuán contagioso sigue siendo el virus.