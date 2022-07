Conozca las farmacias que ofrecen vacunación de refuerzo en Venezuela

La vacunación de refuerzo inicia su séptimo mes en Venezuela en medio de un nuevo repunte de casos de COVID-19, por lo cual especialistas y autoridades reiteran el llamado a vacunarse.

En Venezuela es posible ponerse el refuerzo a partir de cuatro meses desde la última dosis, y algunos de los lugares con más facilidades para la vacunación son los establecimientos de las principales farmacias del país.

La inmunización contra COVID-19 en Venezuela se mantiene gratuita y en estas farmacias es sin previa cita. La principal vacuna disponible es la de Sinopharm, que sirve como refuerzo universal.

Conozca cuáles farmacias ofrecen vacunación primaria y de refuerzo contra el COVID-19:

Farmatodo

Farmatodo cuenta con vacunación en 23 de sus farmacias en todo el país. El horario de atención es de 8:00 am a 3:00 pm, de lunes a viernes. Solo se debe llevar la tarjeta de vacunación y la cédula de identidad. Los niños y niñas mayores de 3 años deben ir con un representante.

Foto: Mairet Chourio | @mairetchourio (Archivo)

Distrito Capital

🔵 Farmatodo El Paraíso (Calle Madariaga – Antiguo Wendys)

🔵 Farmatodo Vista Alegre (Av. Uslar con Calle 1, Vista Alegre)

🔵 Farmatodo Antímano (Av. Principal De Antimano)

🔵 Farmatodo La Florida (Av. Los Mangos Con Chaguaramos)

🔵 Farmatodo Los Ilustres (Calle Caroní Con Paseo Los Ilustres)

🔵 Farmatodo Catia (Catia,Calle Colombia)

🔵 Farmatodo San Martín (Av.San Martin Con Calle Sur 8)

Miranda

🔵 Farmatodo La Trinidad (Calle Del Arenal, Zona Industrial de La Trinidad)

🔵 Farmatodo El Hatillo (Carretera La Unión Vía El Hatillo con calle La Colina)

🔵 Farmatodo Terrazas del Ávila (Zona Rental Universidad Metropolitana)

🔵 Farmatodo Los Palos Grandes (Av. Andrés Bello con 3ra Transversal)

🔵 Farmatodo San Antonio de los Altos (Carretera Panamericana, Entrada Urb. Las Minas)

🔵 Farmatodo Guatire (Av. Intercomunal Guarenas-Guatire)

Nueva Esparta

🔵 Farmatodo Sambil Margarita (CC Sambil Mgta)

Anzoátegui

🔵 Farmatodo Barcelona (Urb. Bosque Residencial El Ingenio, municipio Bolívar)

🔵 Farmatodo Puerto La Cruz (Av. Prolongación Paseo Colón, Terraza B)

🔵 Farmatodo Anaco (Av. José Antonio Anzoátegui, Anaco)

Mérida

🔵 Farmatodo Mérida (Av. Andrés Bello, municipio Libertador) Solo martes, miércoles y jueves.

Aragua

🔵 Farmatodo Av. Las Delicias, Barrio Sucre II.

Carabobo

🔵 Farmatodo (Av. Bolívar con calle Montalbán. San José de Tarbes)

Zulia

🔵 Farmatodo Maracaibo – (Av. Fuerzas Armadas con calle 45. Urbanización El Rosal Sur)

Barinas

🔵 Farmatodo Avenida Cuatricentenaria Con Av. 23 De Enero.

Yaracuy

🔵 Farmatodo San Felipe – (Avenida Alberto Ravell, municipio Independencia)

Locatel

En Locatel cuentan con las vacunas de Sinopharm y Sinovac. En sus redes sociales, la compañía confirma que pone la cuarta dosis a los cuatro meses de haber recibido la tercera dosis. La vacunación está disponible en sus farmacias en 10 entidades.

Foto: Mairet Chourio | @mairetchourio (Archivo)

Distrito Capital

🟢 Caricuao (lunes a viernes, 8:30 am a 4 pm)

🟢 El Paraíso (lunes a viernes, 9:30 am a 5 pm)

🟢 El Valle (lunes a viernes, 9 am a 1 pm)

🟢 La Candelaria (lunes a viernes, 10 am a 3 pm)

🟢 La Marrón (lunes a viernes, 9 :30 am a 2 pm)

🟢 La Yaguara (todos los días, 9:30 am a 4 pm)

🟢 Plaza Bolívar (lunes a viernes, 9:30 am a 2 pm)

🟢 Parque Caracas (lunes a viernes, 10 am a 3 pm)

🟢 Propatria (lunes a viernes, 8:30 am a 4 pm)

🟢 San Martín (lunes a viernes, 9 am a 4 pm)

🟢 Santa Mónica (todos los días, 8 am a 6 pm)

Miranda

🟢 Boleíta (lunes a viernes, 8 am a 4 pm)

🟢 Petare (lunes a sábado, 8 am a 5 pm)

🟢 Los Dos Caminos (lunes a sábado, 8:30 am a 5 pm)

🟢 El Marqués (lunes a sábado, 9 am a 4 pm)

🟢 Chacaíto (lunes a viernes, 9 am a 3 pm)

🟢 La Castellana (lunes a viernes, 9 am a 4 pm)

🟢 Centro Médico Docente La Trinidad (lunes a viernes, 9 am a 4 pm)

🟢 Alto Prado (lunes a sábado, 8 am a 5 pm)

🟢 Las Mercedes (todos los días, 8 am a 8 pm)

🟢 Santa Paula (lunes a viernes de 8:30 am a 5 pm / sábado de 9:30 am a 5 pm)

🟢 Valle Arriba (todos los días, 8 am a 6 pm)

🟢 Guarenas (todos los días, 8 am a 7 pm)

🟢 Guatire (lunes a sábado, 8 am a 6 pm)

Anzoátegui

🟢 Locatel Plaza Mayor (lunes a viernes, 9 am a 2 pm)

🟢 Locatel El Tigre (martes a viernes, 8 am a 12 m)

Aragua

🟢 Ipsfa Maracay (lunes a viernes, 9 am a 4 pm)

🟢 Los Aviadores ((lunes a viernes de 9 am a 6 pm / sábado y domingo de 3 pm a 6 pm)

🟢 La Encrucijada (lunes a sábado, 9 am a 3 pm)

🟢 Las Delicias (lunes a viernes, 8 am a 4 pm)

🟢 Parque Aragua (lunes a viernes, 9 am a 4 pm)

Barinas

🟢 Locatel Barinas (lunes a viernes, 10 am a 3 pm)

Carabobo

🟢 El Viñedo (lunes a viernes, 9 am a 3 pm)

🟢 La Viña (lunes a viernes, 9 am a 3 pm)

🟢 Puerto Cabello (martes y jueves)

Falcón

🟢 Punto Fijo (lunes a sábado, 8 am a 5 pm)

Lara

🟢 Capanaparo (martes de 8:30 am a 12 m)

🟢 Obelisco (lunes de 8:30 am a 12 m)

Nueva Esparta

🟢 Locatel Margarita (lunes a sábado, 9 am a 5pm)

Zulia

🟢 Cabimas (lunes a viernes, 8 am a 12 m)

🟢 Ciudad Ojeda (lunes a viernes, 8 am a 12 m)

Farmacias Saas

Zulia

Trabajan los martes de 8 am a 5 pm. Vacunan sin previa cita a partir de los 3 años.

🟡 Casa Saas (Av. 58, Circunvalación 2. Barrio Andres Eloy Blanco, entre Calles 98E y 99)

🟡 Central (Calle Sucre, con Av. Bolívar, N° 71)

🟡 José G.H.2 (Av. Miraflores N° 1004-A, frente al Centro Médico de Cabimas)

🟡 La Sierra (Av. 15, Calle 18, N° 15-09, Sierra Maestra)

🟡 Tropical (Calle 77 -5 de julio- con Av. 8 Santa Rita)

Farmacia Enviamed

Gran Caracas

En su sede de Chacaíto, en Caracas, ponen desde la primera hasta la cuarta dosis. La vacuna disponible es la de Sinovac. Está ubicada en el Centro Médico Íntegra de la Av. Casanova, edificio Torre Eurocentro, piso 4, oficina 4-3, Chacaíto, Caracas. El horario es de 9 am a 3 pm.