Poco más de un año funcionaron los grandes centros de vacunación contra el COVID-19 en Caracas. Sin anuncios oficiales sobre su cierre, en medio de un nuevo aumento de casos de COVID-19 y ante el llamado a reforzarse, la vacunación depende de la red ambulatoria y de las principales farmacias.

Durante un recorrido realizado por Efecto Cocuyo este 7 de julio, se comprobó que de cinco puestos de vacunación consultados en el municipio Libertador solo uno permanece activo.

Ya no hay funcionarios que custodien las entradas laterales del Hotel Alba Caracas, las mismas por las que poco antes cruzaban decenas de personas para vacunarse contra el COVID-19 en la avenida México.

Si alguien se acerca a preguntar por la jornada, le dicen que se suspendió «hace unos tres meses». El Alba fue el primer gran centro de vacunación habilitado en la capital en mayo de 2021.

Ya no hay vacunación en el Alba Caracas, hotel que está en remodelación | Foto: Mairet Chourio

Una respuesta similar obtienen quienes se acercan a preguntar a la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), en Los Chaguaramos. Allí, trabajadores de la institución informan que el personal dejó de vacunar en mayo de 2022.

En el estacionamiento del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), en Los Próceres, solo quedan asientos vacíos. La vacunación terminó «hace tres semanas», a mediados de junio, informó un miliciano encargado de cuidar el espacio. El punto estuvo activo durante un año.

Otro de los puestos iniciales de vacunación era la cancha techada del Bloque 1 de Monte Piedad, en la parroquia 23 de Enero; pero para julio ya no está, según habitantes de la zona. Ahora realizan jornadas de vacunación en el CDI Diego Santana, de La Piedrita, con las vacunas Sinopharm y Sputnik.

El Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Amelia Blanco, ubicado en la avenida Andrés Bello, es uno de los pocos puntos de vacunación iniciales que se mantienen activos en Caracas.

Trabajan de lunes a viernes de 8:00 a. m. 12 del mediodía y ponen desde la primera hasta la tercera dosis. Cuentan con Sinopharm y Sputnik Light (componente 1 de la Sputnik V).

Niños pueden recibir refuerzo en el CDI Amelia Blanco | Foto: Mairet Chourio

Allí también aplican la tercera dosis a niños a partir de los 3 años. Su personal afirma que el centro vacuna a unas 200 personas al día, y algunas de ellas acuden en busca de la primera dosis. Aún no hay cuarta dosis.

Otras personas, como Lidia Torres, una vecina de la zona, van para ponerse su primer refuerzo: «La segunda dosis me la puse en marzo de 2021. Vine hoy porque, si son tres dosis, tengo que cumplir con todas».

Además de vacunas contra COVID-19, en el CDI Amelia Blanco también hay vacunas contra polio, sarampión, toxoide, antigripal y fiebre amarilla (solo pediátrica).

En el CDI Amelia Blanco cuentan con dosis de Sputnik, pero no ponen cuarta dosis | Foto: Mairet Chourio

Cuarta dosis: en unos sí y otros no

El alcance de la aplicación de la cuarta dosis o segundo refuerzo en Caracas varía dependiendo del establecimiento de vacunación: en algunos afirman que sí la pueden poner, mientras que en otros todavía esperan directrices del Ministerio de Salud.

En solo diez minutos de este 7 de julio, cinco personas entraron para preguntar por la cuarta dosis al CDI Amelia Blanco. Aunque las autoridades venezolanas —a través de medios de comunicación estatales— han llamado a vacunarse «cada cuatro meses» desde la última dosis, el personal del CDI asegura que aún no ponen una cuarta dosis porque no ha recibido instrucciones del Ministerio de Salud.

«Hasta que no recibamos un comunicado oficial del Ministerio de Salud, no podemos poner la cuarta dosis«, indicó Johanna Delgado, trabajadora del CDI.

Trabajadores del CDI Amelia Blanco afirman que la vacunación se mantiene en los ambulatorios | Foto: Mairet Chourio

En cambio, la cadena de farmacias Locatel, participante en el plan de vacunación, anunció a través de redes sociales que contaba con la cuarta dosis.

En el Locatel de la parroquia Candelaria, ubicado en el Centro Comercial Locatel Doral, aplican desde la primera hasta la cuarta dosis. La vacunación comienza a las 10:00 a. m. y termina a las 1:30 p. m., de lunes a viernes.

Para ponerse el refuerzo solo debe llevar la cédula y la tarjeta de vacunación | Foto: Mairet Chourio

En esta sede, la cuarta dosis está disponible para personas a partir de los 12 años de edad, que tengan cuatro meses con la tercera dosis. Para este 7 de julio, algunas personas asistieron a vacunarse.

«Hay un rebote de COVID-19 y la gente no está tomando precaución. He tenido vecinos que han muerto, por eso vine a vacunarme. La tercera dosis me la puse en febrero», expresó Yolanda de Avendaño, de 70 años, quien vive en San Bernardino.

Otras de las tiendas de Locatel donde ponen cuarta dosis es la ubicada en Santa Mónica, que trabaja de lunes a domingo de 8 am a 6 pm.

En el municipio Sucre, al este de la ciudad, hay otro de los puntos de vacunación iniciales que siguen operativos: la Plaza Miranda en Los Dos Caminos, frente al centro comercial Millennium. Además administra cuarta dosis.

En Los Dos Caminos hay Sinopharm y Sputnik | Foto: Mairet Chourio

Daibry Montilla, encargada de la vacunación en ese centro, asegura que trabajan de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 2:30 p. m. En los últimos días ha notado que acuden muchas personas del municipio Libertador de Caracas.

Ante la ausencia de información, infectólogos recomiendan a la población general completar tres dosis de vacuna contra COVID-19. El refuerzo puede recibirse en cualquier centro de vacunación, indistintamente de dónde se vacunó inicialmente.

Aunque aún no hay un llamado universal a recibir una cuarta dosis, expertos de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI) exhortan al Ministerio de Salud a pronunciarse. Los infectólogos de la SVI recomiendan una cuarta dosis a personas mayores de 50 años e inmunosuprimidos, a los cuatro meses después de haber recibido el primer refuerzo.