Trasplantados y personas con lupus en riesgo por falta de inmunosupresores

Todavía no se sabe cuándo volverán a llegar los inmunosupresores: esa es la respuesta que desde inicios de este 2023 les dan a los trasplantados en diversas farmacias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), cuando acuden a buscar las medicinas que necesitan para no rechazar el órgano que recibieron.

«Persiste la no entrega de los medicamentos por parte de la farmacia de alto costo del Ivss. Nos estamos refiriendo a dos inmunosupresores: micofenolato mofetil de 500 mg y el sódico de 360 mg, que no hay en ninguna de estas presentaciones; y también está haciendo falta la ciclosporina de 25 mg y de 50 mg», dijo Reymer Villamizar, director de la organización no gubernamental Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV) a Efecto Cocuyo.

Además de Caracas, ATV ha recibido denuncias de trasplantados de los estados Bolívar, Carabobo, Aragua, Zulia, Vargas, Nueva Esparta, Guárico y Mérida. Distrito Capital tiene casi un mes sin medicamentos, mientras que Mérida y Carabobo suman cerca de dos meses sin las medicinas.

«En la farmacia de alto costo de Los Ruices (Caracas) les dijeron que no sabían, que ‘estuviesen pasando’ porque no se sabe cuándo llegue», expresó.

Según Villamizar, Amigos Trasplantados de Venezuela está apoyando en algunos casos de emergencia, pero la demanda supera las capacidades de asistencia de la organización y las donaciones que realizan son cada vez más pequeñas.

«Queremos alertar que este tipo de situación sucedió en 2017, cuando se presentaron muchas complicaciones y eso fue lo que motivó que suspendieran los trasplantes (de donante cadáver) hace más de cinco años, y todavía no se han reactivado. Nos preocupa muchísimo porque incluso pacientes recién trasplantados (con donante vivo) están acudiendo a nosotros solicitando que les demos medicamentos», añadió.

Además, la ausencia de inmunosupresores no solo afecta a los cerca de 2.500 trasplantados que viven en Venezuela, sino también a aquellas personas que padecen de lupus, una enfermedad autoinmunitaria crónica que puede generar inflamación y dolor en cualquier parte del cuerpo.

«Este medicamento micofenolato también lo toman personas con lupus y ellos tienen muchísimo tiempo que no se les entrega por parte del Ivss. Esas personas también están en riesgo y se pueden complicar más porque no se les entregan los medicamentos. Una persona que esté bien puede recaer, retroceder en el bienestar que tenía y eso pone en riesgo su salud y su vida», destacó Villamizar.

Para el último semestre de 2022, la organización también había denunciado la escasez de inmunosupresores, al igual que la entrega de medicamentos vencidos en diversos estados.

En el Seguro Social de Los Ruices, Caracas no hay inmunosupresores! Los pacientes con Lupus Eritematoso Sistemico tenemos que tomar Micofenolato de Mofetil ( inmunosupresor)

RT por favor 🙏🏻 🙏🏻🙏🏻 https://t.co/17JcrgABZj — Maria Fernández Feo (@ffeomaria) January 16, 2023

Seguro Social de Anzoategui sin medicamentos inmunosupresores y los pocos que hay, los entregan vencidos. — Tatiana Ramirez Torres (@LaTataRamirez74) January 13, 2023