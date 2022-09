Escasez de inmunosupresores se agudiza en farmacias del Ivss, denuncia ONG

Cada día, muchas personas contactan a Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV): les escriben para pedirles donaciones de inmunosupresores ante la escasez de estos medicamentos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss). Aunque la organización no gubernamental quisiera ayudar a todos a conseguir esos medicamentos, necesarios para evitar el rechazo del órgano recibido, aseguran que no tiene la capacidad para hacerlo.

«Estamos tratando de atender todas las emergencias que nos llegan a diario, pero no nos damos abasto para tantas personas con tantos problemas que existen y tantas necesidades. No vemos que el Ivss dé respuesta sobre los inmunosupresores. En algunas farmacias están entregando, pero no es continuo. Algunas farmacias los entregan vencidos desde abril, eso indica que no hay», dijo Reymer Villamizar, director de ATV, a Efecto Cocuyo.

De acuerdo con Villamizar, incluso personas recién trasplantadas no han tenido acceso suficiente a medicamentos como el micofenolato mofetil y el micofenolato sódico.

Estos últimos fármacos se pueden conseguir en el sector privado, pero cada caja de 50 tabletas supera los 70 dólares, equivalentes a más de cuatro salarios mínimos, y algunos pacientes deben tomar hasta 120 tabletas al mes, por lo que deben comprar por lo menos tres cajas.

En junio, ATV denunció más de tres meses de escasez de medicamentos inmunosupresores en farmacias del Ivss de Aragua, Bolívar, Carabobo, Caracas, Falcón, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira y Zulia. En agosto, también denunció la entrega de medicinas que vencieron en 2021.

En Venezuela, según cifras de la organización, hay más de 2.500 trasplantados.

SOS !! Trasplantados de órganos de Venezuela estamos en riesgo por la no entrega en farmacias de alto costo @Somosivss de estos inmunosupresores (Micofelonato Mofetil y Micofelonato Sodico), medicamentos vitales para la sobrevida y calidad de un trasplante. pic.twitter.com/mGFY83LaWS — Reymer Villamizar (@reymertx) September 8, 2022

Programa sin medicinas

Francisco Valencia, integrante de ATV y directivo de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), expresó que incluso algunas de las personas que han podido trasplantarse recientemente, bajo la modalidad de trasplante de donante vivo, carecen de inmunosupresores.

«Las personas que están siendo trasplantadas no cuentan con sus tratamientos necesarios postrasplante, que son los medicamentos inmunosupresores. Llaman a Amigos Trasplantados de Venezuela para nosotros proveerles una donación para mantener ese órgano. No se justifica que el programa de trasplantes parcialmente activado no cuente con los medicamentos necesarios para mantener el órgano trasplantado», expresó en un video compartido en sus redes sociales el 6 de septiembre.

Valencia exhortó a las autoridades del Ministerio de Salud, del Seguro Social y de la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene) que abastezcan el país entero de medicamentos inmunosupresores y que retiren de las farmacias de alto costo los medicamentos vencidos.