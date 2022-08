Ivss aún entrega medicinas vencidas a los trasplantados, denuncia ONG

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) continúa entregando medicinas vencidas a los pacientes trasplantados a través de sus farmacias de alto costo, denunció la organización no gubernamental Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV).

Reymer Villamizar, trasplantado y director de ATV, acudió el pasado 19 de agosto a la farmacia de alto costo del Ivss de Los Ruices, en Caracas, pero solo le entregaron el medicamento Sirolimus, con fecha de expiración correspondiente a junio de 2021.

En la farmacia del Ivss tampoco consiguió Micofenolato mofetil, ni Micofenolato sódico, inmunosupresores esenciales para evitar el rechazo del trasplante. De acuerdo con Villamizar, esta situación se repite en Zulia, Carabobo y Lara.

«En varios estados están entregando medicamentos vencidos. Es bastante preocupante y no hemos recibido respuesta por parte del Seguro Social», dijo a Efecto Cocuyo.

Ya en junio, Amigos Trasplantados había denunciado que el país acumulaba más de tres meses de escasez de inmunosupresores. Ese mismo mes, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida) reportó la entrega de Sirolimus vencido en el Seguro Social de Paraparal, en el estado Carabobo.

En 2021, ATV igualmente advirtió sobre la entrega de Micofenolato sódico vencido desde 2019.

Reymer Villamizar denuncia la ausencia de inmunosupresores y la entrega de un medicamento con fecha de vencimiento 2021. pic.twitter.com/TRay0H1Lej — Amigos Trasplantados (@amigostrasplant) August 19, 2022

Consultar al médico

De acuerdo con Anabela Arminio, nefróloga y asesora médica de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv), es necesario el uso continuo de los inmunosupresores con la dosis indicada. Si a un paciente le entregan medicinas vencidas como las del Ivss, puede tomarlas solo después de consultar a su médico, y rápidamente debe buscar el medicamento con las fechas adecuadas.

«Un medicamento vencido no causa daño por sí mismo. Si ha estado almacenado correctamente, la eficiencia del producto puede disminuir pero no es posible saber cuál será la magnitud de esa disminución. Un medicamento también pierde su efectividad si ha estado mal almacenado: calor, humedad, luz solar, etc., y eso casi nunca se toma en cuenta», expresó a Efecto Cocuyo.

Tanto Villamizar como Arminio llamaron al Estado a evitar que los pacientes puedan presentar episodios de rechazo que comprometan el funcionamiento del órgano trasplantado.

Según cifras de ATV, existen 2.581 personas trasplantadas en Venezuela que dependen de sus medicamentos y, desde 2016, la escasez y la entrega incompleta de inmunosupresores han causado por lo menos 117 muertes evitables.

«Exhortamos a Magaly Gutiérrez, presidenta del Ivss, a reactivar la entrega completa y constante de inmunosupresores en todas sus versiones a todas las farmacias de alto costo del país, sin retraso ni discriminación geográfica como ha habido en el pasado», compartió ATV en un comunicado en junio.

Sobre la dotación de las unidades de diálisis en el país tras el incendio del almacén del Ivss el 15 de agosto, Villamizar expresó que los insumos se han seguido distribuyendo y, hasta la publicación de esta nota, no habían recibido más reportes de afectación en las unidades como consecuencia del suceso.