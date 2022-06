«En pandemia fuimos héroes y ahora nos llaman ladrones», dicen trabajadores del sector salud en Venezuela

Distintos gremios y representantes del sector salud en Venezuela afirmaron que el gobierno de Nicolás Maduro busca criminalizar al personal sanitario, al acusar a doctores y enfermeras de robar insumos médicos de los hospitales del país.

En mayo de 2022, el mandatario venezolano anunció que se designarían «inspectores secretos», para vigilar los centros públicos y desmantelar supuestas «mafias de bata blanca».

Aunque todavía no se conocen reportes de que estas figuras estén operando en las instituciones hospitalarias, en junio la medida fue rechazada por algunos trabajadores, quienes aseguran que el Estado debe dotar de insumos y materiales, así como crear políticas para recuperar el sistema de salud en el país, en vez de señalar a los médicos como presuntos delincuentes y colocar a personas que los supervisen.

«No se debe perseguir al personal de salud que trabajó prácticamente gratis durante dos años. En la pandemia nos decían ‘héroes’, ahora nos llaman ladrones. Al final estos inspectores van a buscar la culpabilidad en los trabajadores. ¿Por qué más bien no se publican las compras de insumos? Que se publique el listado de todo lo que llega a los hospitales y así se lleva un verdadero control», expresó Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), a Efecto Cocuyo.

RT hcapriles "La cifra de desabastecimiento en las emergencias de 40 hospitales de Venezuela llega a 44%. La gran respuesta de Maduro fue llamar a los médicos ladrones y colocar “inspectores secretos”. ¡Basta de abusos! Sí hay ingresos suficientes y… pic.twitter.com/Iq7dPHO8X1" — Fabiana Mancini (@FabiManciini) June 13, 2022

Que le digan al paciente o a los familiares q vayan a la dirección del hospital a pedirle al director los insumos, o al fulano inspector ese que designarán #ElVerguero — Neumopediatra (@DelianFeo) June 1, 2022

¿Qué harán los inspectores?

De acuerdo con Nicolás Maduro, los inspectores son personas externas a los hospitales, que tienen la tarea de realizar la contraloría de los materiales que entran en cada centro. Estos deberán articularse a los comités de salud y a los consejos comunales.

Zambrano advirtió que estos procedimientos poco claros de investigación terminan en detenciones arbitrarias y afectan de forma grave el ejercicio de la medicina al exponer a los galenos al escarnio público.

«Nosotros no somos los que administramos la llegada y salida de recursos: eso es tarea del gobierno. Ahora, no vamos a decir que no haya gente que pueda estar incursa en hechos irregulares, pero no se puede generalizar», comentó y propuso que haya transparencia en la dotación de materiales de parte del Estado.

«A ver si es verdad que está dotando a los centros de salud», puntualizó. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), en el primer cuatrimestre de 2022 el desabastecimiento de insumos de emergencias alcanzaba el 44 % en Venezuela.

En lo que va de junio, ocho doctores y doctoras fueron detenidos por presunta sustracción de insumos y cobro ilegal a los pacientes en dos estados del territorio nacional. No obstante, la comunidad médica rechazó estos arrestos y denunció que que la crisis obliga a los profesionales de la salud a solicitar a los venezolanos los recursos que el Estado no ofrece a los centros sanitarios o ambulatorios.

«Exigimos respeto. Nosotros creemos que el problema de salud no es sustracción de insumos: es falta de presupuesto para tener los requeridos. No estamos en desacuerdo con que se investiguen la sustracción de los pocos que pueda haber en los hospitales, pero debe hacerse bajo un marco de respeto», expresó Ana Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas.

Investigaciones en los hospitales

Freddy Pachano, cirujano y director del posgrado de Medicina de la Universidad del Zulia, indicó que no conoce noticias de que algún inspector designado por el gobierno esté activo en hospitales de la ciudad de Maracaibo, al occidente del país.

El pasado 6 de junio dos residentes del Hospital Universitario de Maracaibo fueron detenidos luego de que la policía los encontró con insumos al salir de este centro de salud. Los materiales los iban a utilizar para operar a una paciente con un tumor de ovario el siguiente día.

«Si a mí me dicen que van a poner 20 inspectores en el hospital, yo estaría de acuerdo con la medida porque el que no la debe, no la teme y nuestros residentes no roban. Lo que nunca voy a estar de acuerdo como especialista, como miembro de un servicio o como director de posgrado, es que se culpe al médico residente de robos de insumos. Al médico se le debe respetar», explicó Pachano a Efecto Cocuyo.

Continúan las detenciones

Al menos 231 jeringas de 10 ml, 3 mil viales (destinado a contener medicamentos), 24 batas quirúrgicas, 40 trajes de bioseguridad, 56 unidades de glucosa de 10%, 250 unidades de llave tres vías y 290 zapatillas quirúrgicas fueron incautados en la comunidad San Martín del municipio Bermúdez (Carúpano), estado Sucre, según informó Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el 16 de junio.

«Las investigaciones de campo y de inteligencia, fueron realizadas por funcionarios de la Delegación Municipal Carúpano, los cuales comprobaron que, Lexis Joel Molina Tovar (41) y Alicia del Valle Carrero de Molina (39), se dedicaban a la venta y distribución ilegal de insumos médicos, lucrándose en perjuicio de quienes requieren parte de lo ubicado», publicó el funcionario en su cuenta oficial de Instagram.

No obstante, la pareja involucrada no fue identificada como miembro del cuerpo médico venezolano. Rico aseguró que los organismos de seguridad continuarán en una «lucha frontal contra quienes afectan la salud de la nación y el desabastecimiento de los centros médicos públicos del país».