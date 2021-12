Vacíos y con horario reducido: así están los centros de vacunación en Caracas

Con sillas vacías, menos personal y con horario reducido trabajan a inicios de diciembre los principales centros de vacunación contra el COVID-19 habilitados en Caracas, a poco más de seis meses del inicio de la vacunación masiva en Venezuela.

En el Hotel Alba Caracas, uno de los centros de vacunación de mayor capacidad y el primer gran punto dispuesto en la capital del país, no hay rastros de las largas filas que durante meses desbordaron las aceras de la avenida México y sus alrededores.

Afuera, en la entrada, las zonas para organizar a las personas por primera o segunda dosis estaban desoladas. Al ingresar, también estaban desocupadas las diez hileras de sillas ubicadas en la recepción, donde deberían esperar las personas antes de registrar sus datos.

En el Alba Caracas no vacunan a adolescentes | Foto: Mairet Chourio

Adentro, en la zona de vacunación, menos de diez personas aguardaban para vacunarse. Afuera, solo dos personas mayores de una casa hogar eran vacunadas en el vehículo en el que se trasladaban.

Antes, el Alba Caracas vacunaba hasta 2.000 personas al día, pero ahora el promedio ronda las 200, según sus trabajadores.

En el hotel, únicamente reciben a mayores de 18 años. Trabajan de lunes a sábado desde las 8 am hasta el mediodía, cuando pueden pasar hasta media hora sin recibir personas. En diciembre, no abrirán 24, 25 ni 31. En enero de 2022, estarán cerrados los días 1 y 2.

En el Alba llaman a las personas a vacunarse | Foto: Mairet Chourio

En la parroquia El Valle, en la entrada del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), un anuncio en dos hojas blancas recibe a las personas: «Jornada de vacunación, lunes a viernes 6 a 11 am». La zona del estacionamiento habilitada para la vacunación, donde antes repartían hasta 2.000 números, estaba desierta la mañana de este 2 de diciembre.

Solo tres personas esperaban para vacunarse. Una de ellas había superado el COVID-19 dos meses antes.

Las vacunas ofrecidas en ese centro de vacunación son Sinopharm, Sinovac y Sputnik V, y las asignan dependiendo de la edad.

Aunque en el Ipsfa vacunan desde los 12 años, este jueves no había vacunas suficientes para los adolescentes. A los adolescentes que llegaban en compañía de sus familias en busca de sus segundas dosis los mandaban a regresar el próximo lunes o martes. No trabajarán 24 y 25 de diciembre, ni 31 de diciembre y 1 de enero.

En el Ipsfa solo trabajan en la mañana | Foto: Mariana Souquett

A escasos kilómetros de ahí está otro de los principales centros de vacunación de Caracas: la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), en la parroquia San Pedro, donde ya no hay huellas de las largas colas que antes se formaban desde la madrugada en la calle Voltaire de Bello Monte.

En la UBV también desaparecieron las carpas en las que organizaban a las personas que iban por la primera y la segunda dosis. Los encargados del centro afirman que la afluencia ya no es la misma: ya no hay colas y las personas llegan «esporádicamente». A las 10:30 am de este 2 de diciembre, no había personas en ninguna de las tres mesas disponibles para vacunar.

Ahora, allí trabajan de lunes a sábado desde las 8 am hasta las 11 am, y aplican primeras y segundas dosis de Sinovac, Sinopharm y Sputnik V. Puede acudir todo mayor de 12 años. Las segundas dosis en la Bolivariana son solo para aquellos que recibieron la primera dosis en ese mismo punto, pues no reciben personas de otros centros.

El centro de vacunación de la UBV estará abierto hasta el 18 de diciembre y retomará sus labores el 10 de enero de 2022.

Pocas personas llegan a vacunarse en la UBV | Foto: Mairet Chourio

Hacia el oeste de la ciudad, en San Martín, la Dirección de Salud del Distrito Capital se mantiene como uno de los puntos de vacunación de Caracas. Allí, la jornada empieza a las 7 am y termina a las 10 am y, por lo que resta de año, solo aplicarán segundas dosis de Sputnik V y de la vacuna de Sinopharm.

«Las primeras dosis quedan para enero, pero no han dicho cuándo», dijo uno de los encargados de la organización del punto.

Ahí vacunan a partir de los 12 años de edad y es, de todos los centros recorridos por Efecto Cocuyo, el único en el que ponen segundas dosis sin importar si la persona recibió la primera dosis en otro centro.

La Dirección de Salud es el principal centro de vacunación en la parroquia San Juan | Foto: Mairet Chourio

Al otro extremo de la capital, en el complejo deportivo Parque Miranda, la carpa de vacunación dispuesta por la Cruz Roja estaba cerrada.

La jornada de este 2 de diciembre quedó suspendida por un acto político: la juramentación del recién reelegido gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez. En la entrada, rodeada de personas y autobuses, no había nadie que orientara a aquellos que preguntaban por la vacunación.

La jornada de vacunación en Parque Miranda se suspendió aunque la juramentación comenzó en la tarde | Foto: Mairet Chourio

Caracas es la localidad con mayor cobertura de vacunación, según la administración de Nicolás Maduro. Sin embargo, se desconoce cuál es la proporción de población plenamente vacunada en la ciudad, pues no hay cifras oficiales sobre la cantidad de vacunados.

Según estimaciones independientes, como la realizada por la Encuesta Nacional de Vacunación, 47,8% de la población del Distrito Capital está plenamente vacunada, mientras que la cobertura del país se calcula en 36,28%.

