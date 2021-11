Venezuela suma solo 36,28% de su población plenamente vacunada contra COVID-19 hasta noviembre, según el más reciente avance de la encuesta de cobertura de vacunas, realizada en el marco del monitoreo de la Encuesta Nacional de Hospitales COVID-19.

Los resultados de la sexta medición de la encuesta, presentados este jueves 25 de noviembre por el médico internista e infectólogo Julio Castro, reflejan que 10,4 millones de personas recibieron dos dosis de vacunas (36,28% de la población), mientras que 2,8 millones aún esperan la segunda dosis.

En total, la encuesta reporta que se han administrado 23,6 millones de dosis. Hasta el 15 de noviembre, Venezuela acumulaba 46,2% de sus habitantes (13,2 millones de personas) con al menos una dosis de vacunas contra COVID-19.

Sobre el personal de salud vacunado, la encuesta estima que 76,8% ya recibió dos dosis, lo que deja un 23% que aún no tiene el esquema completo o que no ha recibido ninguna dosis.

Caracas a la cabeza

Las entidades con mayor proporción de su población completamente vacunada son Distrito Capital, con 47,8%; Zulia, con 43,7%, y Táchira, con 42,4%. Aragua, Miranda, Nueva Esparta y Mérida acumulan 41,7% cada uno.

Los estados con menos porcentaje de su población plenamente vacunada son Portuguesa (26,7%), Anzoátegui (28,7%) y Monagas (30,8%).

A nivel nacional, según la encuesta, que aún no incorpora a niños, niñas y adolescentes, el grupo más vacunado entre los adultos es el de mayores de 65 años, y el de menos vacunación es el de personas entre los 18 y los 24 años.

En cuanto al tipo de vacuna administrada, la mayoría han sido Sinopharm (81,5%), seguidas por Sputnik V (16,8%), Abdala (0,4%) y Sinovac (0,2%). La medición también estima que se aplican 850 mil dosis semanales.

Entre las personas que aún no se vacunan, una de las razones que ha venido en aumento es que no han podido acudir a recibir dosis por tener síntomas gripales o malestar general.

Perspectivas para Venezuela

Julio Castro, quien también es profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (IMT-UCV), se refirió a la vacunación de refuerzo y consideró que Venezuela debe evaluar la situación de países con escenarios similares, para tomar la mejor decisión, y esperar hasta alcanzar una mayor cobertura nacional.

«Hasta tanto no tengamos niveles de vacunación mucho mejores que los que tenemos hasta ahora, superemos el 55-60% de la población, no tiene sentido hablar en Venezuela de terceras dosis. La persona con dos dosis que se ponga una tercera le va a quitar una dosis a una persona que no está vacunada», señaló.

El infectólogo aseguró que aún hay transmisión importante del coronavirus en el país, y la región debería aprender del escenario actual en Europa, que a pesar de ser el continente que mejor ha vacunado, vive un gran repunte de casos.

Aunque aseveró que los pronósticos en COVID-19 pueden fallar, considera que la curva de casos en Venezuela puede subir con la relajación de las medidas y el aumento de las concentraciones durante estas últimas semanas del año.

«Dada la flexibilización, la campaña electoral y las fiestas, el escenario más probable es que en Venezuela, que nunca ha bajado, vaya a un pico más alto que el que estamos en este momento», dijo al resaltar que en el país todavía existen limitaciones en el diagnóstico de COVID-19 a través de PCR, situación que puede nublar las cifras sobre los casos.