Caraqueños reciben dosis de refuerzo y vacunan a sus hijos ante repunte del COVID-19

En medio del mayor aumento de casos de COVID-19 registrado desde el inicio de la pandemia, Venezuela mantiene la vacunación y busca acelerar la administración de dosis de refuerzo. En Caracas, los centros de vacunación originales permanecen abiertos, con menor horario y capacidad, mientras las cadenas de farmacias también atraen a las familias ante el avance de la variante ómicron.

Desde el Hotel Alba Caracas, el centro piloto de la capital, que contó con capacidad para atender cerca de 2.000 personas al día, ya no se ven las largas colas que durante 2021 se formaron en las aceras de la avenida México. Ahora las personas deben ir a la entrada que queda frente al Teatro Teresa Carreño, pues se espera que la anterior zona de vacunación (en el salón Bicentenario del hotel) vuelva a funcionar como hospital de campaña.

La vacunación comienza a las 8:00 de la mañana y se extiende hasta el mediodía. El centro, ubicado en el municipio Libertador, recibe entre 300 y 500 personas por día, un incremento en comparación con diciembre. Las vacunas disponibles en el Hotel Alba son Sinopharm y Sputnik V, explicó Rosalía Chavasquén, médica encargada de la vacunación este viernes.

En el Alba vacunan desde los 2 años | Foto: Mairet Chourio

En referencia al refuerzo, destacó que preferiblemente ponen la dosis de la misma vacuna que recibió la persona como esquema básico: si alguien se vacunó con Sinopharm, su tercera dosis será de Sinopharm. Si se vacunó con Sputnik, le pondrán Sputnik Light (componente 1 de la Sputnik V).

Ya la vacunación no se divide por ambientes en el hotel: tras registrarse, las personas que acuden por las primeras, segundas o terceras dosis deben aguardar a los lados de un mismo pasillo estrecho hasta que sea su turno.

Este 21 de enero, en las filas había personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. En la cola para la dosis de refuerzo para los vacunados con Sputnik estaba Ingrid Terán, quien inicialmente había acudido al centro de vacunación en Los Próceres, pero lo encontró cerrado por la realización de pruebas a su personal. Decidida a vacunarse, se trasladó hasta el Alba Caracas.

En el Alba hay Sputnik Light (componente 1 de Sputnik V) como refuerzo | Foto: Mairet Chourio

«Las personas se tienen que proteger, de que hay un virus afuera, lo hay. Yo tengo experiencia a nivel personal y familiar. A mí me dio COVID-19 y a mi prima le dio COVID-19 antes de recibir la segunda dosis y casi se muere. De seis que entraron hospitalización, solo ella vivió», dijo.

También vacunan a los niños a partir de los dos años, quienes deben ir acompañados por un representante con la partida de nacimiento o cédula de identidad del niño, o del padre.

Niños son vacunados con Sinopharm en el Alba | Foto: Mairet Chourio

A la campaña de vacunación en Venezuela se han incorporado dos grandes cadenas de farmacias: Farmatodo y Locatel. Con presencia en diversos estados, Caracas es la ciudad con más puntos de vacunación de estos establecimientos.

Carlos Hernández esperaba en las afueras del Locatel de La Candelaria, una de las sedes habilitadas para la vacunación. Acudió este viernes 21 de enero para vacunar a su hija de 9 años. Como corredor de seguros, durante la pandemia ha tenido que apoyar a asegurados que «la pasaron bastante mal» por el coronavirus, especialmente durante el primer semestre de 2021, cuando la vacunación recién iniciaba en Venezuela.

«Hay que vacunarnos. Desde chiquitos nos vacunamos. Siempre hemos sabido que vivimos rodeados de virus, pero hemos superado enfermedades como polio o varicela gracias a las vacunas», expresó. Ahora, esperará cumplir los seis meses de vacunado para ponerse el refuerzo.

La fila para recibir una dosis en esa sede de Locatel se extendía por un pequeño pasillo de escaleras que desembocaba en la entrada de la farmacia, donde otras personas estaban sentadas en dos hileras de sillas. De los centros de vacunación visitados este viernes, ese era uno de los más llenos.

Los menores de edad deben ir con un representante. Si no tienen cédula, anotarán la cédula de su representante | Foto: Mairet Chourio

En ese Locatel aplican primera, segunda y tercera dosis. Para primeras y segundas dosis tienen disponibles las vacunas de Sinopharm y Sinovac. Vacunan a partir de los 3 años con Sinopharm y a partir de los 12 años con la vacuna CoronaVac de Sinovac. Para el refuerzo cuentan con Sinopharm.

Las puertas de la sala de vacunación abren a las 10:00 de la mañana de lunes a viernes. A diario, según sus encargados, pueden atender hasta 130 personas hasta las 3:00 de la tarde, o hasta quedarse sin dosis. Las vacunas son enviadas cada día desde la planta «máster» de Locatel en Boleíta.

«A todo aquel que llegue que tenga más de seis meses vacunado, se le coloca el refuerzo», dijo uno de los encargados del local.

Cerca, también está habilitado el Locatel de Parque Caracas | Foto: Mairet Chourio

El Farmatodo de Los Palos Grandes, en el municipio Chacao, es otro de los centros de vacunación activos en Caracas. Allí vacunan en promedio a 200 personas al día. Durante la última semana, según sus encargados, ha incrementado la afluencia de personas para recibir la dosis de refuerzo.

Ahí atienden a todo aquel haya cumplido seis meses o más desde que recibió su segunda dosis, como consta en la circular que envió el Ministerio de Salud que acelera el cronograma de vacunación y que exhiben en la entrada de la farmacia.

La vacuna disponible en esa sede, tanto para primeras, segundas y terceras dosis, es la de Sinopharm. También reciben a niños a partir de los 3 años de edad. Trabajan de lunes a sábado entre las 8:00 am y las 3:00 pm, aunque cierran el registro poco antes de la 1:00 pm.

La vacunación contra COVID-19 es gratuita | Foto: Mairet Chourio

Al mediodía de este 21 de enero, una decena de personas aguardaba en las sillas dispuestas en la entrada de la farmacia. En una de ellas estaba Andreína García, quien antes había acudido a otro centro de vacunación en busca de la segunda dosis de Sputnik V. Al no conseguirla, decidió ponerse el esquema de Sinopharm.

«Hay que vacunarse para controlar esta pandemia. Hay que cuidarse. Ahorita todo el mundo tiene COVID-19, aunque ha dado más leve, pero mucha gente cercana lo tiene», destacó. Esta misma semana también logró vacunar a su hijo de 9 años.

En Venezuela puede recibir la dosis de refuerzo todo adulto con seis meses vacunado | Foto: Mairet Chourio

Otro de los puntos de vacunación que aún se mantienen en la capital es la carpa instalada en el complejo deportivo Parque Miranda, en el municipio Sucre. El centro, que antes contaba con el apoyo de la Cruz Roja Venezolana, quedó a cargo del Ministerio de Salud y la Gobernación del estado Miranda.

La carpa, para la que antes se formaban largas colas, estaba casi vacía este 21 de enero. Las personas llegaban a cuentagotas. Fernando Rengifo, uno de los encargados del punto, indicó que hay días de mayor afluencia.

Las personas pueden acudir a cualquier centro a recibir el refuerzo, sin importar dónde se vacunaron antes | Foto; Mairet Chourio

Una de las pocas personas en las sillas de espera dentro de la carpa era Ileana Siegert. Cuando acudió en 2021 a vacunarse en ese centro «había muchísima gente». Este 21 de enero acompañó a su esposo a recibir el refuerzo. Ella no pudo ponerse la dosis porque no llevaba consigo su tarjeta de vacunación, pero afirmó que regresaría a vacunarse lo más pronto posible.

«Hay que vacunarse para prevenir que si nos da la enfermedad, no dé tan fuerte y nos vaya bien. He tenido experiencias de personas conocidas con COVID-19 y la más cercana fue una persona que no creía en la vacuna, no se vacunó, le dio COVID-19 y murió», dijo.

En promedio ponen 100 dosis por día. Trabajan de lunes a sábado desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 pm a más tardar. Las vacunas disponibles son Sinopharm, Sinovac y Sputnik, aunque de esta última solo cuentan con la primera dosis (Sputnik Light para la dosis de refuerzo).

La carpa de Parque Miranda no trabaja los domingos | Foto: Mairet Chourio

