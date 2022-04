Edgar Zambrano sobre participantes en primarias presidenciales: «Soy partidario de la no exclusión»  

El primer vicepresidente de Acción Democrática (AD), Edgar Zambrano, admitió que en el seno de la oposición hay «diferentes criterios» sobre cuáles actores podrían postular o no candidaturas en unas elecciones primarias, para escoger al abanderado presidencial unitario de cara a 2024.

La posición personal del también diputado nacional de 2015 es que ningún sector sea excluido, porque a su juicio las internas demostrarán quién tiene respaldo popular y maquinaria política y quién no.

«Soy partidario de la no exclusión, cada quien va a mostrar lo que tiene, podrá mostrar su fuerza y muchos quedarán más solos que la una. No tengo duda que de darse un proceso (primarias), el candidato que presente AD en resistencia, será superior a cualquier otra candidatura que pueda ser producto de la traición», dijo Zambrano en alusión a las aspiraciones presidenciales de Bernabé Gutiérrez.

El excandidato a la Alcaldía de Caracas y líder de Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, propone que las internas para escoger a un solo candidato presidencial de la oposición sean abiertas, es decir, que pueda participar todo el que aspire a Miraflores, incluyendo el chavismo disidente.

Otras voces en la oposición, como el mismo secretario de organización de AD, Carlos Prosperi, han dicho que quienes se prestaron para intervenir judicialmente a partidos como AD, Primero Justicia y Voluntad Popular y «confiscaron» las tarjetas electorales no pueden participar en las primarias opositoras.

Candidatura en «tres tiempos»

Zambrano indicó que en los próximos días se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de AD, el cual incluye a los secretarios generales y de organización regionales, y se tratará el tema de la candidatura presidencial adeca. Dio a entender que el secretario general, Henry Ramos Allup, sigue manejándose como una de las opciones con mayor respaldo para optar por Miraflores.

Insistió que la oposición debe elegir al candidato de la unidad para las presidenciales de 2024. Para ello, propuso un proceso en tres tiempos: que cada partido a lo interno defina su precandidatura, que se realice una primera vuelta entre los aspirantes a Miraflores y que finalmente, solo quienes lleguen de primero y de segundo, se midan en una segunda vuelta en la que los venezolanos escogerán al candidato definitivo.

«Debemos entender que el problema es el país y no una serie de vanidades ni la situación de un partido en particular y no convertir el proceso de primarias en un poliedro sino que sea el acto de contribución de la sociedad opositora para presentar el candidato en unidad, que no tengo duda, sería el próximo presidente de la República», aseguró.

Descarta «por ahora» diálogo con Gutiérrez

De Gutiérrez, presidente de AD impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde junio de 2020, Zambrano aseguró que no «está del lado de la democracia ni del pueblo venezolano». Descartó «por ahora» cualquier acercamiento con Gutiérrez, quien convocó a un proceso electoral interno para renovar autoridades.

Sin embargo, Zambrano no descarta del todo un posible diálogo con el exgobernador de Amazonas para resolver la situación interna de AD, que pasa, apuntó, por la designación de una comisión electoral legal.

«La política es dinámica, al momento no existe ninguna posibilidad de acuerdo a los manifestado por las autoridades del partido. No sabemos, la propia dinámica política que transcurre a cien kilómetros por hora en Venezuela pueda determinar una realidad de esta, pero por ahora eso no está planteado», expresó.

Recalcó que las elecciones internas a las que llamó Gutiérrez en AD no son válidas porque obedecen a la decisión de un TSJ que no es independiente.

Nueva estrategia

Zambrano también destacó que AD trazará la estrategia a seguir ante los últimos acontecimientos, entre ellos el acercamiento del gobierno de Estados Unidos con la administración de Nicolás Maduro. Sobre esto advirtió que es «lógico» que ante la guerra de Rusia contra Ucrania, el presidente estadounidense, Joe Biden busque al productor de petróleo más cercano.

Reconoció que la llegada de trasnacionales podría favorecer la reactivación de la industria petrolera nacional.