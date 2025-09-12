En una emisión especial del espacio #ConLaLuz, conducida por la periodista Luz Mely Reyes, directora general de Efecto Cocuyo, se analizó la creciente confrontación entre Estados Unidos y la gestión de Nicolás Maduro, marcada por la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista y el reciente ataque a una embarcación venezolana que dejó 11 muertos.

Desde Alemania, el periodista Oscar Schlenker, y desde Washington, Carolina Jiménez, presidenta de WOLA (Oficina de Washington para América Latina por sus siglas en inglés), desglosaron las implicaciones de esta crisis que amenaza con desestabilizar el Caribe.

Jiménez subrayó que los vínculos entre la administración de Maduro y lo que ella llamó «economías ilícitas» están probados en cortes internacionales, con sentencias firmes e informes de Insight Crime y Transparency International.

Sin embargo, criticó la designación de narcotraficantes como terroristas por parte de EE. UU., ya que el «narcotráfico es un delito económico, mientras el terrorismo tiene fines políticos. Militarizar la lucha contra el narco, como se hizo contra Al-Qaeda, lleva a abusos de derechos humanos», afirmó.

Schlenker explicó que el Cartel de los Soles no es un cartel jerárquico tradicional como los de México o Colombia, sino una red de militares venezolanos que operan con impunidad bajo la gestión de Maduro. Señaló su conexión con el «contrabando de combustible, tráfico de personas y minería ilegal, beneficiándose de la falta de Estado de derecho».

El experto, desde Berlín, añadió que en Venezuela, donde el Estado de derecho es inexistente y la frontera con Colombia mide 2.219 km, «sería ingenuo ignorar que militares tienen el poder y permiten el tráfico sin consecuencias, salvo purgas selectivas cuando la presión internacional aumenta».

Schlenker destacó que el Parlamento Europeo instó a la UE a incluir al Cartel de los Soles en su lista de 22 grupos terroristas, junto a disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. «Un parlamentario afirmó que Maduro cumple el sueño de Pablo Escobar, al integrar el narcotráfico al Gobierno, legitimando posibles acciones de fuerza», dijo.

Víctimas sin dolientes

Jiménez calificó el ataque estadounidense a una lancha venezolana como un «uso excesivo e ilegal de la fuerza«, violatorio del derecho internacional, ya que no hay evidencia de que la embarcación resistiera o recibiera alertas. Criticó la «indolencia» de Maduro por no exigir justicia para las víctimas venezolanas, dejando en evidencia la desprotección de los ciudadanos.

“¿Quién responde por estos venezolanos? Es un crimen bajo el derecho internacional«, insistió Jiménez.

Sobre esto, Schlenker subrayó que la falta de reacción de Maduro y la negativa de Trinidad y Tobago a buscar cuerpos reflejan un vacío de responsabilidad. «Nadie ve por las víctimas», señaló.

Escenarios futuros: Incertidumbre y riesgo de escalada

Schlenker alertó sobre una «escalada global» con paralelismos en conflictos como Ucrania y Gaza. Francia refuerza su presencia naval en Guadalupe y San Martín, mientras Rusia y China, aliados de Maduro, «mantienen una postura tibia pese a sus intereses» (como la plataforma petrolera de 1.000 millones de dólares en Maracaibo).

Por su parte, Jiménez advirtió que tanto Maduro como Trump ignoran estándares internacionales, lo cual genera un escenario de «incertidumbre compleja». Abogó por «desescalar y combatir el narcotráfico sin militarización», para evitar una conflagración en la región.

Schlenker y Jiménez coincidieron en que, a diferencia de carteles como el de Sinaloa, que sobornan funcionarios, pero no son parte del Estado, en Venezuela los militares y funcionarios del régimen son el núcleo del crimen organizado.

«La falta de fiscalización y las alcabalas militares facilitan el tráfico en un país clave por su vecindad con Colombia, que produce el 67% de la cocaína mundial», argumentaron.

Los expertos advirtieron de una «incertidumbre compleja». Schlenker ve una «escalada global» cruzada con conflictos en Oriente Medio y Ucrania, donde Rusia violó espacio aéreo polaco con un dron. «Hay coaliciones hemisféricas contra el cartel, pero China y Rusia defienden sus intereses con cautela».

Jiménez llamó a desescalar: «Ambos gobiernos –Maduro y Trump– ignoran estándares internacionales. Esto genera miedo regional; urge una lucha contra el narco sin militarización ciega».