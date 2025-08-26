Argentina se convirtió este martes en uno de los últimos países de Suramérica que declaró como una organización terrorista al Cartel de los Soles, un grupo criminal que Estados Unidos asocia con el mandatario Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, los ministerios argentinos de Justicia, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el de Seguridad Nacional aseguraron que «el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como ‘Cartel de los Soles’ al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia».

Es el tercer gobierno de la región después de Ecuador y Paraguay en darle la misma denominación que en julio pasado le otorgó la Casa Blanca al cartel, que países como Venezuela y Colombia niegan su existencia, aunque los Departamentos de Justicia y Estado de EEUU señalan de ser liderado por Maduro y otros funcionarios como el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, y el de Defensa, Vladimir Padrino López.

Además, anunciaron a inicios de agosto del aumento de la recompensa por la captura de Maduro de 25 a 50 millones de dólares, mientras que sus funcionarios elevan el tono y acusan al líder chavista de estar al frente del narcotráfico, aunque sin mostrar pruebas o evidencias de tales señalamientos.

Desde Argentina se dijo este martes que «la decisión… se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región«, según el comunicado que citó la agencia de noticias Efe.

Ecuador y Paraguay primeros

Después de Estados Unidos, Ecuador fue el primero en darle la denominación terrorista el pasado 14 de agosto. El presidente Daniel Noboa, que tomó la misma decisión contra el Tren de Aragua tras la medida que adoptó EEUU contra esa banda criminal venezolana.

El presidente aseguró que el Cartel tenía incidencia en suelo ecuatoriano y ordenó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) analizar su influencia dentro de las bandas criminales a las que el mandatario le declaró la «guerra» desde inicios de 2024.

Le siguió Paraguay la semana pasada. El pasado 22 de agosto se publicó un decreto, con fecha del día 21, del presidente Santiago Peña que declara terrorista al cartel.

«Desígnase a la organización delictiva transnacional denominada Cartel de los Soles como organización terrorista internacional«, señala el documento con la firma de Peña.

El decreto argumenta la obligación del Estado paraguayo «de redoblar sus esfuerzos», a fin de combatir y prevenir la delincuencia transnacional «desde una perspectiva integral y multidimensional», con el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, así como de garantizar la seguridad interna, nacional e internacional.

Oficina de Milei se pronuncia

Y este martes, la ministra de Seguridad Nacional argentina, Patricia Bullrich, saludó la decisión que adoptó Javier Milei, cuya oficina se pronunció tras el decreto público.

Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal.



Maduro y su séquito son narcoterroristas.



Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales.



Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 26, 2025

La Oficina del Presidente publicó un nuevo comunicado en el que citó un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos para afirmar que el Cartel de los Soles está «encabezado por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, incluidos (el presidente) Nicolás Maduro y (el ministro del Interior) Diosdado Cabello».

«Siempre hemos sostenido que el socialismo lleva inevitablemente a la pobreza y por consecuencia al autoritarismo para mantenerse en el poder. Pero la dictadura venezolana dio un paso más allá: el narcotráfico y el terrorismo», añadió Presidencia.

Qué es el Cartel de los Soles

El nombre del Cartel de los Soles surgió en Venezuela en el año 2004 cuando el concejal y periodista Mauro Marcano, de la ciudad de Maturín, acuñó ese término para referirse a la actividad ilegal que denunció mantenían generales venezolanos, de allí el nombre de «soles» por el uso de ese símbolo para la jerarquía de estos altos jefes del Ejército del país.

Marcano iba a denunciar a los supuestos miembros de ese grupo cuando fue asesinado en el edificio donde residía en la capital monaguense en septiembre de 2024.

La afirmación de que este cartel está estrechamente ligado al gobierno de Venezuela no es nueva. En julio de 2005, el diario The Miami Herald publicó, en palabras de un «diplomático extranjero en Caracas, familiarizado con las operaciones antidroga», que el Cartel de los Soles era como «un considerable grupo de generales del Ejército y la Guardia Nacional».

A este cartel se le relaciona con diversos narcotraficantes, uno de ellos el narcotraficante y paramilitar colombiano Hermagoras González Polanco, jefe del Cartel de la Guajira.

Sin embargo, Maduro y Cabello niegan su existencia y dicen que es una justificación de EEUU para atacar a Venezuela desde la primera presidencia de Donald Trump, entre los años 2016 y 2020. Fue justo en el último año de su primer periodo que la Casa Blanca ofreció recompensas por Maduro, el número dos del chavismo y otros militares, entre ellos Cliver Alcalá Cordones y Hugo «El Pollo» Carvajal, hoy presos en suelo estadounidense.

«Un invento de EEUU», dice Cabello

«El Cartel de los Soles es un invento, no sé cuántos años tienen que ellos inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles», declaró hace el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa el pasado 7 de agosto.

Mientras que en esa misma línea, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró esta semana que tal grupo «no existe». Aseguró que el tráfico de drogas lo controlan el Clan del Golfo, el principal grupo criminal colombiano, junto a las disidencias de las antiguas Farc, Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, con socios en Europa y Asia.

Pero EEUU insiste en su existencia y además, a finales de julio pasado lo ligó a una supuesta red junto al Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, a las que nombró como terroristas a principios de año.