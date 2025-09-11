Maduro activa "Plan Independencia 200" en "284 frentes de batalla"

El gobernante Nicolás Maduro anunció la activación del «Plan Independencia 200», en el que detalló habrá 284 «frentes de batalla» en todo el país, desde los Andes hasta el oriente del país.

En horas de la madrugada y en una transmisión del canal del Estado, Venezolana de Televisión, el líder chavista aseguró que en este plan participarán efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), además de la Milicia Nacional Bolivariana y lo que definió como los «cuerpos combatientes de la milicia».

La activación se da en medio de la tensión con Estados Unidos por el despliegue militar y tropas en el Caribe, que se agravó el pasado 2 de septiembre cuando el presidente de ese país, Donald Trump, anunció un «ataque de precisión» contra una lancha que asegura salió de Venezuela cargada de droga y en el que iban 11 personas a las que llamó «narcoterroristas» que perdieron la vida tras el ataque.

«Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla», dijo Maduro desde Ciudad Caribia, en declaraciones que recogió la agencia de noticias Efe.

Maduro pide defenderse de los «invasores»

En su mensaje, en el que estuvo acompañado del titular de Defensa, Vladimir Padrino López y la alcaldesa de Caracas, la militar retirada Carmen Meléndez, el gobernante llamó a defender al país de «los grupos de violencia», los «invasores» y los «imperialistas» en clara alusión a las fuerzas estadounidenses que están cerca de las costas venezolanas.

También estaban su esposa, Cilia Flores; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro para Comunicación e Información, Freddy Ñáñez y otras autoridades militares.

Estados Unidos anunció un plan para el combate al narcotráfico en el sur del Caribe en el que, según su secretario de Guerra Pete Hegseth, movilizaron más de 15 buques de guerra, un submarino, aviones de combate F-35 y más de 7 mil militares.

Hegseth en una entrevista con Fox News lanzó una advertencia a Maduro, a quien volvió a ligar con el narcotráfico. «Desde hace mucho tiempo» Estados Unidos sabe que «Maduro está involucrado en el narcotráfico», afirmó en esa conversación.

Miraflores rechaza acusaciones de EEUU

Estas acusaciones las rechaza Miraflores, que alude a una «guerra sucia» por parte del país norteamericano con el cual busca amenazar a la región y Venezuela, así como un «cambio de régimen». La Casa Blanca no reconoce a Maduro como un gobernante legítimo y desde agosto pasado su portavoz ha hecho insistencia en ello cuando la consultan sobre el líder chavista.

«Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela. Jamás le pertenecerán al imperio norteamericano», agregó Maduro al ordenar su despliegue.

En su canal de Telegram, Venezolana de Televisión dio algunas cifras de esos frentes de batalla por regiones. Por ejemplo, informó de 34 de ellas en los Andes (Mérida, Táchira y Trujillo), de 24 en el estado Falcón y otras 34 en el estado Sucre, estas dos últimas entidades con costas tanto hacia el Caribe como la fachada Atlántica venezolana, donde ya el domingo se anunció un reforzamiento de operaciones marítimas de vigilancia.