Parlamento Europeo pide a la UE declarar al Cartel de los Soles como "organización terrorista"

El Parlamento Europeo aprobó este jueves, 11 de septiembre, una resolución en la que pide a la Unión Europea (UE) incluir al llamado Cartel de los Soles como una «organización terrorista», una decisión que tomó Estados Unidos en agosto pasado y a la que le siguieron países como Ecuador, Argentina y Paraguay en Suramérica.

La votación contó con 355 votos a favor y 173 en contra. La Eurocámara manifestó su “grave preocupación” por “la consolidación de estructuras criminales transnacionales que operan en la frontera colombo-venezolana”.

En Venezuela, el líder chavista y su ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello respectivamente, niegan la existencia de este grupo y señalan que se trata de una excusa de EEUU para atacar al país. El presidente colombiano Gustavo Petro también niega su existencia y la mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo recientemente en una conferencia de prensa que desconocía algo sobre ese grupo.

Qué pidió el Parlamento Europeo

Aunque la resolución no tiene carácter vinculante, los eurodiputados aseguraron que “la proliferación de la delincuencia organizada y la actividad terrorista en las regiones fronterizas de Colombia con Venezuela se han convertido en corredores para el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el lavado de dinero, a menudo facilitados por estructuras transnacionales”, que a su juicio son una amenaza para Colombia y la seguridad en la región.

A su vez pidieron que en esa misma denominación incluyan a los grupos criminales colombianos Clan del Golfo, el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, estas dos últimas que son las principales disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Precisamente a estos tres son los que el presidente Gustavo Petro señala de ser los principales encargados del narcotráfico en la región.

Pese a esto, Estados Unidos aumentó la recompensa que ofrece por la captura de Nicolás Maduro al llevarla de 25 a 50 millones de dólares. En su justificación para esa medida lo califica como el jefe del Cartel de los Soles, junto a otros funcionarios de su administración entre quienes están Diosdado Cabello y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.

Eurodiputados conservadores hablan de violencia

El eurodiputado del Partido Popular (PP) Gabriel Mato dijo en un comunicado tras la aprobación del texto que “la violencia se ha convertido en un hecho cotidiano en muchos departamentos» de Colombia y aseguró que la violencia contra líderes políticos y sociales “pone en cuestión las garantías electorales y la confianza en las instituciones”.

Por su parte, la delegación de Vox en Bruselas se congratuló por haber «roto» el cordón sanitario en la Eurocámara y que una mayoría haya reconocido «la amenaza que representan el narcoterrorismo y las dictaduras iberoamericanas para la seguridad internacional».