El jefe de campaña del referendo consultivo sobre el Esequibo, realizado este 3 de diciembre, Jorge Rodríguez recriminó a opositores y medios internacionales por señalar el «carácter no vinculante» de la consulta popular.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 recalcó que dicho término es «falso» porque el gobierno de Nicolás Maduro, acatará el mandato de los venezolanos, quienes aseguró, apoyaron las cinco preguntas planteadas con más de 90% de los votos.

«Las acciones que se emprenderán en las próximas horas les hará notar a ustedes, cuán de fuerte fue ese mandato del pueblo el pasado domingo», dijo en rueda de prensa desde el Teatro Bolívar de Caracas.

Se refirió a María Corina como «la Machado» y la señaló, sin pruebas, de estar al frente de la campaña contra el referendo consultivo «financiada» por la petrolera Exxon Móbil, según afirmó, primero para pedir suspensión de la consulta, luego para que Venezuela acuda a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y finalmente para resaltar lo no vinculante de los resultados electorales.

También mencionó a los opositores Leopoldo López, Henrique Capriles, Julio Borges y a los medios El Tiempo de Bogotá, Voz de América, la agencia EFE y la cadena estadounidense CNN de promover dicha matriz de opinión, «reforzados» por el gobierno de Guyana.

«Es impresionante cómo intentan que las mentiras sustituyan a la verdad, ya van a ver desde esta misma tarde cuán es lo vinculante, según ustedes es el referendo consultivo, les vamos a tapar la boca, estén muy pendientes de lo que va a pasar esta tarde», advirtió.

El dirigente no mencionó las declaraciones del diputado e integrante de la Comisión especial para la Defensa del Esequibo de la Asamblea Nacional (AN), Hermann Escarrá, quien durante una entrevista concedida a Venevisión, el pasado 26 de noviembre destacó que la consulta buscaba “una fuente de legitimidad y en un mensaje claro al mundo de unidad nacional”.

Añadió: “Lo que sí es vinculante y no está en la Constitución es la legitimidad que proporciona”, lo cita el Diario Tal Cual.

Insultos a opositores

Durante la rueda de prensa con medios oficiales y extranjeros, Rodríguez tildó una y otra vez al grupo opositor de «casta maldita de la extrema derecha» y afirmó que lo que «más les duele» es que el referendo tuvo 51% de participación y un apoyo «casi unánime» al sí.

«Entre 95 y 98% de la población venezolana aprobó las cinco preguntas, es una fuerza inconmensurable, son los cimientos del edificio en el que se levantará el desarrollo de nuestra Guayana Esequiba, aquí que esa falsedad del carácter no vinculante muere en horas», reiteró.

No precisó quiénes ni a qué hora se harán tales anuncios.

Las preguntas más polémicas del referendo y cuestionadas por expertos juristas fueron la número 3 y la 5. La tres desconoce la jurisdicción de la CIJ en la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por 159.000 kilómetros cuadrados del Esequibo y la cinco la creación del estado Guayana Esequiba.

Al respecto, Rodríguez repitió que la jurisdicción de la CIJ en el diferendo no será aceptada, aunque no precisó si Venezuela se retira del juicio. También quiso aclarar que crear un nuevo estado no implica «anexionar» unilateralmente el Esequibo porque ese territorio, recalcó, es venezolano desde 1777.

«El gobierno ladrón de Guyana y la casta maldita de la extrema derecha deberían estar envalentonados y es lo contrario, es el primer efecto de esa demostración de fuerza, de patriotismo del domingo. Ahora menos vamos a aceptar el laudo arbitral ladrón de 1899, tampoco la jurisdicción de la CIJ porque es un mandato clarísimo del pueblo», insistió.

