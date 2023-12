Simulacro frente a referendo consultivo: ¿Qué le funcionó al Psuv?

Imágenes con centros de votación vacíos fueron la constante en las redes sociales de medios informativos, periodistas, políticos y ciudadanos en general que registraron la jornada del referendo consultivo sobre el Esequibo. Pese a ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) afirma que votaron 10.431.907 personas este domingo 3 de diciembre en la consulta.

En el simulacro electoral celebrado el pasado 19 de noviembre, la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ensayó movilización de votantes (1×10), «exhortos» a trabajadores públicos para que votaran e hicieran un registro fotográfico como constancia, instalación de puntos en los que quien votara debía mostrar su carnet de la patria y anotarse en listas, así como extensión del horario de votación, entre otros.

¿Qué se vio durante el referendo consultivo? ¿Lo que practicó el Psuv en el simulacro funcionó este 3 de diciembre?

Extensión del horario

Para el simulacro electoral, establecido de 8:00 a 4:00 p.m., hubo una extensión del horario hasta altas horas de la noche aprobada por el CNE, que, de acuerdo con expertos, fue «innecesaria» por tratarse de un ensayo de votación y porque en muchos centros de votación no había presencia de electores en horas nocturnas del 19 de noviembre.

La prórroga para el referendo consultivo fue inicialmente de dos horas, luego de finalizar el horario de votación de 6:00 a.m a 6:00 p.m. Sin embargo, al anunciar de manera escueta los resultados, poco después de las 10:00 p.m., el presidente del CNE, Elvis Amoroso, aseguró que todavía había electores en cola, algo que contradecían las imágenes que circularon en redes sociales.

#MiradorElectoral Usuarios en redes sociales reportan poca movilización ciudadana para participar en el referendo consultivo sobre el Esequibo, en los centros de votación en la ciudad de Maracaibo, a las 10:00 am. #3Dicpic.twitter.com/Pl3TkHJ6JX — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) December 3, 2023

El hecho de que a diferencia del 19 de noviembre, los centros electorales no estuvieran nucleados, dispersó aún más a los votantes. Hubo denuncias de centros totalmente vacíos, incluso con puertas cerradas pese a la prórroga forzada ordenada por el ente comicial.

¿Qué pasó con la maquinaria del Psuv?

Con la extensión del horario en el simulacro, el Psuv también quiso ensayar lo que ha sido una constante en los últimos procesos electorales: la «operación remolque de votantes» en horas nocturnas por parte de las estructuras de base del chavismo, a saber, Ubch, jefes de comunidades, de calle, comunas y consejos comunales.

La soledad registrada en los centros, atribuida por el CNE a la rapidez del acto de votación, alertó sobre la pérdida de efectividad para mover electores. Analistas como el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó que la baja participación denotó «problemas críticos» en la conexión popular del chavismo y su capacidad de movilización, lo cual seguramente será revisado a lo interno.

Recientemente el Psuv renovó los equipos de base, parroquiales, municipales y estadales. Las de base por votación popular y las intermedias por cooptación a partir de postulaciones de las Ubch, luego de lo cual no faltaron las quejas por imposición de nombres.

#ReferendumEnElBarrio

Caricuao, UD7. CEMAI. Aún abierto y sin electores en cola. En este centro no activaron punto rojo de control. Hora 6:25pm pic.twitter.com/3ljlcpBpTu — Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) December 3, 2023

«De la estructura parroquial para arriba, municipal, estadal, el trabajo se hace pero en las estructuras de base la gente está dispersa. Hay inconformidad, uno los llama y no contestan, no van a las reuniones, no se comprometen, no hacen lo que se les pide. Yo no vería mal que el candidato sea otro (en 2024) a ver si la gente se anima», dijo a Efecto Cocuyo, el pasado 26 de noviembre, un dirigente parroquial del Psuv en Caracas que prefirió omitir su nombre.

Dicha «inconformidad» que expresa el dirigente podría arrojar luces sobre lo ocurrido con la maquinaria este 3 de diciembre. Pese a ello, el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, felicitó este 4 de diciembre a la «maquinaria» por el trabajo y aseguró que sí funcionó dada la cantidad de electores anunciada por el CNE.

Incentivos clientelares

Para el director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, la única manera que el gobierno tiene para «reconectar» con las bases es por la vía clientelar, es decir, a través de «incentivos sociales», para lo cual, de momento, no dispone de recursos financieros.

«Desde las últimas dos elecciones (AN y regionales) el Psuv ha dado señales claras de problemas para entusiasmar y movilizar a su base. Con lo de ayer las alarmas deben estar retumbando con mayor intensidad. Sin embargo, probaron estructura y esto les servirá para el análisis. Verán qué ajustes hacen de cara a 2024, pero lo evidente es que sin reconectar con sus votantes potenciales es poco lo que pueden lograr», afirmó en su cuenta de la red X.

Puntos de control

Este 3 de diciembre no faltaron los puntos rojos o azules cercanos a los centros de votación para el control y registro del carnet de la patria de quienes votaran. Lo que llamó la atención es que en algún momento, algunos también se quedaron vacíos ante la ausencia de electores. No hubo a quien controlar.

Un ejemplo de como buscaban presionar para obtener 5 votos de cada ciudadano. Comunidad Luis Herrera, San Fernando de Apure, estado Apure. –> pic.twitter.com/Do874vZCZg — RLBA (@BARL7868) December 4, 2023

Un empleado de Ipostel, que prefirió mantener su nombre en reserva para evitar represalias, se negó a votar pese a las advertencias vía Whatsapp en el grupo de trabajo para que los empleados acudieran a los centros de votación. Tampoco acudió al simulacro y en cambio exigió mejoras salariales.

En otros organismos como Corpoelec, según testimonio de una empleada, encomendaron a los jefes a llevar un control escrito de los trabajadores que votaran.

Otra nota llamativa de la jornada fue que en algunos centros, en horas de la mañana solo se observaron colas de funcionarios (policías y guardias nacionales, entre otros) para votar y ningún ciudadano común.

«Por lo que se reporta de los centros de votación, la dictadura ya no puede ejercer mucha presión con el chantaje de los bonos, bolsas clap», señaló el integrante de la ONG Provea, Marino Alvarado, en su cuenta de la red social X.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related