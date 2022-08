La Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó un acuerdo para rechazar pretensiones del gobierno de Estados Unidos de «apropiarse» del avión venezolano iraní Boeing modelo 747-300M con matrícula YV3531 de la venezolana Emtrasur, filial de la estatal Conviasa retenido en Argentina.

Pero el presidente del Parlamento con mayoría del chavismo, Jorge Rodríguez fue más allá. Durante un acalorado discurso volvió a condicionar cualquier diálogo con la oposición hasta que devuelvan la aeronave de Conviasa y se libere a parte de la tripulación iraní detenida en la nación latinoamericana.

«No nos vamos a mover en cosas de diálogo, ni nada de esas cosas. Nos devuelven el avión y a esos tripulantes o salimos a la calle, vamos a combatir en todos los espacios», exclamó el exministro de Comunicación e Información.

Recalcó que sería el mismo proceder del caso del empresario colombiano, Alex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos, donde permanece en prisión, en octubre de 2021.

Desde esa fecha y por la captura de Saab al que el gobierno de Nicolás Maduro dio el estatus de diplomático, la delegación de Miraflores, dirigida por Rodríguez suspendió la mesa de negociaciones con la oposición en México, la cual hasta la fecha no se ha podido retomar, aunque se rumoraba que podría reanudarse este mes de agosto.

Una de las primeras acciones de la AN de 2020 en ese sentido será el envío de una comisión especial de diputados a la embajada de Argentina en Caracas este jueves 11 de agosto, para exigir a la gestión de Fernández la liberación del avión venezolano iraní y de la tripulación. También harán entrega de una copia del acuerdo.

«Vulgar secuestro «: lo que dice el chavismo del avión venezolano iraní

Previamente, Rodríguez rechazó que se argumente la independencia del Poder Judicial de Argentina como «excusa» del gobierno de ese país, para no devolver la aeronave con una tripulación de 19 personas, diez venezolanos y nueve iraníes.

«Es un vulgar secuestro del avión. Son ladrones de un bien que no les pertenece, así de simple (…) Esa fiscal (argentina, Cecilia Incardona) es una empleada de la Embajada de EEUU, no me vengan con independencia del Poder Judicial en Argentina y si lo van a decir que empiecen por meter presos a jueces y fiscales corruptos», fustigó.

Recalcó que no hay motivos jurídicos para retener ni el avión, ni a los tripulantes porque no se ha demostrado delito alguno. Tildó de falsos los señalamientos de tráfico de armas y terrorismo.

«Venezuela jamás permitiría que los derechos humanos de un argentino fueran violados de esa forma. A un capitán le quitaron el pasaporte y su documento de identidad. Eso es ilegal, el carnet de piloto de su padre fallecido, eso no es humano. Venezuela protegió a miles de argentinos que huyeron de la dictadura de Pinochet», reprochó.

EEUU pide a Argentina confiscar avión venezolano-iraní vinculado a terrorismo

Antes de la discusión del acuerdo, el exministro de Comunicación e Información instó a la oposición a «defender» el avión venezolano iraní de Conviasa, porque «bastante que viajan» a través de dicha aerolínea.

La Justicia argentina lleva adelante una investigación para dilucidar los posibles vínculos de la tripulación con el terrorismo internacional, ya que uno de sus integrantes, el iraní Gholamreza Gashemi, tiene el mismo nombre que un miembro de las Fuerzas Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, definida por Estados Unidos como una organización terrorista.

Insultos contra presidente argentino

El presidente de la Comisión de Política Interior, Pedro Carreño (Psuv) aseguró que la retención de la aeronave desde el 6 de junio, es parte del «bloqueo» que busca «asfixiar» económicamente a Venezuela. Coincidió con Rodríguez al afirmar que no es un problema jurídico sino político contra el gobierno de Maduro.

Carreño la enfiló contra el presidente de la nación Argentina, Alberto Fernández a cuya gestión señaló de ser «cómplice» de la aplicación de sanciones contra Venezuela.

«Presentamos este acuerdo para decirle a Argentina que devuelva el avión y que el presidente Alberto Fernández demuestre si es un pelele – no le voy a decir jala…. por la hora – un títere del imperialismo o si gobierna ese país. Hasta ahora lo que subyace es una actitud rastrera con el imperio norteamericano», rechazó.

«Respaldo» de trabajadores

Otro diputado del Psuv, Pedro Infante recordó que a la fecha 58 aeronaves de Conviasa, 69 embarcaciones, 157 empresas y más de 200 personas relacionadas con la dirigencia política del chavismo han sido objeto de sanciones internacionales.

También enfatizaron que los medios de comunicación internacionales «mienten» al calificar el avión de Conviasa como «iraní», puesto que fue vendido, se afirmó, por Air France a Irán y a su vez este país lo vendió a Venezuela, en una operación «legal».

La llamada Alianza Democrática, en voz del diputado Oscar Ronderos, avaló el acuerdo y exigió también la liberación de los detenidos en Argentina y del avión.

Una vocera de los trabajadores de Conviasa subió a la tribuna de oradores para respaldar el acuerdo y pedir la liberación de los «compañeros de trabajo» aún detenidos en Argentina. En un discurso leído y que inició con un saludo «revolucionario y radicalmente chavista», extendió también la solidaridad hacia las familias de los detenidos que esperan un pronto regreso.