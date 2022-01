Jorge Rodríguez asegura que el pueblo rechazó el revocatorio y amenaza con acciones legales

Tras la declaratoria de improcedente de la solicitud de revocatorio contra el mandato de Nicolás Maduro, anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, Jorge Rodríguez también acudió al ente comicial para hacerse eco de la decisión.

«Ha sido la expresión más desértica que haya conocido la historia política de Venezuela, ni en el 2004 ni en 2016, había tenido una respuesta tan ajena. Le dieron la espalda los venezolanos que lo que quieren es trabajar y que dejen en paz a este país. Nadie se sumó, ni siquiera lograron 1 % en estados donde tienen gobernadores que son de oposición», se ufanó Rodríguez.

En la rueda de prensa ofrecida desde el CNE, el también expresidente de dicho organismo, no ahorró insultos contra el dirigente del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), Nicmer Evans. «Peluche», «pedazo de bruto» e «imbécil» fueron algunas de las descalificaciones.

Al presidente de la Comisión Delegada Legislativa Juan Guaidó, también lo señaló de estar detrás de la propuesta de revocatorio y de salir «derrotado». El rector principal del CNE, Roberto Picón, tampoco escapó a señalamientos en su contra y fue conminado a abandonar sus funciones en el CNE para que pueda actuar como político de oposición.

Unos minutos antes, la rectora principal Tania D’ Amelio informó que este 26 de enero, solo se recabaron 42.421 huellas dactilares, lo que equivale a apenas 1,01% del Registro Electoral, por lo que la solicitud de referendo es rechazada y no se puede presentar nuevamente en lo que resta de período de Maduro.

«Intento temerario»

Rodríguez negó que un solo día, este 26 de enero, fuera insuficiente para recabar 4,2 millones de manifestaciones de voluntad (20 % del Registro Electoral por estado) porque Mover venía hablando de la propuesta desde el año pasado. Dijo que la oposición «quería meses» para recoger las huellas dactilares, a sabiendas, aseguró, que no contaría con el respaldo de los electores.

«Ante el desierto de ayer, queda claro que no hay disposición de seguir los postulados de quienes tanto daño le han hecho al país y a sus propuestas. Si ustedes querían salir de la revolución debieron ir a las elecciones de mayo de 2018. Ahora qué van a decir, nosotros nos reservamos las acciones legales contra este intento temerario», advirtió.

Una y otra vez insistió en que el pueblo ya habló y exigió a los medios de comunicación y a «las oposiciones» que de una vez y por todas escuchen y respeten «la voz del pueblo».

«El pueblo habló dándole la espalda, de los cuatro millones que pediste, tienes 42 mil, que te aproveche», dijo Rodríguez, dirigiéndose a Guaidó.

Ley sobre el referendo revocatorio

Consultado sobre los obstáculos impuestos por el CNE y el chavismo para no permitir el revocatorio, Rodríguez también lo negó. Aseguró que de ser así hubieran argumentado que la figura prevista en el artículo 72 constitucional no tiene una ley que debe regir el proceso, tal como lo demanda la Carta Magna y por lo tanto no se puede hacer.

Aún así, acotó, tanto en 2016 como ahora se permitió el uso de dos resoluciones aprobadas por el CNE en 2007 para este tipo de procesos.

Admitió que sí está pendiente la ley pero no dijo si la AN con mayoría del chavismo está dispuesta a discutirla y aprobarla durante su período que se extiende hasta 2025.

Suscribió lo dicho por D’ Amelio sobre que no se puede presentar ante el CNE una nueva solicitud de revocatorio contra Maduro, por lo que advirtió a Evans y a César Pérez Vivas que sus «cinco minutos de fama», al promover el referendo, «ya pasaron».