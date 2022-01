El vocero del Movimiento Venezolano por el Referendo Revocatorio (Mover), César Pérez Vivas, exhortó a la Plataforma Unitaria incluir la activación de este derecho constitucional en la agenda de negociación.

A pesar de que las conversaciones que se sostenían en México, con mediación del Reino de Noruega, se mantienen suspendidas, Pérez Vivas pidió a los dirigentes Juan Guaidó y Gerardo Blyde “no enterrar” el revocatorio y priorizarlo como parte de un acuerdo político.

“Quiero hacer un llamado a los sectores que llevan la negociación a que incluyan en la agenda de México el rescate del revocatorio. Espero que nuestros representantes no entierren ellos también el revocatorio, sino que lo exijan y reclamen. Como buen constitucionalista, el doctor (Gerardo) Blyde sabe que es un derecho que ha sido pisoteado”, declaró en una rueda de prensa ofrecida este jueves 27 de enero.

Próximas acciones

El representante de Mover adelantó que acudirán ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a denunciar la convocatoria que hizo el CNE para la recolección de las manifestaciones de voluntad que exige la ley para activar el revocatorio, pues consideran que fue un “acto viciado de nulidad” al imponer condiciones imposibles de cumplir.

Además denunciarán lo ocurrido ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Reiteró que Nicolás Maduro se convirtió en un presidente «doblemente ilegítimo» al negar el derecho consagrado en el artículo 72 de la Constitución.

El politólogo Nicmer Evans, también integrante de Mover, aseguró que no reconocerán los resultados que anunciará el CNE, según el cual se recogieron solo 40 mil manifestaciones de voluntad, porque el acto de ayer fue un fraude.

“Las causas del revocatorio ayer no murieron. Las causas se mantienen porque no tenemos salarios justos, tenemos hambre, no hay servicios”, expresó.