Qué objetan los expertos y qué no del cronograma que propone el CNE para la primaria

El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso sobre la mesa un cronograma que implica iniciar desde cero todas las fases que la Comisión Nacional de Primaria (CNP) ha estado adelantando de forma autogestionada.

Esto quiere decir que incluso el proceso de postulación de candidaturas debe hacerse de nuevo aunque ya fueron admitidos los 13 candidatos y candidatas que van a medirse en la elección primaria.

La propuesta de cronograma abre varias interrogantes, una de ellas es si se podrán postular nuevos actores en los tres días que fija el calendario, de aceptarse la asistencia técnica. Otra pregunta es si se garantizará la participación de los inhabilitados: María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano.

El voto en el exterior es otro elemento que queda sin respuesta. Aunque hay un punto relacionado con la generación del Registro Electoral, el padrón de votantes que reconoce el CNE incluye a poco más de 107 mil de los más de 7 millones de connacionales que están en otros países.

¿Aceptará el órgano comicial trabajar con el registro ad hoc que creó la comisión de primaria para dar participación a los migrantes?, parece improbable.

La elección del candidato presidencial opositor tendría que posponerse para el 19 de noviembre bajo estos términos.

Autoridades electorales que integran la Comisión Técnica Mixta para la primaria de la Plataforma Unitaria, hicieron entrega de una propuesta de apoyo técnico a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria de la Plataforma Unitaria pic.twitter.com/MnckOiwjyH — cneesvenezuela (@cneesvzla) September 28, 2023

Efecto Cocuyo consultó a expertos que evaluaron la propuesta del CNE y compartieron sus opiniones al respecto.

El CNE propone auditorías “insuficientes”

El ingeniero Mario Torre forma parte del Grupo de Seguimiento Técnico (GST) responsable de hacer auditorías al sistema automatizado de votación en más de once procesos electorales en el país.

El GST es una organización técnica, no partidista, designada por los partidos políticos de un sector de oposición para hacer todas las autorías a partir de las parlamentarias de 2005.

Con base en su experticia advierte que, en la propuesta del CNE, las auditorías que se plantean para el sistema automatizado de votación “son insuficientes”.

“Las auditorías están basadas en ciertos procedimientos que tienen que cumplirse. El tiempo que se está ofreciendo es claramente insuficiente, sobre todo considerando que este sistema es nuevo, no ha sido evaluado completamente desde que es manejado por la gente de Exclé”, señala.

Torre afirma que el cronograma presentado a la CNP deja por fuera la auditoría de predespacho y la auditoría de telecomunicaciones.

“Están poniendo muy poco tiempo para la auditoría de producción, no sé cuántas máquinas se van a producir, pero en promedio se producen entre 800 y 1000 máquinas por día. Si son 6.000 o 7.000 máquinas estaríamos hablando de 7 u 8 días de auditoría”, explica.

En el cronograma se establece un plazo de tres días para la producción de las máquinas. Trascendió que el CNE ofreció unas 4 mil, pero esto no se ha anunciado oficialmente.

En la primera solicitud de asistencia que hizo la Comisión Nacional de Primaria se pedían 5.000 centros de votación y 7.000 máquinas en todo el país.

“Hay un aura de desconfianza desde que el sistema pasó de manos de un fabricante a otro, hay una clara desconfianza que se puede mitigar haciendo una auditoría exhaustiva”, opina.

Al ser consultado sobre la auditoría integral que llevaron a cabo académicos de distintas universidades en 2021, agrega: “El sistema está hecho de programas, el software lo cambian de una elección a otra. Si hace un año se hizo una auditoría y todo salió perfecto, eso no es ninguna garantía de cómo está el sistema hoy”.

“Se tiene que volver a una revisión exhaustiva porque no se puede presuponer que el sistema actual es el mismo que auditaron los académicos, pudo haber sido modificado”, comenta.

Identidad de los votantes

Para Torre, sí existen mecanismos técnicos que permiten proteger la identidad de la lista de potenciales electores que van a votar en la primaria. Pero, de acuerdo con su versión, cuando se propuso una clave para cifrar la información contenida en las máquinas hubo resistencia en el CNE cuando Pedro Calzadilla era presidente del organismo.

Sobre el Registro Electoral, el experto explica que cada máquina tiene el listado de electores con sus respectivas huellas que votan en esa máquina y debe garantizarse que no hay riesgo de que haya data de personas que no existen o de huellas duplicadas, etc.

Estima que el temor asociado a que la identidad del elector sea conocida por el CNE inhibirá la participación especialmente de aquellos que dependan de algún programa social del gobierno chavista, en caso de que la primaria se haga con el apoyo técnico.

¿Primaria con o sin el CNE?

“No cambies de caballo en mitad del río, como dice el refrán. Cuando se dio la discusión con el CNE, yo apoyé el uso de la máquina de votación, pero con tiempo para que se hicieran todas las auditorías. Eso fue rechazado y la Comisión de Primaria decidió ir a un proceso manual”, responde.

“Si quisiera ayudar, el CNE tiene muchas formas de hacerlo, pero evidentemente hay una jugada política detrás de resetear todo desde cero”, cuestiona.

En contraposición, el exrector del CNE Vicente Díaz está a favor de la asistencia técnica. “Los hechos demuestran que las primarias que se hicieron con el CNE fueron procesos impecables, pero en las que no hubo inconvenientes. Mi opinión es que siempre prefiero que se hagan con el CNE porque si la elección sale mal hay una corresponsabilidad del Estado que tiene que ser garante”.

“El CNE no está para complacer solo la solicitud del Psuv, sino de cualquier sector político del país que así lo requiera. Esa es parte de sus competencias constitucionales y es parte de los derechos que tienen los partidos políticos”, argumenta.

Sobre el cronograma, Díaz considera que esa es una propuesta que tiene que ser estudiada por la Comisión Nacional de Primaria para determinar cuáles aspectos son pertinentes y cuáles no.

“Yo saludo que el CNE haya presentado una propuesta formal, me parece que esto ayuda a que se tomen las decisiones”, expresa.

En cuanto a las postulaciones, subraya que ya hay 13 candidaturas listas y lo que corresponde es que se establezca un día para la carga de estas en el sistema.

“Si se va a utilizar el sistema automatizado, la fase inicial incluye la carga de las postulaciones y esto genera una serie de cosas en materia de programación y de elaboración de los instrumentos de votación, de actas de escrutinio, etc”, expone.

El experto también considera que el RE que se debe utilizar es el que ya generó la CNP. “Entiendo que parte de un potencial acuerdo es que se utilice el RE que ya levantó la CNP, el RE es la base sobre la cual se montan los tabla mesa y recordemos que aquí hubo un proceso de nucleación de los centros de votación”, afirma.

Las ventajas de hacer la primaria con el CNE, según Díaz, son: evita conflictos a la hora del escrutinio y la totalización, es más fácil la auditoría y el control de la elección, se votaría en centros de votación protegidos por la fuerza pública venezolana lo que evitaría sabotajes, “protege incluso de la inclemencia del tiempo porque si la votación es en una plaza y está lloviendo la gente se va”.

“Si te falla la asistencia de los miembros de mesa, con que asista uno y los testigos basta para empezar la elección porque el CNE garantiza un operador del sistema automatizado”, añade.

Las desventajas serían la campaña que promueve desconfianza en el CNE, comenta. Otra es que que la divulgación que ha llevado adelante la CNP se está haciendo en función del 22 de octubre, lo que tendría que cambiar. También tendría que revisarse el proceso de formación de los voluntarios que se está realizando en este momento.

División y abstención

Para el doctor en ciencias políticas, abogado y exrector del CNE, Luis Salamanca, lo que está detrás del ofrecimiento del Poder Electoral “es la intención de desmontar y desarmar todo lo que ha hecho la CNP, poner las primarias bajo el control del CNE y generar un cisma entre los candidatos, previendo una confrontación de envergadura, y espantar electores“.

“La CNP perdería la dirección de las primarias y estas caerían en la agenda del CNE que tiene pendiente el referéndum sobre el Esequibo. No creo que valga la pena aceptar la ayuda técnica del CNE porque sus costos políticos superan ampliamente los beneficios que se obtendrían”, advierte.

