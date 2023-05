Robinson Rivas, magíster en Ciencias de la Computación, formó parte del equipo de auditores que escudriñó por varias semanas el sistema automatizado de votación del Consejo Nacional Electoral (CNE), en 2021.

El ahora director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela (UCV) no duda en afirmar que es posible resguardar la identidad de los electores que voten en la primaria, incluso si se utilizan las máquinas captahuellas.

El uso del sistema de identificación biométrica para la elección del candidato presidencial opositor genera divisiones entre los partidos, por el temor de que se filtren los datos de los votantes y que luego se usen como herramienta para la retaliación política.

Recientemente, un grupo de venezolanos, entre los que destaca Teresa Albanes (presidente de la comisión de primaria en 2012), enviaron una carta a la Comisión Nacional de Primaria (CNP) para rechazar el uso de las captahuellas.

“Nos oponemos firmemente al control biométrico o cualquier otro esquema que comprometa la identidad de los votantes en la primaria, y esperamos que la Comisión priorice este principio y establezca un mecanismo que ofrezca absoluta confianza al ciudadano”, exponen en la misiva.

Con captahuellas del CNE

Rivas explica dos mecanismos a través de las cuales se puede resguardar la identidad de los votantes:

Opción 1: se ajusta el software de la máquina de votación para que, después de la primaria, se eliminen los datos de los electores.

Esto supone prescindir también de la “auditoria ciudadana fase II” que suele hacer el CNE después de cada proceso electoral para actualizar las huellas de los electores.

“Los datos quedan almacenados en la máquina de votación. Pero nadie puede sacar esta información de la máquina, no es verdad que alguien puede venir con un pendrive a extraer los datos, esa información está encriptada. Lo que sí ocurre es que una vez que se terminan las elecciones, el CNE hace una auditoría posterior en la que ve los datos de las huellas de las personas y actualiza las que requieren mejor calidad”, señala.

Opción 2: Se implementan claves compartidas para que el CNE no pueda acceder a los datos de los electores contenidos en las máquinas de votación sin autorización de la Comisión Nacional de Primaria.

Esta alternativa también es mencionada por el periodista Eugenio Martínez, especialista en procesos electorales: “Aun usando la identificación biométrica, la identidad de los votantes puede resguardarse a través de claves compartidas”.

No obstante, aunque técnicamente sí es posible proteger esta data, depende del CNE aceptar o no las condiciones que proponga la CNP, lo que no es un asunto menor porque la independencia política del órgano comicial está cuestionada.

Rivas subraya que no es cierto que las captahuellas transmitan información al CNE en tiempo real, y reitera que el sistema automatizado no permite manipulación de los resultados.

“Hasta donde llega nuestro conocimiento técnico, no puedes hackear la máquina de votación para sumar o quitar votos a alguien. El sistema automatizado de votación es bastante confiable e inviolable y el secreto del voto se mantiene, ni siquiera el CNE puede saber por quién votó cada persona”, sostiene el experto.

La propuesta inicial de la Comisión de Primaria al CNE era elegir al candidato de la oposición con las máquinas de votación, pero sin las captahuellas, petición que fue rechazada por el Poder Electoral. Tras la negativa, la comisión reformuló su solicitud y planteó otra propuesta que no ha sido revelada públicamente y que es evaluada por el ente comicial.

Hasta este viernes 12 de mayo, la mayoría de los partidos que integran la comisión asesora técnico electoral de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), apoyaban la asistencia técnica del CNE.