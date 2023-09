A menos de un mes para la fecha prevista para la realización de la elección primaria de la oposición, la integración del Consejo Nacional Electoral en este proceso pareciera querer cambiar la historia de esta iniciativa de la Plataforma Unitaria.

El CNE y la Comisión Nacional de Primarias (CNP) acordaron instalar una comisión mixta, con el fin de definir la asistencia técnica del proceso electoral de las primarias pautado para el 22 de octubre.

Para Eugenio Martínez, periodista especializado en el tema electoral, el panorama que se vislumbra es que, de aceptarse el apoyo del Poder Electoral, la oposición entra en un terreno peligroso.

“No queda claro que si la CNP rechaza la propuesta del CNE entonces veríamos una intromisión del TSJ, obligando a la oposición a aceptar la primaria del 19 de noviembre”, dijo durante su participación en el espacio #CocuyoClaroyRaspao de este jueves 28 de septiembre.

Sin normas claras

Martínez agregó que actualmente la oposición no tiene normas claras ni para la toma de decisiones ni para la resolución de conflictos, pero que también “hay otros temas técnicos que ha propuesto el CNE que, aunque suenan positivos, pueden ser peligrosos para 2024”, año en el que se espera una elección presidencial en Venezuela.

El periodista recordó que ya la CNP había acordado con la anterior directiva del CNE recibir asistencia técnica para la primaria. “Sin embargo, la renuncia masiva de rectores hizo que esas conversaciones nunca culminaran”.

Martínez aseguró que si la Comisión rechaza el ofrecimiento de asistencia técnica, considerando que se quiere diferir la fecha, lo más probable es que el Gobierno de Maduro “primero espere el colapso técnico-logístico de la primaria”, dijo durante su conversación con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Xabier Coscojuela, miembro del comité editorial de Tal Cual

Eugenio Martínez aseguró que a la fecha, de los 3.010 centros que ha definido la CNP, en esencia hay problemas operativos y logísticos en 200. “Pareciera que la logística de la primaria del 22 está amenazada”, enfatizó.

Aseveró también que si la propuesta del CNE significa una estrategia para sacar a la candidata María Corina Machado del juego, eso sería un revés para el propio proceso de la oposición.

“Si no participa María Corina Machado en la primaria del 19 de noviembre, no me atrevería a decir que la participación en esa primaria va a estar cercana a los números que tenemos hoy en día”, dijo.

Añadió que Machado concentra prácticamente el voto de 7 de cada 10 personas, por lo que la decisión que tome la aspirante a Miraflores es tan relevante para medir el éxito político de este evento.

“Creo que el Gobierno logró meter a la oposición en una dinámica donde cualquier decisión va a aflorar las miserias de la oposición, que no tiene normas para tomar decisiones”, afirmó también.

