Para este sábado 27 de agosto entre 2:00 p.m. y 5:00 p.m. el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a través de los jefes de calle recién electos y los propulsores, convocan asambleas en 46.949 comunidades de todo el país, para elegir a sus equipos comunitarios, encabezados por un jefe.

Además del ajuste en el horario -a diferencia de la escogencia de jefes de calle del pasado 21 de agosto-las asambleas para jefes de comunidad deben durar obligatoriamente tres horas, así la tolda roja busca mejorar la participación tanto de la militancia, simpatizantes como de la población en general.

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, reportó la participación de cinco millones de personas en las asambleas de elección de 261.538 equipos de calle; sin embargo, no fue lo que se percibió durante la jornada del sábado anterior, marcada por la escasa afluencia de votantes. En algunas comunidades como la zona 3 de José Félix Ribas en Petare, las personas ni se enteraron de la elección.

«Ilógico»

En el edificio de Central Park en la avenida San Martín, parroquia San Juan de Caracas, estaban convocadas 81 familias para elegir a dos equipos de calle. Mireya Leal, una de las propulsoras encargados de organizar la elección, indicó que solo votaron 14 personas. Admitió que hubo desinterés y apatía.

«Es ilógico pensar que si una persona es adeca por decir algo o no le interesa la política va a ir a una elección a votar por chavistas, ni siquiera por el Clap. Ni siquiera los mismos chavistas fueron. Es mentira que porque ahora den tres horas habrá más gente votando», dijo a Efecto Cocuyo.

Atribuye la situación al descontento por la crisis del país, los bajos salarios y a que en el partido siempre mandan «los mismos grupos» y no se ve mejora. Aseguró que en otras zonas de la parroquia San Juan no se hicieron las asambleas por falta de personas. De acuerdo con el reglamento que rige la escogencia el quorum mínimo debía ser de 15 personas. Cabello indicó que en 6.000 comunidades no se votó y que se estaban tomando correctivos.

Dejar participar a opositores

El alto dirigente del Psuv hizo un llamado este 24 de agosto, para que se permita la asistencia de opositores a las asambleas y que se les deje votar por los equipos de comunidad, en otro intento quizás porque mejore la afluencia de personas. Según las reglas aprobadas deben asistir mínimo 20 personas por asamblea este sábado.

«Nadie debe tener temor a eso, si alguien de la oposición hace eso, ábranle la puerta, bienvenido, quiere decir que el mensaje de la revolución está llegando, en la oposición no pasa eso, solo reciben órdenes de Estados Unidos», instó en rueda de prensa.

Según la normativa interna, para la elección de los jefes de calle, comunidad y de Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch) , los habitantes de las comunidades que no estén inscritos en el Psuv pueden votar, mas no se pueden postular, aún así, Cabello pidió calma a la militancia que pudiera sentirse «inquieta» por la presencia de opositores.

Se puede hacer casa por casa

Parte de lo que se vivió el pasado sábado 21 de agosto fue que desde las asambleas hasta se fueron a los apartamentos o casas para buscar votos ante la escases de personas para votar. En el instructivo publicado por el Psuv para la elección de jefes de comunidad se promueve el casa por casa como «estrategia de convocatoria y de amplitud en la participación».

En la estructura de base del Psuv, de abajo hacia arriba, el jefe de comunidad está por encima del jefe de calle en orden de jerarquía, una de sus funciones es recibir las bolsas del programa oficial de alimentos Clap y coordinar con los jefes de calle la entrega a los habitantes de la comunidad.

Este sábado no solo se escogen a los jefes de comunidad sino a un equipo de cuatro personas en total entre los más votados. El militante del Psuv más votado será el jefe de comunidad mientras que los otros tres serán responsables en las áreas de formación, estrategia electoral – comunicación y movilización.

Así nos preparamos para la elección de las lideresas y líderes de comunidad y equipo en #Maracaibo, estado Zulia, para continuar con el proceso de renovación de las estructuras de base del PSUV. @PsuvzuliaApc #OrganizarUnirSumar #ParaTriunfar#PsuvPorTodaVenezuela pic.twitter.com/dzKp815wkE — PSUV (@PartidoPSUV) August 26, 2022

Metodología de votación

La metodología de escogencia según el instructivo del Psuv es la siguiente:

Se verifica la participación y se hace listado de asistencia. Se inicia el proceso de postulación, en el cual cada quien podrá postular a alguien o a sí mismo(a). Definidos los candidatos y/o candidatas, se les asignará un número a cada uno. Se dará inicio al proceso de votación (voto secreto) Se cierra el acto de votación Se procede al conteo de papeletas (acto público) Se declaran electos los cuatro más votados. Se elabora el acta y se recogen las firmas de los participantes. El propulsor o propulsora transmite el resultado a través de la aplicación CC200 con número de teléfono actualizado.

Ratifican prohibición de líneas

Desde el Psuv se ha insistido en que no está permitido que los equipos parroquiales, municipales y estadales dicten líneas sobre quiénes se deben postular ni por quien se debe votar para escoger a los jefes de comunidad.

También está prohibida la propaganda individual por determinado candidato. Este viernes 26 de agosto, la militancia dirigida por los propulsores y jefes de calle realizan jornadas para informar sobre hora y lugar de las asambleas y explicar la metodología.