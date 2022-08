Cabello pide dejar participar a opositores en asambleas para escoger jefes de comunidad del Psuv  

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello hizo un llamado a la militancia que este sábado escogerá a los jefes de 46.949 comunidades para que no se pongan a la defensiva si a las asambleas de elección asisten personas identificadas con la oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

«Nadie debe tener temor a eso, si alguien de la oposición hace eso, ábranle la puerta, bienvenido, quiere decir que el mensaje de la revolución está llegando, en la oposición no pasa eso, solo reciben órdenes de Estados Unidos», instó en rueda de prensa, este miércoles 24 de agosto.

Para la elección de los jefes de calle, comunidad y de Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch), los habitantes de las comunidades pueden votar, mas no se pueden postular, aún así, Cabello pidió calma a la militancia que pudiera sentirse «inquieta» por la presencia de opositores.

«Son elecciones nuestras»

«No es verdad que se va a lanzar un opositor y ganará una calle, no pasó ahorita, tampoco pasará porque son elecciones nuestras, si no ganan nacionales menos van a ganar en una calle pero démosle la bienvenida, amigos, simpatizantes y militantes», subrayó.

El alto dirigente del chavismo llamó a poner en práctica el eslogan de la renovación de las estructuras de base del Psuv: unir, organizar, sumar. Destacó que en el Psuv hay «unidad de mando» y eso es lo que asegura, quieren aprender los adversarios cuando se acercan a las asambleas.

«El sectarismo y odio se los dejamos a ellos, en cada comunidad se sabe quién es guarimbero, pero no perseguimos a nadie, no nos metemos con nadie, si quieren ver el proceso que vean para que aprendan cómo se hace política revolucionaria, nuestro sistema es transparente y puro. Más, más democráticos que nosotros imposible, la única garantía de democracia somos nosotros, ellos andan en otra cosa», aseguró.

Balance

El pasado sábado 21 de agosto, el Psuv eligió a 261.538 equipos de calle (cuatro personas lideradas por el jefe de calle) de 267.706 estimados, para 98% del país, según afirmó Cabello.

Reveló que en 6.000 calles no hubo escogencia porque no se dieron las asambleas. Indicó que los enlaces regionales del Psuv irán a esas calles para verificar qué ocurrió, organizar a la militancia y hacer la votación. Lo atribuyó al hecho de que en dichas calles no hay activismo del Psuv, aunque advirtió que sí hay «chavistas» y deben ser organizados.

Destacó que como jefes de calle fue escogido un número importante de mujeres con alrededor de 80%. Aseguró que no se establecieron «cuotas» para las mujeres, sino que el liderazgo femenino chavista «se da a respetar» en las comunidades. «Se lo ganaron a pulso», dijo.

Aseguró que hubo un promedio de participación superior a cinco millones de personas, principalmente en Caracas y estados como Amazonas, donde apuntó, se dio el mayor número de asambleas de elección de jefes de calle.

La metodología de escogencia de los jefes de comunidad es igual a los de calle. Se reúne la asamblea, esta vez con una asistencia mínima de 50 personas según el reglamento, se postulan los candidatos a los que se les asigna un número y luego se procede a la votación directa y secreta. Cada habitante de la comunidad abarcada, mayor de 15 años, puede votar sea o no militante del Psuv.

Nuevas instrucciones

La única variante con relación al proceso pasado, de acuerdo con Cabello es que la duración de la asamblea debe ser de tres horas para que el mayor número de personas participe.

«Habrá mucho más gente en un solo sitio, el proceso arranca a las dos de la tarde, de dos a tres de la tarde se harán las postulaciones, al menos esa asamblea debe durar tres horas. De dos de la tarde hasta las cinco, mientras haya gente para votar, si alguien llega a las cuatro puede votar porque estamos dando chance», instruyó.

Al cerrarse la votación resultarán electos los cuatro postulados más votados, el primero será el jefe de comunidad y los otros tres se dedicarán a los equipos de formación, estrategia electoral – comunicación y movilización.

El propulsor designado, entre los escogidos el pasado 14 de agosto, debe transmitir a los centros de totalización comunitarios y a la aplicación diseñada para este proceso CC-200.

Abstenerse los «caudillos»

Otra instrucción del Psuv es que los organizadores de las asambleas del próximo sábado (jefes de calle electos y propulsores) se desplieguen este viernes 26 de agosto en cada comunidad para informar hora y lugar de las asambleas para escoger a los jefes de comunidad y explicar la metodología.

Indicó que la jornada informativa debe incluir pancartas. Advirtió que los carteles no son para promover ninguna candidatura. También recordó que tal como lo dicta el reglamento se prohíben las llamadas líneas (imposición de postular y elegir a un determinado candidato).

«No hay propaganda personal, debe ser de invitación al acto de elección donde será la asamblea, eso se ve feo, se ve como ventajismo. Tampoco hay línea, enfáticamente lo decimos, no hay línea de nadie. Nadie puede decir estos son los que queremos en la comunidad, quien lo haga está cometiendo un acto contrarrevolucionario, actúa en sentido contrario, de grupos, hoy hacen eso y mañana buscan dividir, eso hay que pararlo de una vez, el único grupo es el de Chávez», insistió.

El también diputado de la Asamblea Nacional de 2020 dijo que en el Psuv el «caudillismo» se combate, dejando que el pueblo elija a sus líderes de base. Criticó sin decir nombres que hay gente que se cree jefe de las calles e incluso del partido.

«Si nos cambian a todos el partido debe seguir funcionando porque es el partido de Chávez, su legado», sostuvo.

El 3 de septiembre corresponde la escogencia de 14.381 Ubch en todo el país. A partir de allí el Psuv debe convocar a elecciones para renovar a los equipos parroquiales, municipales y regionales de la tolda tal como lo pidió Maduro en abril de este año.