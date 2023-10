Prosperi: Ha sido una irresponsabilidad no resolver tema de inhabilitaciones antes de primaria

El candidato a la primaria por Acción Democrática, Carlos Prosperi, advirtió que el «plan b» ante las actuales inhabilitaciones políticas y las que podrían venir, debió quedar resuelto por parte de la Plataforma Unitaria antes de hacer la elección primaria, para bajar la incertidumbre.

«No le corresponde a la Comisión Nacional de Primaria, creo que ha sido una irresponsabilidad nuestra y la asumo porque pertenezco a un partido político que está en la Plataforma Unitaria dentro de la alternativa de cambio, porque los partidos políticos debieron haberse reunido y buscar alternativas ante este tipo de situaciones porque cuando uno va a particpar en un evento uno tiene las reglas del juego». señaló.

En rueda de prensa, este 17 de octubre, reprochó que se hace la primaria sin tener las cosas claras en temas como la inhabilitación y alertó que el plan b «no existe» en caso de una «arremetida» de quienes están en Miraflores.

«Yo no quiero creer que los que no piensan en un plan b es que se están entendiendo con Miraflores, porque nosotros hoy tenemos que tener una alternativa y una respuesta ante cualquier embestida de quienes están hoy en Miraflores», agregó.

Aseguró que de estar inhabilitado antes de la primaria se hubiera retirado al igual que Henrique Capriles y Freddy Superlano para no «engañar» a los electores, haciéndoles creer que podrá ser el candidato para 2024.

Pidió a los ciudadanos «votar seguro» en la consulta opositora y adelantó que la dirigencia y militancia adeca portará una prenda blanca el próximo domingo, como símbolo de paz.

Ganador no tendrá cheque en blanco

El punto de las inhabilitaciones es considerado la «piedra de tranca» en el reinicio del proceso de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria con la intervención de Estados Unidos.

En su programa televisivo de este 16 de octubre Maduro, sin decir nombres, fue enfático en que no cederán en levantarle las inhabilitaciones a candidatos como María Corina Machado, gran favorita para ganar en la primaria, porque sería incumplir la ley.

Prosperi indicó que apoyarán cualquier negociación y firma de acuerdo que derive en condiciones democráticas para las elecciones presidenciales de 2024, con un cronograma, observación internacional y que candidatos puedan participar libremente sin obstáculos.

Señaló incluso podrían esperarse inhabilitaciones posterior a la primaria, pero que se debe garantizar a los venezolanos que en 2024 la oposición tendrá candidato, decisión que subrayó, debe ser tomada en unidad y que se votará por el cambio político.

«Si después de ganar la primaria el 22 de octubre, sobre nosotros recae una inhabilitación, a nosotros no nos van a sacar de la ruta electoral, de la ruta democrática porque mi compromiso es con el pueblo venezolano. Tampoco puedo decir que si esa situación se da, que soy autónomo para señalar que cualquiera será el candidato presidencial porque el pueblo no le está delegando a esa persona lo que quiera hacer posterior al 22 de octubre», recalcó.

Críticas a Comisión de Primaria

Prosperi también criticó, de cara al proceso del 22 de octubre, que la Comisión Nacional de la Primaria no cumplió con algunos parámetros tales como explicar la nucleación de los centros de votación e informar a pocos días para le fecha si ya está distribuido el material electoral en las regiones.

Este llamado se lo hago a la @cnprimariave, hoy muchos venezolanos no sabemos donde ejerceremos el derecho al voto a tan solo 12 días de las primarias..! pic.twitter.com/PiwQrcB2C1 — Carlos M. Prosperi (@prospericarlos) October 10, 2023

«La primaria sigue su curso y nosotros estaremos allí el 22 de octubre, pero tenemos que exigir que no se cumplieron con ciertas cosas o con algunos parámetros para que los venezolanos pudiesen votar masivamente y lo otro es que a la fecha, nosotros no conocemos la distribución del material electoral, las boletas, los cuadernos, ojalá no salgan el sábado diciendo que lamentablemente no han llegado a tal lado o el domingo que no se instaló una mesa porque no hay cuadernos», dijo.

Insistió en que antes de hacer la crítica el 10 de octubre, sobre que no sabía dónde estaba su centro electoral se comunicó con miembros de la Comisión de Primaria y no obtuvo la aclaratoria por lo que se sintió en la obligación de elevar la voz no solo por él, sino por muchos venezolanos y al siguiente día, afirmó, apareció el centro.

«Cuando las cosas están mal las tenemos que decir vengan de donde vengan, porque no podemos amparar ningún tipo de situación que sea irregular y por eso hoy yo le vuelvo a exigir a la Comisión Nacional de Primaria que por favor le expliquen a muchísimos venezolanos, les faciliten, dónde están las nucleaciones donde van a votar las personas», reiteró.

Durante el evento Prospectiva Primaria, el pasado 11 de octubre, el miembro de la Comisión Nacional de Primaria y de Súmate, Roberto Abdul, aseguró que todo el material electoral estaba listo y distribuido en cabeceras de municipios y zonas cercanas a los 3.010 centros de votación que prevén instalar el 22 de octubre.

