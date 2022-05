El posible escenario electoral para 2024 y 2025, de acuerdo a la oposición moderada y un experto

En el seno de la oposición, dentro y fuera de la Plataforma Unitaria no solo se habla de primarias sino de escenarios electorales para 2024 y 2025, los cuáles permitirán proyectar el movimiento de fichas, según sea la estrategia del chavismo madurismo y los obstáculos que vaya poniendo a la voluntad popular.

En una reciente entrevista en Unión Radio, el secretario general de Cambiemos e integrante de la Alianza Democrática, Timoteo Zambrano, asomó la posibilidad de que el calendario electoral sea «ajustado» según los cálculos electorales de Miraflores.

«El 2024 tendrá un efecto enorme en el 2025, cuando se incorpora el Parlamento – hay que elegir la nueva Asamblea Nacional – a todo lo que se eligió el 21 de noviembre (elecciones de gobernadores y alcaldes). No descarto que el gobierno quiera adelantar algunas de esas elecciones que pueden ser las de gobernadores para que en un cálculo electoral venga una movilización desde abajo», expresó.

Aclaró que solo se trata de una especulación, pero que considera importante visibilizar escenarios.

Cambios por consenso

Desde Avanzada Progresista se señaló que no se maneja una propuesta que desde la Alianza Democrática se vaya a hacer al chavismo en ese sentido. El dirigente y diputado suplente del Parlamento de 2020, Bruno Gallo, consideró que cualquier adelanto o aplazamiento de los comicios previstos en la Constitución debe ser el resultado de un consenso general y no una imposición por parte del Gobierno nacional.

«Una decisión que implique por ejemplo aplazar las elecciones presidenciales tendría que ser el resultado de un consenso de tal naturaleza que no genere más controversias sino que sea aceptada por la diversidad de factores políticos que componen el país», apuntó.

Uno de los planteamientos de la Plataforma Unitaria encabezada por Juan Guaidó es que la administración de Nicolás Maduro acepte cuanto antes elecciones generales, es decir, presidenciales, parlamentarias y regionales. Era uno de los puntos a ser discutido en la mesa de negociaciones de México, suspendida desde octubre de 2021 y que pese a la negativa de Miraflores, la oposición se esfuerza en reanudar con la ayuda de la comunidad internacional.

Gallo, quien también es diputado suplente de la AN de 2020, aboga porque en los casi dos años en los que no habrá elecciones en Venezuela, se aproveche ese tiempo para lograr acuerdos entre Miraflores y el antichavismo que permitan reinstitucionalizar el país.

«Eso no significa que un sector del país le vaya a pasar la aplanadora a otro sector sino que se abran canales de comunicación con las múltiples oposiciones, con las múltiples opiniones que hay en el seno del Gobierno y que se pueda ir construyendo un consenso lo suficientemente amplio para que el resultado de esas elecciones sean cambios posibles y en paz, que sean cambios institucionalmente previstos y no aventuras y atajos» dijo a Efecto Cocuyo.

Fechas y reglas a conveniencia

Durante varias alocuciones en febrero de este año, el mismo Maduro puso en duda la fecha de los comicios presidenciales.

«Ya no tenemos elecciones de aquí al 2025, más o menos. ¿2026? La próxima elección. ¿2025, 26? No sé que dirá la ley electoral. Por lo menos en 2022 y 2023 no hay elecciones. Después veremos cuándo se hacen, a menos que las convoque el bobolongo (Juan Guaidó) con su poder supremo», dijo el pasado 4 de febrero.

El exasesor del Consejo Nacional Electoral, Jesús Castellanos Vásquez recordó que Miraflores «ha violado en varias oportunidades los períodos de mandato de las autoridades electas popularmente» a conveniencia, por lo que no sería descabellado que se movieran las fechas de los próximos comicios, para por ejemplo hacer megaelecciones, tal como lo asoma Zambrano.

«Basta recordar el recorte de mandato de los diputados a los Consejos Legislativos estadales, elegidos en 2018 y más recientemente en 2021, tres años, cuando su periodo es de cuatro. Ni hablar de los concejales en el pasado (…) Por supuesto un adelanto de elecciones también pudiera surgir de un acuerdo de los actuales procesos de negociación, aunque no creo que sea un escenario de alta factibilidad», sostuvo.

Reiteró que Miraflores acostumbra a definir y redefinir «a su antojo las reglas de juego electoral», más ahora, advirtió, teniendo un Tribunal Supremo de Justicia «conformado con el ala más radical del chavismo madurismo».

¿Plataforma Unitaria se prepara?

Para el experto electoral «lo más factible» por los momentos, es que se discutan las condiciones electorales de 2024 y 2025 porque es una necesidad y hay sectores, especialmente de la sociedad civil que están intentando posicionar dicho tema en la agenda pública, al igual que, acotó, Estados Unidos, la Unión Europea y otros miembros de la comunidad internacional.

La Plataforma Unitaria ha dado muestras de estarse preparando para cualquier cambio en el calendario electoral, decida como está hasta ahora, a participar en las próximas elecciones presidenciales. De hecho, el reglamento de primarias en el que se trabaja es para todos los cargos de elección popular y no para el abanderado a Miraflores, según han indicado miembros de la comisión designada que trabaja en la normativa sobre las internas. También discute en Panamá posibles estrategias.