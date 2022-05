Diputado Pirela denuncia en Fiscalía de Colombia a directiva de Monómeros

El diputado de la AN 2015 José Luis Pirela acudió este 25 de mayo a la Fiscalía General de Colombia, para denunciar a la actual directiva de la empresa colombo-venezolana Monómeros, por supuestamente incurrir en actos de corrupción.

Pirela, integrante de la Fracción 16 de Julio, informó que consignó 315 folios con denuncias y pruebas de diez supuestos delitos, a fin de que se realice una investigación.

Denunció que concretamente hubo «hurto, corrupción privada, administración desleal, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, omisión de denuncias de particulares, sobornos y favorecimiento de contratos con empresas fantasmas», entre las que mencionó a Lion Street Corp S. A.

«Yo espero que la institucionalidad colombiana demuestre eficacia, que investigue sobre la base de los hechos, de las pruebas documentales que estamos presentando, sobre todo lo que la Fiscalía quiera ampliar y le corresponda encontrar en el camino de la investigación», expresó el parlamentario desde Bogotá.

Indicó que a la empresa Lion Street Corp S. A, vinculada al gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, le otorgaron 60 % de las utilidades del activo, lo cual, advirtió, afecta gravemente el patrimonio de la empresa.

«La directiva miente»

Aclaró que no se trata de una «reyerta política» sino de actos de corrupción que comprometen el patrimonio de una empresa de los venezolanos, pero que también es fundamental para la economía colombiana.

«Hemos insistido ante la Asamblea Nacional (AN) en reestructurar la empresa; en relanzarla y sanearla, en realizar una auditoría externa y confiable que permita conocer el verdadero estado financiero. La directiva miente descaradamente cuando dice que ha tenido éxito financiero para darle largas al tema», advirtió.

Recordó que la situación del segundo activo más importante del país en el exterior, después de Citgo, no es nueva y que las denuncias se vienen presentado desde hace aproximadamente dos años.

«La empresa está muy grave desde el punto de vista financiero, no ha hecho auditoría porque no la ha pagado, no ha hecho los mantenimientos de preservación de las plantas productivas de Monómeros que corresponden desde 2019, cómo pueden decir que tiene éxito financiero, pero ese es el plan de la directiva para venderla después al mejor postor», fustigó.

Denuncia encubrimiento del G4

Monómeros está bajo el control del Gobierno interino, presidido por Juan Guaidó desde 2019, y cuenta con una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac) para operar, como excepción a las sanciones internacionales.

«El G4 designó a esa junta directiva y no estoy cuestionando que hayan propuesto determinados nombres para ejercer un cargo o una responsabilidad, lo que cuestiono es que no han sido eficaces, no han sido éticos sino corruptos y malhechores y se pretende encubrirlos y atornillarlos en la responsabilidad, poniendo en peligro el patrimonio de los venezolanos», añadió.

Por último reclamó que los activos en el exterior no se sigan dilapidando ni entregando en perjuicio del país.

Comisión de Contraloría espera respuesta

El pasado 20 de mayo, el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN de 2015, Macario González, declaró a Efecto Cocuyo que en la reunión ordinaria de la instancia del pasado 9 de mayo se acordó dirigirse nuevamente a Juan Guaidó y pedir celeridad en las acciones dirigidas a reestructurar y preservar Monómeros, puesto que, alertó, la licencia de la Ofac vence en dos meses y su renovación depende de las medidas. Aún esperan respuesta.

Otra fuente parlamentaria atribuye el estancamiento del caso Monómeros al hecho de algunos partidos políticos «se oponen» a una reestructuración del activo porque significaría «la salida de sus cuotas personales» de la empresa.

En dos ocasiones, 5 de octubre y 21 de noviembre de 2021. Guaidó, presidente del Gobierno interino y de la Comisión Delegada Legislativa, intentó que se aprobara un decreto de reestructuración de Monómeros que partidos como Primero Justicia y Acción Democrática bloquearon tras alegar falta de consulta.