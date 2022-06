Para el miércoles 8 de junio será citada la directiva ad hoc de Pequiven, designada por Juan Guaidó, a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de 2015, presidida por el diputado Macario González.

Diana Bracho, presidenta de la juntad ad hoc de Pequiven, fue llamada por los parlamentarios opositores el pasado miércoles 1 de junio, pero no asistió, señalando razones personales de «fuerza mayor».

Los diputados de Contraloría esperan ahora no solo a Bracho sino a la directiva en pleno, la cual deberá explicar por qué los accionistas de Monómeros en febrero de este año, de acuerdo con un oficio de la Cámara de Comercio de Barranquilla, designaron parte de la junta directiva del activo venezolano sin la aprobación de la AN de 2015 y del Gobierno interino.

Lo que reveló la Cámara de Comercio de Barranquilla

Este sábado 4 de junio, El Pitazo reseñó que en febrero de este año, los accionistas de la empresa, con autorización de Pequiven, nombraron a dos directores principales y cinco suplentes, antes de que el Parlamento con mayoría opositora aprobara un decreto de reestructuración tal como lo han recomendando tanto la Comisión de Contraloría como una Comisión Investigadora de las denuncias sobre supuestos malos manejos en la empresa colombo venezolana.

De acuerdo con un documento de la Cámara de Comercio de Barranquilla al que tuvo acceso el portal informativo, Nelson Rafael Della Roca y Hernando Celedón Moreno sustituyeron en sus cargos a Carmen Elisa Hernández y Luis Hurtado, quienes renunciaron en 2021.

Como miembros suplentes fueron nombrados Alberto José Ferrer Zaccaro, Ángela María Sierra Bustillo, William Alfonso Ortega Gutiérrez, Alfredo Sarmiento Narváez y José Tomás Araujo Arraga. Mientras que Jean Paul Dugarte Ortiz, Fernando Mariano Paredes Niño, Guillermo Salvador Pérez Chesnau y el gerente general, Guillermo Rodríguez Laprea fueron ratificados.

Rodríguez Laprea ha sido fuertemente cuestionado por los diputados de la Comisión de Contraloría por su supuesta vinculación con la empresa LionStreet Corp S.A, contratada «irregularmente» por la directiva de Monómeros y a la que se le cedía 60 % de las ganancias.

Hecho «irregular»

Consultado por Efecto Cocuyo, el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Macario González, aseguró no estar al tanto de los nombramientos en la junta directiva de Monómeros y advirtió que se trata de un «hecho irregular» por cuanto, aunque Pequiven haya autorizado las designaciones, es el presidente (e) Guaidó, previa autorización de la AN de 2015, el que debe hacer la designación, de acuerdo con el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia.

Recordó además que para octubre de 2021, la comisión especial para investigar el caso Monómeros ya había concluido su informe en el que recomienda una auditoría externa profunda que arroje datos exactos sobre la situación financiera y determine las irregularidades.

Asimismo, recurrir a una empresa de recursos humanos que se encargue de la designación de la nueva directiva de la empresa, mediante la evaluación de credenciales y verificación de los antecedentes administrativos y penales de los candidatos y sin injerencia política de ningún tipo.

«Se recomendó contratar una empresa cazatalentos que seleccionaría el personal con el perfil que los estatutos de la empresa contemplan para ser directivo y a su vez, aunque lo aprueba la AN, no es producto de un acuerdo entre partidos, como lo es actualmente, que no es un delito, pero a la hora de que se necesite remover a algún directivo es un viacrucis», señaló González.

Reiteró que las medidas recomendadas sobre Monómeros solo buscan «corregir vicios» y lamentó que después de siete meses de presentado el informe, no se haya procedido a reestructurar a la junta directiva de Monómeros, de acuerdo con las recomendaciones.

Demanda contra diputado Pirela

González indicó además que pedirán explicaciones a la junta directiva ad hoc de Pequiven sobre la demanda que Monómeros interpuso contra el diputado de la fracción 16 de Julio, José Luis Pirela, quien pidió a la Fiscalía de Colombia investigar diez ilícitos cometidos supuestamente por el grupo dirigido por Rodríguez Laprea.

El comunicado de Monomeros de fecha 26, anuncia que me acusaron penalmente, amenazan con otros juicios. No me intimidan, tampoco la musica funebre en el celular. Voy hasta el final y vienen otras iniciativas. Los activos de Venezuela son de 30 millones, no de 10 malechores ✌ pic.twitter.com/hTSJjVKrlG — José Luis Pirela (@joseluispirelar) June 4, 2022

En un comunicado con fecha 26 de mayo, divulgado por Pirela, la junta directiva de Monómeros advierte que además del delito de «pánico financiero» del que acusan a Pirela, preparan otra acción judicial por el de «falsa denuncia contra persona determinada».

«Defendemos el fuero (inmunidad) parlamentario. Los diputados pueden actuar en nombre de una fracción, una comisión o a título personal, investigando irregularidades en el manejo de la cosa pública y proceder a denunciar, según el Código Penal, si tiene conocimiento de algún delito, porque si no se convierte en cómplice », recalcó González.

Pidió al pleno de los diputado de la AN de 2015 a pronunciarse en apoyo a Pirela. Recientemente el mismo Guaidó llamó «respetar y atender» la solicitud de averiguación hecha por el parlamentario.