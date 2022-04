El diputado del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Oscar Figuera, se abstuvo de votar en la designación de los 20 magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, que realizó la Asamblea Nacional (AN) de 2020 este martes 26 de abril, por considerar que el proceso violó la Constitución.

«Pese a que se le negó el derecho de palabra, a viva voz el PCV dejó claro que se abstuvo en la elección de nuevos magistrados, por considerar que se violó artículo 264 de la Constitución donde se señala que ‹las y los magistrados del TSJ serán elegidos por un único período de doce años› y en la lista presentada y aprobada por abrumadora mayoría hay magistrados que al ser reelectos estarían ejerciendo un segundo período, lo cual contraviene la norma constitucional», advirtió el diputado de 2020 en su cuenta de Twitter.

En el caso del ratificado como magistrado en la Sala de Casación Penal, Maikel Moreno, por ejemplo, lleva siete años en el TSJ, al ser designado nuevamente alcanzará 19 años en el máximo juzgado del país.

La disposición final segunda de la reforma de la Ley del TSJ establecía que los magistrados del alto Tribunal anterior, al entrar en vigencia la Ley (19 de enero de 2022) y no hubiesen cumplido el período para el cual fueros designados, podrían volver a postularse.

«No hubo informe con credenciales»

«Tampoco hubo un informe que presentara nombre por nombre las credenciales de quienes fueron postulados a magistradas y magistrados. Sólo leyeron nombres, luego hubo intervenciones del presidente del Comité de Postulaciones Judiciales (Giuseppe Alessandrello), del vocero de la Alianza Democrática (José Gregorio Correa) y cerró Diosdado Cabello. Yo pedí la palabra y me la negaron», se quejó Figuera.

No es la primera vez que al diputado del PCV se le niega un derecho de palabra en el hemiciclo de sesiones, desde que a principios de 2021 exigiera un debate sobre los salarios de los trabajadores, jubilados y pensionados.

El también secretario general del PCV criticó que se votara en la cámara por bloque; es decir, el conjunto de 20 magistrados principales y luego 20 suplentes en lugar de nombre por nombre, lo que hubiera permitido, según dijo, diferenciar algunas candidaturas que el partido del gallo rojo estaba dispuesto a apoyar.

Hizo un llamado a los designados, entre ellos doce magistrados del TSJ ratificados para que respondan a las orientaciones de la Carta Magna y no las que se les «tracen desde otros centros de poder».

Añadió: «Además, dejamos constancia de que la justicia no es tal si no es oportuna, gratuita y se ajusta a los hechos; y en nuestro caso, el PCV ha acudido ante el TSJ en varias oportunidades y no ha existido respuesta a las causas que hemos demandado», acotó.