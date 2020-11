Parlamento pide a venezolanos no validar "fraude electoral" del 6D - Efecto Cocuyo

La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) llamó a los venezolanos a no participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, durante la sesión ordinaria que se celebró este martes 24 de noviembre.

Los parlamentarios ratificaron que los comicios convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no son elecciones sino “un fraude”, que pretende acabar con el único Poder constitucional legítimo en Venezuela, como lo es el Parlamento.

“Que no pretenda el régimen legitimarse con el fraude electoral, si tuviera esa pretensión habría escuchado a la Unión Europea para posponer las votaciones y llamar a elecciones presidenciales y parlamentarias libres y democráticas. Rechacemos un fraude que nadie reconoce, debemos dejarlos solos junto con sus alacranes que traicionaron la voluntad del pueblo de Venezuela, que ese fraude no sea reconocido por el mundo y mucho menos por los venezolanos”, exhortó el presidente del Gobierno interino y de la AN, Juan Guaidó.

Encuestas como Datanálisis estiman que la participación de los electores no superará el 30% para estos comicios, que no reconocen 27 partidos de oposición y buena parte de la comunidad internacional. Mientras, el chavismo apuesta a que se haga efectivo el “voto duro” para que sus candidatos resulten electos.

El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, recordó que sobran las razones para rechazar las votaciones del 6 de diciembre y para no considerarlas democráticas. Enumeró la designación del CNE por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pasando por encima de las competencias del Parlamento; el aumento “ilegal” de 167 a 277 diputados a elegir, la intervención de los partidos políticos y la confiscación de las tarjetas electorales, entre otras.

“Maduro decidió no hacer elecciones parlamentarias sino robarse el Parlamento (…) ciudadanos venezolanos no vayamos a esa farsa del 6 de diciembre, deslegitimemos con nuestra inasistencia esa burda maniobra madurista, demostremos al mundo el rechazo a (Nicolás) Maduro y sus cómplices, luchemos por elecciones presidenciales libres, participemos en la consulta popular como herramienta para la presión nacional que se una con la internacional” instó.

“No hay elecciones”

El segundo vicepresidente de la AN, Carlos Berrizbeitia, también intervino en el debate para llamar a los parlamentarios a recorrer el país en la medida de sus posibilidad, a fin de “gritar que el 6 de diciembre no hay elecciones” y promover la consulta popular a realizarse entre el 7 y el 12 de diciembre.

“El 6 de diciembre en Venezuela no hay elecciones, lo que hay es un fraude, donde los venezolanos honestos que somos la mayoría, los que quieren democracia que son la mayoría, no pueden participar, si lo hacen ratifican al régimen como los usurpadores del poder” advirtió el parlamentario de Encuentro Ciudadano.

La coordinadora del Observatorio contra el Fraude Electoral designado por la AN, diputada Olivia Lozano, manifestó su confianza en que los venezolanos tienen claridad en lo que representa el evento del 6 de diciembre y que no lo avalará con su voto.

Mientras que el diputado José Pratt subrayó que el pueblo venezolano tiene una labor importante para esa fecha y es la de no validar el “zarpazo” que la administración de Maduro quiere propinarle a la AN legítima, a la institucionalidad y la democracia.

“Llamamos a la gente para que los dejen solos en su chapuza. Debemos luchar porque se hagan las elecciones presidenciales vencidas”, pidió.

“Ningún voto blanco debe salir”

El diputado de Acción Democrática, Williams Dávila, recalcó que los verdaderos militantes de los partidos intervenidos por el TSJ deben saber que ni AD, ni Voluntad Popular, entre otros, participan en las venideras votaciones organizadas por el CNE y que las tarjetas electorales que aparecen en la boleta “fueron robadas”. Instó a recordárselo a los electores en los recorridos.

“Los adecos legítimos deben saber que AD no participa en este proceso electoral. Ningún voto blanco debe salir porque un voto blanco que salga será usado para negociar mientras el pueblo sufre. Que en esos centros de votación no haya nadie”, exclamó.