Padrino López: El epicentro de todas las luchas por la revolución se traslada a Barinas

El ministro de la Defensa del gobierno de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, se trasladó al estado Barinas para conmemorar el 162 aniversario de la Batalla de Santa Inés. Desde ese espacio, dijo ese será el epicentro de las «luchas justas» y, advirtió, «a los enemigos que no se equivoques, no somos desalmados ni estamos desarmados».

Desde el escenario de los enfrentamientos entre las fuerzas federalistas al mando de Ezequiel Zamora contra los conservadores, el general en jefe hizo alusión velada al ambiente en el estado llanero por la repetición de elecciones para gobernador al advertir que «el epicentro de todas las luchas por la revolución» por el modelo político, militar, social y económico, se trasladaron a Santa Inés.

«Para dar las luchas políticas, sociales y también militares, para preservar la revolución bolivariana como proyecto político consagrado en la Constitución bolivariana. Venezuela toda es Santa Inés, es un campo para la defensa de la patria, de la lucha permanente para esperar a quienes pretenden maltratarnos y agredirnos, es el epicentro de la lucha por las causas justas », advirtió en un discurso transmitido por VTV.

Llamado al pueblo

El pasado 29 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó repetir los comicios para el cargo de gobernador de Barinas el 9 de enero de 2022 por una supuesta inhabilitación política contra Freddy Superlano, candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

En el fallo 79, la Sala Electoral admite que según proyecciones del Poder Electoral, Superlano venció por escaso margen al abanderado del chavismo mandatario regional, Argenis Chávez, en las votaciones del 21 de noviembre. Chávez luego renunció al cargo y tampoco competirá por la reelección.

Padrino López llamó a los barineses a «empoderarse» como Consejos Comunales, Comunas, para mantener al pueblo llanero «resplandeciente, radiante, más allá de los material». Aseguró que desde la sabana sigue emanando «una espiritualidad y mágica sensación patriótica revolucionaria».

La Fanb, incluyendo a la Milicia Bolivariana, también rindió homenaje por los 20 años de la promulgación de la Ley de Tierras. Padrino López recordó que la aprobación del texto legal «le valió» traiciones al para entonces presidente Hugo Chávez, pero que las pudo derrotar y superar.

Advertencia a los enemigos

En las palabras de la máxima autoridad castrense no faltaron las advertencias y amenazas contra los considerados «enemigos» políticos. Recalcó que -así como la Batalla de Santa Inés- la lucha por el modelo político y por la revolución está viva, por lo que sugirió a los adversarios no seguir subestimando a la FANB, a la cual, aseguró, nunca le ha gustado la «oligarquía».

«Se incurre en el error de pensar que somos débiles, genuflexos, vulnerables, les digo que no se equivoquen nuevamente. Santa Inés está viva, a los enemigos de la patria, no se equivoquen, no nos subestimen, no somos desalmados ni desarmados, tenemos armas para defender la revolución bolivariana, que no se equivoquen» insistió.