A las voces del mundo político que estiman un pronto regreso a México se suman otras de la sociedad civil. El politólogo Jesús González, quien es miembro del Foro Cívico, afirma que el reinicio de la negociación “está en puertas” y tendrá foco en la agenda social y humanitaria.

El Foro Cívico es un espacio de articulación que diversos sectores sociales conformaron en 2021. Esta instancia ha adquirido tal relevancia que tuvo incidencia en la elección de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La plataforma ciudadana también participó en el proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero no logró devolver independencia al Poder Judicial.

Ahora mantiene un trabajo discreto, pero intenso con actores políticos y de la comunidad internacional con el propósito de reactivar la negociación en México. Destaca, por ejemplo, un encuentro con el dirigente opositor Henrique Capriles, que tuvo lugar el 15 de julio, y con el embajador de México en Venezuela, Polo De Gyves, el 5 de agosto.

Agenda social

Según González, la primera ronda, que descongelará la negociación suspendida hace 10 meses, priorizará los temas sociales, mientras que las garantías electorales pasarán a ser materia de una segunda ronda que podría darse en el tercer trimestre de 2023.

En abril de este año, durante una polémica visita a Miraflores, integrantes del Foro Cívico pidieron la construcción de un espacio para la acción humanitaria en el país “que permita fortalecer las capacidades y la acción de las organizaciones del campo humanitario y de los derechos humanos”.

También pidieron priorizar una “agenda social y de derechos” que incluye las reivindicaciones salariales del sector educativo, de los pensionados y jubilados, la recuperación del sistema de salud, la recuperación de los servicios públicos, entre otros puntos.

“Se está trabajando todavía los temas políticos y electorales, faltan muchas cosas como las reformas electorales que se están solicitando, algunas garantías que están en el informe de la Unión Europea (de 2021)”, afirma.

El politólogo ve poco probable que se adelanten las elecciones presidenciales, previstas para 2024, como advierte el dirigente Nicmer Evans. Sostiene que el oficialismo busca realizar comicios que le devuelvan reconocimiento internacional y, en este sentido, no le conviene repetir el escenario de 2018.

Ese año, Maduro se reeligió en un proceso sin mínimas condiciones democráticas, que fue convocado anticipadamente para el mes de mayo cuando tradicionalmente en Venezuela los comicios se realizan en diciembre.

“El oficialismo está trabajando en la modificación de sus estructuras internas, está en pleno proceso de reorganización, y del lado opositor no tienen un candidato definido, no hay posibilidades de fechas de primarias ni de que se integren alrededor de una sola candidatura, entonces no veo incentivos en ninguna de las partes para que presionen un adelanto de elecciones”, argumenta.

Condiciones

El gobierno de Nicolás Maduro ha condicionado el regreso a México a la liberación de Álex Saab, procesado en Estados Unidos por su presunta vinculación con lavado de dinero, y a la devolución del avión venezolano-iraní que está retenido en Argentina por supuestos vínculos con el terrorismo.

Pese a estas demandas, González considera que las conversaciones van a cristalizar pronto y que estas “banderas rojas” solo son un intento del chavismo de “elevar sus demandas para buscar mayores beneficios dentro del proceso de negociación”.

El politólogo también llama la atención sobre el proceso de primarias que anunció la oposición para seleccionar a su candidato presidencial.

Sobre este tema, advirtió que la participación de venezolanos en el exterior que no estén inscritos en el Registro Electoral aumentaría el riesgo de la manipulación de resultados y afectaría la posibilidad de hacer una auditoría sobre ese proceso.

“Esto puede generar una falsa expectativa sobre la victoria de algún candidato; es decir, en Colombia hay un millón y medio de venezolanos, pero inscritos en el RE alrededor de 20 mil, entonces si no hay forma de auditar el voto de estos ciudadanos ¿cómo haces para que no exista duplicidad de identidad y la posibilidad de que voten dos veces?”, expone.

El profesor recuerda la consulta popular, que organizó la oposición en 2020, sobre la cual persisten serias dudas en cuanto a los resultados reportados que nunca fueron auditados.

Foto: Twitter del Foro Cívico.