Mover: No llamamos a firmar este #26Ene porque rechazamos cronograma de revocatorio

Integrantes del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) acudieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir la rectificación del cronograma de recolección de firmas necesarias para la activación del referendo, que establece como día único este 26 de enero para la realización de la jornada.

Los dirigentes Nicmer Evans, Ana Yánez, Emilio Useche, Oscar Arnal y Guillermo Molina se reunieron con los rectores principales Enrique Márquez y Roberto Picón y, luego, con la presidenta de la Junta Nacional Electoral, Tania D’ Amelio, a quienes les advirtieron que no designarán testigos para el proceso de este miércoles hasta que el ente comicial no rectifique el cronograma.

«Estamos en contra del cronograma establecido por el Poder Electoral ,y para ello, nos hemos reunido primero con el rector Roberto Picón, quien nos explicó cómo fue la dinámica de discusión del cronograma que ya estaba elaborado y de las observaciones que hicieron tanto el rector Márquez como él, con relación a las insuficiencias técnicas desde el punto de vista normativo para poder aplicar este derecho constitucional», informó Evans a la salida de dichos encuentros.

«D ‘Amelio dice que es inviable»

Sobre la conversación con D ‘Amelio, el politólogo indicó que recibió la petición de Mover en nombre del presidente del CNE, Pedro Calzadilla y les dejó saber sobre las pocas probabilidades de éxito de la acción de este lunes 24 de junio.

«A título personal informó que desde el punto de vista político esta acción era inviable, sin embargo, nosotros como Mover, más allá de su postura política personal como Tania D ‘Amelio, le exigimos que fuese convocado el día de hoy con carácter de urgencia a la junta directiva del CNE que está instalada desde el lunes pasado en sesión permanente para que atendiera de manera imperiosa la solicitud y dé respuesta formal sobre este procedimiento», instó.

Mover insistió en que no se retira de la solicitud de revocatorio hecha al CNE, pero recalca en que el proceso debe hacerse bajo condiciones reales. En este sentido, aclaró que no están llamando a firmar a favor del referendo el miércoles 26 de enero porque no están de acuerdo con el cronograma aprobado.

«Estamos esperando a que haya una rectificación del cronograma para hacer el llamado para que la gente vaya cuando tenga que ir a partir de los parámetros que se establecen en el Reglamento», dijo.

Evans sostuvo que, de acuerdo, a las Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular vigente desde 2007, los promotores del referendo tienen el derecho a solicitar revisión del cronograma y terminar de aceptarlo en 45 días y exigen que se respete.

El revocatorio no puede fenecer

Expertos, ONG y políticos han señalado que con el apresurado calendario establecido por el Poder Electoral para la recaudación de firmas, en apenas 1.200 puntos en el todo el país en una jornada de 12 horas, el CNE «mata el referendo antes de nacer», por cuanto es técnicamente imposible recabar las rúbricas en un tiempo y centros que resultan insuficientes.

El ente comicial que dio a conocer el cronograma el pasado 21 de enero dispuso, además, que la meta de 20 % de firmas debe cumplirse por estado y no en todo el país como una sola circunscripción nacional que es la que elige al Jefe de Estado.

«Seguimos convocando a la unidad nacional por la defensa de los derechos constitucionales más que nunca en estos momentos, más que asumir que el revocatorio ha muerto, lo que estamos diciendo es que el revocatorio es vida, que no puede fenecer, porque es un proceso permanente que está establecido en la Constitución y, aun cuando ellos violen la norma, nosotros tenemos el derecho se haga vida en la libertad del pueblo venezolano y en la consagración del rescate de la democracia», dijo Evans.

Añadió que, dada la premura exhibida por el CNE en esta solicitud de referendo, la junta directiva debería dar una respuesta rápida a la impugnación del cronograma, y basados en ella anunciarán próximas acciones.

Mientras los miembros de Mover se reunían con los rectores, puertas afuera algunos activistas prorevocatorio exhibieron carteles en los que se leía: «Yo quiero revocar a Maduro y el CNE me lo impide», «Maduro tiene miedo, por eso pretende borrar el artículo 72 de la Constitución» y «Revocar es mi derecho y no renuncio a mis derechos».