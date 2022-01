Mover insiste ante CNE para que se pronuncie sobre solicitud del revocatorio y revise normativa

En Caracas y en distintas regiones del país, activistas del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), acudieron a las sedes el Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir que el ente comicial se pronuncie sobre la ruta a seguir para concretar el derecho a revocar el mandato presidencial.

El rector del CNE, Roberto Picón recibió al grupo integrado por el politólogo Nicmer Evans, el exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, el exdiputado nacional, Américo De Grazia, el dirigente de Upp89, Emilio Useche, así como los dirigentes Óscar Arnal, Nelson Chitty Laroche y Miguel Parra, quienes consignaron una comunicación en la que ratifican la solicitud de activación del revocatorio, se le permita a Mover constituirse en grupo de ciudadanos para llevar adelante la recolección de firmas y se revise la normativa que rige la convocatoria del proceso.

Poder Electoral en mora

«Está en mora el CNE, se demora, y me viene una pregunta ¿No será que piensan hacer lo mismo que en 2016? Ojalá no sea así, el país quiere decidir de forma pacífica, establecer su ruta y no que se la impongan en medio de torpezas, de errores y fracasos que además se presentan como éxitos mientras buena parte del país tiene hambre, sed, miedo, no tiene agua, luz ni gasolina y ha visto comprometida su confianza y su fe», expresó Nelson Chitty Laroche, a la salida del Poder Electoral.

De acuerdo con el dirigente, Picón les habría manifestado que el tema está en Consultoría Jurídica «desde hace tiempo». Advierte a los rectores del CNE y al despacho jurídico que no pueden demorar el ejercicio de un derecho establecido en el artículo 72 de la Constitución.

Recordó que desde el 25 de mayo de 2021, reposa en el ente comicial la solicitud de activación del mecanismo una vez cumplida la mitad del mandato de Maduro que se inició en 2018 y que en esta oportunidad reiteran la petición, a la par que desde estados como Lara y Táchira, entre otros, se adhieren a la solicitud formal.

Destrancar el juego político

El político, exdiputado nacional y abogado, asegura que la petición de Mover es un acto ciudadano, unitario, sin aspiración a ningún cargo. Resaltó que el único fin es «destrancar el juego político» en el país y que los ciudadanos renueven su esperanza de un futuro mejor.

«El referendo revocatorio tiene que estar contextualizado, no debe hacerse como 2016 con una serie de mecanismos que lo hacen susceptible de suspenderlo definitivamente. Maduro es con usted, tiene el deber de asegurar el cumplimiento de la Constitución, no es solo revocar a Maduro, es la oprtunidad que tienen los venezolanos de constitucionalmente resolver una problemática en la que estamos metidos», subrayó.

La organización Súmate señala que el 10 de enero se activó el período para solicitar la convocatoria a revocatorio y que dicha solicitud debe contar con el respaldo de «un número no menor de 20% de los electores inscritos en el Registro Electoral (RE) en la correspondiente circunscripción» nacional.

Es decir, es necesaria la manifestación del voluntad de al menos 4.253.563 de votantes, que es 20% de 21.267.813 de electores, según el último conteo del RE.