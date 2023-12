La candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, habló desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia la tarde de este viernes 15 de diciembre, fecha en la que se vencía el plazo dado por el gobierno para solicitar un amparo para levantar las inhabilitaciones políticas.

“No nos van a sacar de la ruta electoral (..) voy a hacer todo lo que hay que hacer. Nosotros vamos a llegar hasta el final”, dijo Machado desde la sede del máximo tribunal del país.

Cerca de las 4:00 de la tarde de este viernes 15 de diciembre, la cuenta de X (antes Twitter) de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó un mensaje en el que “aplaudía a María Corina Machado y a los candidatos por su valentía y disposición para apelar sus inhabilitaciones”.

Dicho mensaje generó diversas reacciones y la duda sobre si Machado había acudido o no a este recinto, tras haber declarado en repetidas ocasiones que no tenía razones para hacerlo.

Dos horas después, la propia Machado lo confirmó en declaraciones que brindó a medios de comunicación. Además de ella, en días previos ocurrieron las apelaciones de Daniel Ceballos y Leocenis García, mientras que ni Henrique Capriles ni Freddy Superlano acudieron al TSJ para solicitar la revisión de sus casos.

La visita de María Corina Machado resultó inesperada. Especialmente luego de que ella misma había declarado que no tenía razones para acudir al TSJ, pues ella nunca había sido notificada formalmente de una inhabilitación política.

Sobre esto, varios periodistas consultaron a Machado, quien aseguró que “la pelota está ahora en la cancha del régimen”.

Uno de los argumentos principales de Machado al presentarse ante el TSJ es no dar espacios para que su candidatura presidencial pueda seguir siendo obstaculizada.

“Ahora es a ellos a quienes les toca cumplir. Yo tengo clarísimo cuál es mi mandato y que lo vamos a cumplir. Pero aquí no hay excusas para que se salgan de la ruta electoral”, dijo Machado a los periodistas.

Sin embargo, la candidata unitaria de la oposición venezolana aseguró que su postulado es el mismo que ha hecho en ocasiones anteriores: no hay inhabilitación porque no ha recibido una notificación formal de dicha medida.

“Lo importante es, y quiero que todos lo tengan claro, nadie nos va a sacar de la ruta electoral. Ahora está la pelota del lado de Maduro. Él tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta. Si cumple o no cumple con los acuerdos que ha asumido con actores de la comunidad internacional. Aquí ya no hay excusas”, enfatizó Machado.

La dirigente de Vente Venezuela aseguró que ella no tiene razones para defender su postura, y que simplemente está haciendo todo lo que está en sus manos “para que haya elecciones limpias y libres”.

