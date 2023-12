La líder de Vente Venezuela y candidata presidencial, María Corina Machado fijó posición sobre el plazo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia para presentar un amparo que permita el fin de su inhabilitación política.

“¿Acudir al TSJ mañana? Los lapsos legales los establece la ley, no el régimen. Si a mí no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente pueda haber un lapso corriendo”, afirmó Machado en una entrevista en VPI TV.

La candidata habló desde un acto en el que recibió el apoyo del partido Primero Justicia y enfatizó que confía que en 2024 habrá elecciones presidenciales en las cuales ella competirá con Maduro o con cualquier otro candidato de la coalición gobernante.

#AhoraVPItv | @MariaCorinaYA, sobre la reunión entre Guyana y Venezuela: Aspiro a la sensatez de todos los actores en esta hora, y recordar que una escalada bélica no le conviene a nadie.



El 30 de noviembre la delegación de Noruega, país que facilita el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, informó que se habían abierto procedimientos para la revisión de las inhabilitaciones políticas en Venezuela, de acuerdo a lo pactado en el Acuerdo de Barbados.

Noruega compartió un documento emanado por el gobierno de Venezuela en el que se abría una vía, a través del TSJ, para iniciar la revisión de las inhabilitaciones de los candidatos que presentarán una solicitud a la Sala Político Administrativa del máximo tribunal.

Los interesados en que se levantaran sus inhabilitaciones políticas —una figura que no elimina los derechos políticos— debían presentar un amparo entre 1 de diciembre y 15 de diciembre ante la Sala.

