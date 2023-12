La embajada de Estados Unidos en Venezuela emitió un tuit en el que felicitaba a la candidata presidencial María Corina Machado por acudir a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para apelar su inhabilitación política.

Aplaudimos a María Corina Machado y a los otros candidatos por su valentía y disposición para apelar sus inhabilitaciones. Ahora corresponde a los representantes de Nicolás Maduro demostrar su compromiso con unas elecciones competitivas e inclusivas”, escribió la sede consular en un tuit tanto en español como en inglés.

La solicitud de Machado a la Sala Político Administrativa del TSJ, ente designado para revisar las inhabilitaciones políticas, no ha sido confirmada por la dirigente ni por sus colaboradores.

La sede del gobierno estadounidense en el exterior también pidió la liberación inmediata de los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente y de los presos políticos venezolanos, incluido Roberto Abdul.

Estados Unidos reiteró que continuará evaluando “las sanciones basadas en avances significativos y tangibles, según el acuerdo de Barbados, para restaurar la democracia” en Venezuela.

El chavismo reacciona al anuncio de la embajada de EEUU

El anuncio de la embajada generó escozor entre los altos dirigentes del chavismo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, condenó la información emitida por la sede gubernamental y los acusó de ser una oficina de propaganda.

“La @usembassyve, que no es embajada acreditada en nuestro país, si no una oficina de propaganda al servicio de los más oscuros intereses contra la paz de Venezuela, persiste en sus veleidades colonialistas que si no fueran tan trágicas y ridículas, serían cómicas. Venezuela no acepta directrices de nadie”, escribió en un tuit.

Por su parte, el diputado de la AN y número dos del chavismo, Diosdado Cabello también citó el tuit y se burló de la embajada y del anuncio.

“Seré breve: jijijiji, Nosotros Venceremos!!”, escribió simplemente Cabello en un trino.

