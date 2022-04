Encuentro con Maduro y reuniones exploratorias anteceden diálogo «reformateado», asegura diputado

El 7 de marzo, el gobernante Nicolás Maduro anunció el «reformateo» del diálogo nacional; una semana después, en atención a ese llamado, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, informó que se convocaría a una ronda de reuniones con diversos sectores, a fin de definir la agenda y modalidad del nuevo proceso que al parecer sustituye a las negociaciones de México.

Casi un mes después aún no hay certeza de cuándo comenzará el diálogo formal, ni dónde será ni quiénes exactamente serán los participantes, más allá de la especie de antesala que hubo la noche de este 5 de abril en Miraflores, entre Maduro y sectores de la sociedad civil, opositores moderados y empresarios.

Bajo perfil

El primer vicepresidente de la Comisión Especial para el Diálogo y la Reconciliación Nacional, Luis Eduardo Martínez, afirmó que las tres reuniones con representantes del Foro Cívico, la Alianza Democrática y empresarios, convocada por Maduro forma parte del llamado «reformateo» del diálogo.

También lo son, aseguró, «las reuniones de bajo perfil» que se realizan entre diputados de la AN de 2020 y sectores políticos y económicos para llegar a acuerdos sobre los temas a tratar en el proceso de diálogo formal que aún no tiene fecha de inicio y la metodología.

«Se recogen opiniones, lo que se considera debe abordarse en el diálogo nacional, son reuniones exploratorias. En los próximos días (después de Semana Santa) se intensificarán las jornadas por el diálogo en Venezuela, no solo en Caracas sino en el interior del país y se conocerá un calendario más concreto», dijo Martínez a Efecto Cocuyo.

En tales encuentros exploratorios, indicó Martínez, han participado representantes políticos, económicos y académicos.

«Hay mucha disposición a buscar soluciones a temas económicos y sociales del país. Los empresarios por ejemplo insisten en que se genere confianza para la llegada de las inversiones. El éxito de este proceso y que de verdad se vean resultados, dependerá de la voluntad política», advirtió.

¿Y la Plataforma Unitaria?

Consultado sobre si han asistido voceros de la Plataforma Unitaria que fueron a México, Martínez respondió: «En las reuniones exploratorias que he hecho yo, no, pero a esta fecha no tengo información al respecto de otras que se han hecho o se están haciendo».

El pasado 17 de marzo, Rodríguez aseguró que al jefe de la delegación opositora en México, Gerardo Blyde, le llegaría una invitación tanto a las «rondas intensivas» como al diálogo nacional.

Lo que sí estuvo claro desde el anuncio de Maduro el 7 de marzo, es que «otras oposiciones» serían incorporadas a la mesa. Esto, en alusión a sectores como la Alianza Democrática (Acción Democrática y Copei judicializados, El Cambio, Cambiemos, Avanzada Progresista) más las organizaciones políticas Primero Venezuela y Venezuela Unida de Luis Parra y José Brito

«Fue una especie de conversatorio sobre lo que se abordará en el nuevo proceso de diálogo», mencionó Brito de la reunión con Maduro, en declaraciones a Unión Radio.

La Alianza Democrática también propuso que el diálogo nacional fuera en Venezuela. Previamente Jorge Rodríguez advirtió que México ya había cumplido su misión y que no aceptarían tutelaje internacional en las conversaciones. Pese a ello el Reino de Noruega insistió en que están listos para acompañar el diálogo.

Prioridad económica

Martínez, diputado de la Alianza Democrática reconoció que es en el tema económico en el que se observan algunos acuerdos tempranos como la operación de trasnacionales en el área petrolera y la devolución del Sambil Candelaria, porque se entiende que la reactivación del país debe tener prioridad.

«La gente no puede esperar los acuerdos políticos para que se tomen medidas económicas necesarias, no podemos esperar a 2024», apuntó.