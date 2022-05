Si la sociedad no piensa en la libertad de prensa como un derecho tan perentorio como respirar, como un derecho sin el cual no puede haber democracia, su defensa no trasciende.

Con esta reflexión la periodista Vanessa Davies inició su intervención en el Foro Desafíos de la Libertad de Prensa, organizado por la embajada de Francia en Caracas y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, este jueves 5 de mayo.

Para la comunicadora social la libertad de prensa y la libertad de expresión también están en “emergencia humanitaria compleja” en Venezuela.

Redemocratización

En su intervención, Davies instó a pensar en mecanismos para integrar a la sociedad en la defensa de estos derechos: “Los diagnósticos los conocemos, sabemos que estamos en una situación autoritaria y represiva”.

“Avanzar hacia una redemocratización nos obliga a pensar en la libertad de prensa (…) Redemocratizar el país necesita redemocratizar las relaciones sociales y comunicacionales”, expresó.

“Debemos trabajar en una metodología para el reencuentro comunicacional: lo vivencial y lo convivencial sobre el fenómeno de la censura es muy importante, nosotros como comunicadores probablemente lo tenemos más claro, pero veamos a nuestro alrededor, hagámoslo un problema para el ciudadano común”, manifestó.

En su opinión, la derogación de la Ley contra el odio, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público y la Ley antibloqueos debe ser parte del debate porque se han convertido en instrumentos de persecución y censura.

También propuso pensar en espacios de reencuentro nacional entre personas de distintas tendencias políticas para abordar estos temas.

Cambio político

Marcelino Bisbal: la democracia no puede ser tangible sin medios de comunicación libres

El doctor en Ciencias Sociales Marcelino Bisbal ratificó que en el país se instaló “un régimen de medios paraestatales gubernamentales cuya finalidad no es el servicio público, en el que teóricamente se inspira la concepción de la democracia, sino que obedece al control social”.

“La percepción de la sociedad va orientada hacia aquellos problemas que más le afectan en términos materiales y tangibles como la seguridad, la economía, la delincuencia, la escasez de alimentos, los servicios públicos, el empleo, la vivienda. La libertad de prensa es vista como un problema de los periodistas, no es apreciada como un valor de la democracia, y por consiguiente resulta un valor subalterno”, cuestionó.

El comunicador social considera que para revertir estas violaciones a la libertad de prensa y de expresión es necesario que se produzca un cambio de régimen político.

Sin embargo, destacó que en este contexto, el verbo que más les toca conjugar a los periodistas es el de “insistir”.

“Debemos seguir haciendo exhortos al Estado para que cumpla con lo que reza la Constitución en sus artículos 57 y 58, entender lo que significa el hacer del periodista para sostener el tejido social, no claudicar en el principio de buscar la verdad, empezar a decirle al ciudadano que la libertad de prensa y de comunicación son valores cívicos tan o más importante que sus problemas más acuciantes”. Marcelino Bisbal

En cifras

Representantes de Reporteros Sin Fronteras, Medianálisis, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), Espacio Público y Caracas Press Club compartieron cifras que dan cuenta de las violaciones a la libertad de prensa y de expresión en el país.

Venezuela ocupa el puesto 159 de 180 países en el índice sobre libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras que detecta la existencia de una censura estatal, organizada desde el más alto nivel del poder; detenciones arbitrarias, exilio de periodistas y mecanismos diversos “para silenciar las voces críticas”.

El director de Medianálisis, Andrés Cañizalez, señaló que durante el gobierno de Nicolás Maduro se profundizó la hegemonía comunicacional. “Tenemos una política sistemática para ir cercenando y limitando la libertad de expresión”, dijo.

Recordó que se cumplen 15 años del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), “que era el canal que tenía mayor penetración popular, alrededor de un 50% de la población, según diversos sondeos”.

En su opinión, el cierre de RCTV “fue un punto de inflexión en la discusión pública sobre la libertad de expresión”.

Lea también: Caos informativo, desinformación y fracturas sociales: qué dice el informe de Clasificación de la Libertad de Prensa

“Mortandad de la prensa”

“Las cifras del Ipys retratan lo que podemos catalogar de mortandad de la prensa en Venezuela. Han dejado de imprimirse 104 periódicos en Venezuela, el año pasado teníamos 10 estados en donde no circulaba ningún periódico”, puntualizó Cañizalez.

Agregó que, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el 60% de la población no tiene internet en su casa.

El comunicador también hizo referencia a una documentación de Espacio Público, que revela que en una década se cerraron 180 emisoras de radio en el país, principalmente emisoras locales que tenían espacios de opinión política o de información crítica.

La periodista Aymara Lorenzo representó a Ipys y destacó datos sobre hostigamiento a periodistas contenidos en el Reporte anual El Asedio del Poder en 2021.

De acuerdo con esta investigación, en 2021 se documentaron 249 casos que acumularon 380 violaciones a la libertad de prensa.

Las violaciones por categorías corresponden a: Detención arbitraria (12), desaparición forzada (3), restricciones de acceso a la información pública (75), discurso estigmatizante (68), agresiones (140), procesos civiles y procesos penales (16), uso abusivo del poder estatal (17), censura (49).

Periodistas disertaron sobre las violaciones al ejercicio de su profesión en Venezuela

Violaciones a la libertad de prensa

Las violaciones cometidas provienen, según este estudio, de: “Conatel (12), Consejo Nacional Electoral (7), cuerpos de seguridad del Estado (66), delincuencia organizada (13), desconocidos (25), directivo de medio (14), Fiscalía General de la República (6) y funcionarios de seguridad de instituciones públicas (7).

En el foro también participaron los periodistas Lisseth Boon y Luis Carlos Díaz. Boon abordó el caso del periodista Roland Carreño, quien cumple 18 meses privado de libertad. Díaz relató la desaparición forzada y detención arbitraria de la que fue víctima en 2019.

El caricaturista Plantu, del diario Le Monde, fue invitado especial de la embajada de Francia.

El foro se realizó para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra el 3 de mayo.