Los cuatro días de diálogo tripartito, que se desarrollaron en Caracas con asistencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), produjo resultados positivos, entre estos la liberación de sindicalistas presos, en opinión del expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig.

Uno de los liberados fue el sindicalista petrolero Eudis Girot y antes de la llegada la OIT se produjo el de Rodney Álvarez.

El integrante del Consejo de la Administración de la OIT afirmó a Efecto Cocuyo que en Fedecámaras “están satisfechos” con los acuerdos alcanzados.

Los compromisos logrados están relacionados con la fijación de los salarios de los trabajadores y la revisión de las expropiaciones: devolución de tierras y empresas, entre otros.

Roig explica que para ejecutar los acuerdos se aprobó un cronograma de reuniones que se llevarán a cabo con el gobierno en las semanas siguientes y se espera que una comisión de la OIT regrese en septiembre para hacer seguimiento.

También ofreció detalles sobre el mecanismo implementado en Caracas: En la mañana había un diálogo tripartito para hablar de los temas generales y se procesaban las quejas. En la tarde eran diálogos bipartitos entre el gobierno y cada representación; por ejemplo, el gobierno y Fedecámaras. Cada quien alcanzó sus acuerdos”.

“Hay voluntad”

“Siento por primera vez que el gobierno tiene la voluntad de seguir adelante”, expresó.

No obstante, confirma que no está contemplada la instalación de una oficina permanente de la OIT en el país, que era una de las peticiones de los sindicatos. “No está contemplado y nosotros tampoco lo presentamos como una posibilidad porque esto tiene que ver con el presupuesto de la OIT, etc. Pero se habló de un acompañamiento, en septiembre regresan”, declaró.

Adicionalmente, mencionó que enviarán las actas de cada reunión que sostengan con el gobierno a la oficina de la OIT que está ubicada en Lima, al ser la encargada de los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

“Lo importante es que no se sienta que es un tutelaje de la OIT o una intervención, lo que está haciendo es ayudarnos a ponernos de acuerdo, son especialistas en negociación”, destaca.

Sobre los mecanismos con los que cuenta la OIT para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, Roig responde: “Esto no es un organismo sancionatorio, la Comisión de Encuesta es el mecanismo de control más elevado que tiene la OIT y esto significa que en cada Consejo de Administración de la OIT se va a tocar el tema de Venezuela hasta que se resuelvan los problemas”.

El empresario destaca como incentivo que al gobierno de Nicolás Maduro le conviene entrar al concierto de la comunidad internacional y, en este sentido, debe cumplir con sus obligaciones con la OIT.

Foto: NTN24