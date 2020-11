Jorge Rodríguez propone crear ley para la "protección de las glorias deportivas" de Venezuela - Efecto Cocuyo

El exministro de Comunicación e Información de la administración de Nicolás Maduro y candidato a la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propuso este sábado 14 de noviembre que los próximos diputados que se instalen en 2021 creen una ley para la protección de las “glorias deportivas” de Venezuela.

“Propongo que trabajemos en una ley para la protección de las glorias deportivas de Venezuela. La protección real, más allá del sistema de protección con el que cuenta el gobierno bolivariano. Porque nos han dado duro, han agredido, han atacado”, dijo Rodríguez durante un acto de campaña con deportistas venezolanos.

Rodríguez afirmó que se trataría de un “cuerpo de normas, leyes y acciones” para que los deportistas se sientan “protegidos” ante cualquier circunstancia, como la negativa de visas y sobrevuelos, los cuales afirmó que son generados por los “ataques” causados por la oposición. Además planteó que se haga un reglamento para la aplicación de la Ley orgánica del deporte.

“Hay una Ley del deporte que tenemos, aprobada por unanimidad, una Ley orgánica del deporte y recreación, pero esa ley no tiene reglamento, no se puede aplicar, no se puede ejecutar si no se hace el reglamento a la Ley del deporte. Esa es una obligación que tenemos en los primeros días, pronto, ustedes los atletas que van a ser diputados y diputadas tienen que llegar allí y de inmediato que se haga el reglamento para la Ley del deporte”, añadió.

Rodríguez igualmente instó a participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre e indicó que esta fecha marcará “el fin del bloqueo y de las sanciones”.

El pronunciamiento se produce la misma semana en la que el esgrimista venezolano Rubén Limardo, ganador de la medalla de oro en la prueba individual de esgrima en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, anunciara que trabaja como repartidor de comida rápida en Polonia para la compañía UberEats, hecho que se volvió viral en las redes sociales.