De 16 organizaciones políticas que integran la comisión asesora técnico electoral de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), nueve apoyan la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE); es decir más de la mitad de los miembros.

Cinco están en contra de que el Poder Electoral brinde apoyo técnico en la elección del candidato presidencial opositor y en dos casos, Convergencia y Todos Somos Unidad, Efecto Cocuyo no pudo conocer la postura.

Fuente: partidos políticos.

Con asistencia técnica del CNE

Entre los respaldos más emblemáticos a favor destaca el de Primero Justicia cuyo abanderado Henrique Capriles desestimó el dilema del uso de las captahuellas.

En opinión de Capriles, las matrices de opinión sobre el peligro de las captahuellas son “potes de humo” promovidos tanto por sectores del gobierno como de la oposición.

La Comisión de Primaria solicitó al CNE autorización para usar las máquinas de votación sin las captahuellas para proteger la identidad de los votantes.

Sin embargo, el órgano comicial rechazó la petición argumentando que se trata de un sistema integrado, lo que significa que de usarse las máquinas tendrían incorporado el sistema de identificación biométrico.

“Cómo digo que no voy con ese CNE y luego cómo iremos a las elecciones presidenciales (…) No puedo negar el sistema automatizado que me hizo gobernador y que nos permitió ganar en otros estados y en Barinas”, declaró recientemente Manuel Rosales, jefe político de Un Nuevo Tiempo.

#Ahora @manuelrosalesg sobre el CNE en las primarias: Las elecciones primarias tiene que ser lo que más se parezca a las elecciones presidenciales. Lo contrario es estar engañándonos a nosotros. Las elecciones primarias tienen que nacer del marco constitucional. #10May — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) May 10, 2023

En la tolda azul también sostienen que si la primaria se hace sin el CNE será un proceso excluyente porque “solo las élites” podrán participar.

VP, Copei y Rausseo lo apoyan

Un razonamiento similar tiene el candidato Carlos Prosperi del ala de Acción Democrática que dirige Henry Ramos Allup. “¿Le decimos a la gente que no vote con ese CNE y el año que viene, una vez que yo quede electo candidato presidencial, le digo vamos a participar en las elecciones presidenciales para derrotar a quienes están en el gobierno con ese CNE?, no podemos seguir incurriendo en esa novatada”, dijo.

Voluntad Popular y el ala de Copei que respalda a Roberto Enríquez también apoyan la asistencia técnica siempre que se garantice la protección de los datos de electores.

“Siempre hemos estado de acuerdo con la asistencia técnica, pero si el CNE pretende controlar políticamente el proceso ciudadano de las primarias más allá del aspecto técnico Voluntad Popular alzara su voz en contra”, señaló el abanderado de VP Freddy Superlano.

Mientras que Enríquez dijo a Efecto Cocuyo que sí está de acuerdo con la asistencia “siempre y cuando se garantice el secreto de la identidad del elector que es sagrado”.

Estos partidos quieren asistencia técnica del CNE

Máximo Sánchez, representante de Fuerza Vecinal ante la CNP, confirmó que en el partido consideran que el apoyo de la infraestructura del CNE es importante para la primaria. “Sobre la vulnerabilidad de la privacidad de quienes participen, el exrector Vicente Díaz ha declarado que los datos se pueden encriptar y proteger”, dijo.

El secretario general del Movimiento por Venezuela, Simón Calzadilla, opina que sería positivo recibir el apoyo técnico en los términos que está solicitando la Comisión de Primaria: “El sistema automatizado en Venezuela no tiene cuestionamiento alguno, los fraudes se han perpetrado fuera del sistema automatizado con el forjamiento de actas”.

Reinaldo Quijada, de Upp89, comenta: “Estamos de acuerdo con la asistencia técnica del CNE para las primarias. Nos parece indispensable la asistencia del CNE para diversas fases del proceso: por ejemplo, disponibilidad de los centros de votación en colegios públicos, asistencia del Plan República, entrega de los cuadernos de votación”.

“El voto sí pudiera ser manual, pero no estamos negados a que sea automatizado. Le damos un voto de confianza pleno a la Comisión de Primarias, nos parece que están haciendo una excelente labor”, agrega.

Benjamín Rausseo escribió en su cuenta de Twitter que su preferencia es que el proceso se ejecute con el apoyo técnico integral del CNE de forma de contar con los centros electorales y la tecnología propia de una elección presidencial.

Dicho esto, exponemos nuestra preferencia a que el proceso se ejecute con el apoyo técnico integral del CNE, de forma de contar con los Centros Electorales y la tecnología propia de una elección presidencial, que es para lo que nos preparamos con nuestra Primaria del próximo 22O. — Benjamín Rausseo (@ErGuacharo) May 9, 2023

Sin el CNE

Es conocida la postura de las candidatas María Corina Machado (Vente Venezuela) y Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano) en contra de lo que consideran sería una injerencia del CNE.

“Estas primarias son de la gente, no son del régimen, los votos los debe contar la gente, no Jorge Rodríguez y debe ser un voto manual uno a uno para que exista la confianza”, declaró Machado este viernes 12 de mayo al recibir el apoyo de Alianza Bravo Pueblo, organización de Antonio Ledezma, el exalcalde metropolitano de Caracas en el exilio.

“Estas horas son decisivas porque la Comisión Nacional de Primaria debe tomar decisiones, pero nosotros se lo decimos una y otra vez al país: esta lucha es hasta el final y, si acaban con la primaria y bloquean esta opción que es la que ha escogido el pueblo, que se preparen. Con o sin primaria nos vemos en el 2024”, sentenció.

Solórzano afirma en sus recorridos y actos políticos que “los venezolanos quieren que las primarias se hagan sin el CNE”. “Yo no digo que el CNE va a saber por quién votó cada elector; el tema es que el que va a participar en la primaria lo hará en un espacio político de oposición y eso puede generar otra lista Tascón, Maisanta o como quieran llamarla”, manifestó el pasado 23 de abril.

“Vamos a hacer las primarias y vamos a convocar a nuestro pueblo sin la interferencia y la mano peluda de Maduro que lo que está buscando es sabotear estas elecciones”, expresó el candidato de Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas.

Tampoco lo quieren PV y LCR

La Causa R y Proyecto Venezuela también rechazan la participación del CNE en las internas de la oposición. Andrés Velásquez, abanderado de la Causa R, fue uno de los primeros en mostrarse en contra de la “intervención” del CNE “como brazo electoral del régimen”.

“Siempre hemos mantenido la posición de que no estamos de acuerdo con la captahuella, hemos defendido la tesis de la protección de la identidad del elector. No hemos satanizado al CNE, pero tenemos que generar un proceso de confianza. Esta es una elección de la oposición y el control tiene que tenerlo la Comisión de Primaria”, respondió a Efecto Cocuyo Deyalitza Aray, representante de Proyecto Venezuela.