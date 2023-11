Hermann Escarrá de acuerdo con CEV: Que no se manipule el referendo sobre el Esequibo

El presidente de la Comisión Especial de Defensa del Esequibo de la Asamblea Nacional (AN), Hermann Escarrá se mostró de acuerdo con la petición de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) para que no se «manipule» el referendo consultivo del 3 de diciembre por «intereses políticos».

«Estoy de acuerdo con el mensaje de la Conferencia Episcopal, es correcto que no se manipule porque este no es un problema del gobierno o de la oposición, este no es un tema de un partido o de otro partido o de una bandería grupal o una individualidad, es un tema de toda la nación», expresó el abogado constitucionalista en entrevista con Venevisión, este 26 de noviembre.

Mediante un comunicado divulgado el 23 de noviembre, la CEV pidió que todos los ciudadanos sean bien informados sobre el significado y las consecuencias de la consulta popular para que puedan actuar con «plena conciencia y en libertad» y que no sea usado como «medio de presión».

Las declaraciones del diputado de 2020 contrastan con la del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello quien tildó el comunicado del episcopado de «vergüenza». Al también legislador no le gustó que la CEV a la que considera «partido político de la oposición» no llame a participar en el referendo ni por el «sí» ni por el «no».

Sin embargo, Escarrá advirtió que sería «muy raro» que un venezolano no vote el 3 de diciembre. Dijo estar seguro de que una «inmensa mayoría» asistirá a los centros electorales para «una demostración clara de la unidad nacional ante el mundo».

«A partir del 4 de diciembre se abre un nuevo ciclo, una vez que nosotros demos la demostración de unidad, Venezuela no es cualquier país, a Venezuela se le respeta», subrayó.

No aceptamos arreglo en la CIJ

Con respecto al juicio que cusa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la validez o no del Laudo Arbitral de 1899, demandado por Guyana, Escarrá advirtió que Venezuela no aceptará un arreglo judicial en dicho tribunal de Naciones Unidas por considerar que «no tiene jurisdicción» en la disputa territorial.

«Y porque está vigente el Acuerdo de Ginebra (1966) que obliga a un diálogo directo como primera fase, a pesar de amenazas y declaraciones internacionales que constituyen un despropósito para la paz, a pesar de los movimientos, no olvidemos que esta no es una contención con Guyana es con la Shell, la Exxon Móbil, las grandes empresas que están haciendo inversiones en el mar nuestro y en el llamado mar en disputa», apuntó.

Se espera que antes de la consulta del 3 de diciembre, la CIJ se pronuncie sobre la petición de Guyana de impedir el referendo consultivo a través de medidas cautelares. El gobierno del vecino país dijo temer que tras las votaciones, Venezuela se retire del juicio y ocupe unilateralmente la zona en reclamación.

Expertos venezolanos no creen que la Corte falle contra el referendo por ser un tema de orden interno, aunque sí estiman que exhorte a las partes a no realizar ninguna acción que agrave el conflicto limítrofe mientras se desarrolla el proceso judicial.

Con respecto a las últimas acciones del gobierno de Guyana que incluyen el izamiento de la bandera de ese país cerca de la zona limítrofe del Esequibo y la visita de autoridades estadounidenses, Escarrá lo atribuye al «miedo».

«Eso no nos altera, la sangre que corre por el pueblo venezolano es la de Guaicaipuro, Simón Bolívar, Sucre, es decir, venimos de una nación muy heroica que salió a darle al continente la libertad», agregó.

