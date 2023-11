Cabello rechaza comunicado de CEV sobre referendo: ¡Da pena, vergüenza!

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, llegó este 23 de noviembre al estado Apure, para promover la participación en el referendo consultivo sobre el Esequibo, previsto para el 3 de diciembre.

Desde la capital San Fernando de Apure, Cabello rechazó el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) en el que la representación de la Iglesia Católica pide no «manipular por intereses políticos» la consulta popular e insta al Ejecutivo a ocuparse de otros problemas del país, tales como la crisis del combustible, servicios públicos y sanitaria.

«El partido político Conferencia Episcopal emitió un comunicado que da pena, vergüenza, ni siquiera fijan posición, no le dicen a la gente vote o no, ni siquiera les importa eso. Están de espalda al país, del pueblo, porque ahorita no se habla de otra cosa que no sea el referendo del 3 de diciembre», fustigó Cabello desde una tarima ante una concentración de militantes.

El también presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, volvió a condenar que la oposición tampoco fije una postura clara sobre la consulta y la disputa territorial con Guyana, y que en lugar de llamar a votar dejen al «libre albedrío» la participación y la respuesta a las cinco preguntas planteadas.

«Los que se atrevan van a votar por el «NO» pero no tienen el coraje de decirlo, son los guabinosos», reiteró en compañía del gobernador de Apure, Eduardo Piñate.

Pide armar 1×10 electoral

Aunque el referendo consultivo no es vinculante, Cabello aseguró que el Gobierno nacional «hará lo que diga el pueblo» y ratificó su convencimiento de que ganará el «Sí» a las cinco interrogantes.

Al igual que en otros estados visitados, Cabello explicó a la militancia por qué se debe votar «cinco veces sí» en las preguntas. Para rechazar el Laudo Arbitral de 1899 que da la razón a Guyana en la disputa territorial (pregunta 1); para reconocer y apoyar el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único mecanismo para resolver el reclamo limítrofe por la vía pacífica (pregunta 2).

Asimismo, invitó votar sí en la pregunta 3 que desconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la disputa territorial (pregunta 3); para rechazar la explotación de recursos por parte de Guyana en el área marítima no delimitada del Esequibo (pregunta 4) y a favor de la creación del estado Guayana Esequiba, con lo que se anexa la zona en reclamación al mapa venezolano (pregunta 5).

Solo algunas voces opositoras como la del excandidato a las primarias, Andrés Caleca, han llamado a participar en el referendo con la aclaratoria de que votarán «NO» al menos en las preguntas 3 y 5.

En la número 3 porque en la CIJ se desarrolla un juicio en el que han subrayado, Venezuela debe defender la soberanía sobre el Esequibo y no retirarse; y en la 5 porque a menos que se use la fuerza, dicho territorio no puede ser anexado al mapa de manera unilateral.

Cabello invitó igualmente a la militancia a armar su plan de logística y el 1×10 electoral (movilización de votantes) para el 3 de diciembre, con el objetivo de «provocar una avalancha» de votos en el referendo.

«Faltan 10 días, estoy seguro que los que llamaron al libre albedrío se quedarán solos y aislados», dijo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...