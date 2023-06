Escenario de elecciones adelantadas y conjuntas para 2024: ¿Qué implica?

Desde el año pasado, altos voceros del chavismo, incluyendo al gobernante Nicolás Maduro, juegan con la idea de un adelanto de las elecciones presidenciales que deberían convocarse para diciembre de 2024.

Pero no solo se habla de las presidenciales sino de escenarios en los cuáles se únen los comicios presidenciales con los de gobernadores y alcaldes y otro que contempla sumarle incluso la escogencia de una nueva Asamblea Nacional (AN) en elecciones generales. Los comicios regionales y los parlamentarios deben realizarse en 2025.

¿Cuál es la factibilidad de elecciones múltiples y adelantadas y por qué se asoman? El exministro de Comunicación e Información del gobierno de Hugo Chávez y de Turismo, durante el primer gobierno de Nicolás Maduro, Andrés Izarra tiene su versión:

«Maduro será el candidato del Psuv para el 2024 y, en una jugada de «todos o ninguno», ha decidido adelantar las elecciones a alcaldes y gobernadores para que se midan junto a él. «O remamos juntos para salvar este barco a pique o nos hundimos todos», es el mensaje», escribió en su blog llamado Notas desde Lejos, el 22 de junio.

El ministro asegura que con una popularidad en mínimos históricos, encuestas le atribuyen 80% de rechazo, Maduro buscaría contrarrestar el ascenso de candidatos presidenciales como María Corina Machado, incorporando a dirigentes locales y regionales en la contienda y obligarlos a hacer campaña electoral.

Fecha de elecciones a «conveniencia»

«El nombramiento de un nuevo CNE que se teme resulte a la total medida del gobierno, sumado a la amenaza de adelanto de elecciones que estaría por verse si son generales, reitera el poder del oficialismo en temas electorales. Se juega a desarticular la participación de la ciudadanía a través del voto y se golpea de nuevo la institucionalidad electoral», sostuvo la analista político Francine Jácome.

En declaraciones a Efecto Cocuyo, recordó que no es la primera vez que el poder político adelanta o atrasa comicios a conveniencia. En 2018, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y no el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió que las elecciones presidenciales debían convocarse a más tardar el 30 de abril, luego se fijaron para el 20 de mayo.

En 2012, el CNE convocó para el 7 de octubre, las elecciones presidenciales inicialmente previstas para la primera semana de diciembre. Para entonces el Poder Electoral negó que el motivo haya sido la enfermedad (cáncer) que padecía el presidente de la República y candidato a la reelección, Hugo Chávez.

En 2017, la ANC fijó elecciones de gobernadores y se realizaron el 15 de octubre pero sin la elección de los Consejos Legislativos. Las elecciones de alcaldes también se hicieron ese año pero el 10 de diciembre, mientras que la de los concejos municipales se movieron para el 9 de diciembre de 2018. De esta manera los concejales elegidos en 2013 vieron extendido su mandato de cuatro años, un año más.

«El tipo de elección y la fecha están determinadas más por decisión política que por capacidad técnica, aunque el nuevo CNE debe demostrar que la tiene, no es la primera vez que se adelantan o se atrasan elecciones a conveniencia, lo que lleva a cuestionar los procesos desde el inicio», expresó Jácome.

Maduro será el candidato del PSUV para el 2024 y, en una jugada de "todos o ninguno", ha decidido adelantar las elecciones a alcaldes y gobernadores para que se midan junto a él.



¿Qué normas viola el adelanto de elecciones?

La coordinadora Nacional de Contraloría electoral de Súmate, Nélida Sánchez, advirtió que de convocarse elecciones regionales y parlamentarias junto con las presidenciales en 2024 se violan los períodos constitucionales de las autoridades electas en 2021, en el caso de los gobernadores, alcaldes, Consejos Legislativos y Concejos Municipales y de los parlamentarios escogidos en 2020.

Los artículos 160 y 162 de la Carta magna establecen que los gobernadores y diputados regionales serán elegidos por un período de cuatro años. El mismo período establece el artículo 174 para los alcaldes. Mientras que el 192 constitucional contempla que los diputados de la Asamblea Nacional (AN) duran cinco años en el ejercicio de sus funciones, mientras que el período presidencial es de seis años según el artículo 230.

«En 2021, para arrastrar el mayor número de cargos, unieron las elecciones de gobernadores con las de alcaldes y para eso derogaron la Ley de regularización de los períodos constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales, que prohibía hacer de manera conjunta elecciones de gobernadores y Consejos Legislativos con las de alcaldes y concejales municipales, pero el período de 4 años debe respetarse porque está en la Constitución», sostuvo.

Recordó además que quien convoca elecciones por competencia legal es el CNE, según el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) no la ANC como lo hizo en su momento, ni el Poder Ejecutivo, ni la AN ni ningún vocero del chavismo.

Efecto primarias

Aunado a ello, señaló la experta electoral, ninguna ley electoral relacionada puede ser modificada seis meses antes de un proceso comicial y que la convocatoria de la elección debe hacerse seis meses antes de las votaciones. La AN de 2020 tiene previsto escoger al nuevo CNE en el mes de septiembre, aproximadamente, por lo que Sánchez se pregunta si los lapsos para la convocatoria a elecciones serán respetados.

«Ante el auge que están cobrando las primarias se da el cambio de CNE que ya se venía asomando desde inicios de año, es una forma de mantener a la gente en zozobra por lo que antes de las primarias y las presidenciales puede darse cualquier jugada, además del CNE también están las inhabilitaciones», advirtió.

Sánchez añadió que adelantar y unificar elecciones no solo acorta períodos constitucionales de manera ilegal sino que acorta el tiempo de actualización del Registro Electoral ya de por sí limitado y restringe el espacio para la participación. Dijo que para las megaelecciones regionales de 2021 no se permitieron inscripciones de candidatos por iniciativa propia ni grupos de electores que están permitidos legalmente, para que no subiera la cantidad.

«Candidatos que se han posicionado como alternativas a Maduro, como (Rafael) Lacava, deberán arriesgar su pellejo para salvarlo, o arriesgar hundirse con él. A su táctica de desincentivar el voto y promover la división opositora, Maduro suma el “todos o ninguno” para su partido», aseguró igualmente el exministro Izarra.