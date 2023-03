El mandatario venezolano Nicolás Maduro respondió que le «valía medio» la opinión de Estados Unidos, los países de la Unión Europea (UE) y otros de la comunidad internacional sobre las elecciones presidenciales previstas para 2024.

Este sábado, 11 de marzo, se emitió una entrevista del gobernante con una radio argentina, en la que aseguró que las fechas de estos comicios se cumplirán como lo pauta la Constitución venezolana, pese a amagos del propio líder chavista y otros dirigentes como Diosdado Cabello que en el pasado hablaron de un posible adelanto de la fecha.

«La expectativa que tenemos es la de siempre. A nosotros no nos importa lo que piense el imperialismo ni las oligarquías sobre la vida política, social, institucional, cultural, económica de Venezuela. Nos tiene sin cuidado que ellos digan algo o no lo digan, que reconozcan o no reconozcan», dijo en la conversación con un presentador argentino y que recogió la agencia de noticias Efe.

La oposición venezolana, que se agrupa en la plataforma unitaria y otros líderes independientes, irán a unas elecciones primarias previstas para octubre de este año, en las que se espera surja el candidato para hacerle frente a Maduro el próximo año.

Sin embargo, tres de esos candidatos (Henrique Capriles, Juan Guaidó y María Corina Machado) o están inhabilitados o no pueden inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el caso de la coordinadora de Vente Venezuela.

Qué dijo Maduro del reconocimiento internacional

«En el 2024 vendrán las elecciones presidenciales, el pueblo votará, elegirá y, el 10 de enero de 2025, el presidente electo se juramentará y seguirá el curso de nuestro país, en paz, en democracia, con protagonismo popular», ahondó Maduro sobre este proceso, del que aún no se tiene fecha, pero que tradicionalmente se realiza en el último trimestre.

Insistió que no le importaba el reconocimiento internacional, esto después de que en 2019 países europeos y Estados Unidos desconocieron los resultados de los comicios de 2018 en los que Maduro salió reelecto y le dieron su respaldo al entonces jefe del Poder Legislativo, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela.

«Me vale medio lo que opine el imperialismo, la derecha o Europa del proceso democrático venezolano», aseguró el gobernante este 11 de marzo.

Maduro ha recobrado el apoyo de países como Argentina, Colombia y Brasil, donde ahora hay gobernantes de izquierda, pero que en plena crisis política de 2019 eran gobernados por presidentes que le dieron su apoyo a Guaidó y a la oposición venezolana.

Incluso naciones europeas han elevado su representación diplomática en el país. Una de las últimas fue España que de encargado de negocios nombró a un embajador. Otros como los de los Países Bajos han entablado negociaciones para restablecer el comercio y los vuelos a Venezuela, desde las islas como Aruba y Curazao.

Ataca a la oposición argentina

También tuvo duras palabras contra la coalición política argentina Juntos por el Cambio y el expresidente de ese país, Mauricio Macri, contra quienes cargó por las protestas que en enero pasado le impidieron ir a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

«Todo este sector de la derecha extremista (argentina) son unos miserables, y unas miserables. Quizás unas miserables más que unos miserables. Toda esa gente estaba en un plan, en un complot. Estúpidos, son unos imbéciles. Imbéciles, les digo desde Caracas. Son unos imbéciles», afirmó al referirse a la oposición argentina.

Con información de Efe