Desde el domingo 3 de septiembre las personas pueden consultar sus datos en el buscador dispuesto para la elección primaria opositora.

Este sitio web usa los datos del Registro Electoral (RE) y le pide al votante escribir su número de cédula y fecha de nacimiento, lo que le permitirá arrojar los datos del centro de votación al que fue asignado para la consulta interna de la oposición, prevista para el domingo 22 de octubre.

Sin embargo, usuarios en redes sociales se quejan de que sus datos estén en ese buscador. Entre las críticas, señalan que aparecer allí es una especie de lista, al recordar la llamada “lista Tascón” del referendo revocatorio de 2004, que contenía las firmas de quienes pidieron la revocatoria del mandato del fallecido presidente Hugo Chávez.

Quienes mostraron su rechazo, afirmaron que ellos no dieron autorización para que sus datos aparezcan en el sitio web de la primaria opositora.

La información que se muestra sobre los electores es la misma que aparece en el Registro Electoral (RE), por lo tanto es pública y legal que aparezcan datos de todas las personas que están inscritas en el mismo; es decir, todo venezolano o venezolana mayor de 18 años que hizo su inscripción en el registro para participar en los procesos electorales o que piensan hacerlo en el futuro.

El hecho de que una persona esté en el buscador no quiere decir que va a participar en la elección primaria opositora. Muestra de ello es que hasta el gobernante Nicolás Maduro aparece en el sistema si se busca su cédula y fecha de nacimiento.

Se sobreentiende que Nicolás Maduro no participaría en la elección primaria opositora, sin embargo, su información aparece en el buscador pues la base de datos en la del Registro Electoral

Uso del Registro Electoral

La data del Registro Electoral es pública. De hecho, se usa para diversas actividades. Por ejemplo, cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) hace sus elecciones internas, emplea los datos del RE. No quiere decir que todas las personas que aparecen en esa data vayan a votar en dichas elecciones del Psuv. Situación similar ocurrió con las primarias opositoras en otras ocasiones, cuando también se usó el RE como base de datos.

¿Cómo es qué la Comisión de Primarias tiene mis datos del CNE? Y aparezco como posible votante? Aclaro NO VOY A VOTAR en Primarias de Oposición. Alertó además sobre posibles fraudes al respecto. pic.twitter.com/1Y3Gn4ROWI — María Alejandra Díaz Marín (@MariaesPueblo) September 4, 2023 Algunas personas expresaron su desacuerdo con aparecer en el buscador, a pesar de que esta información es pública y proporcionada por el Consejo Nacional Electoral

Eugenio Martínez, periodista experto en la fuente electoral, explicó a Efecto Cocuyo que “los datos del RE se han usado para cualquier cosa en Venezuela”.

Indicó que “existe una norma no escrita y es que el CNE entrega los datos del RE a los partidos políticos”. No obstante, el organismo comicial sólo hace entrega de datos como la cédula de identidad, fecha de nacimiento y lugar donde vota la persona, pero no ofrece información sobre su residencia al considerarse un dato sensible del elector o electora.

Sin ir muy lejos, la plataforma Patria, con la que el gobierno venezolano tiene alcance a la información de casi todos los ciudadanos, usa la base de datos del RE. Puede que alguien no esté inscrito en ella, pero de todas maneras aparecerá en el buscador de este sistema porque los datos los aporta el Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Qué dice la Ley Orgánica de Procesos Electorales?

Cualquier persona puede navegar por la página web del CNE y buscar los datos suyos o de quien sea que tenga el número de cédula a la mano. Esta información debe ser pública.

El CNE ofrece los datos de las personas inscritas en el sistema siempre y cuando no sea información sensible

El artículo 28 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales explica que el Registro Electoral es de carácter público. “Todas las personas pueden acceder y obtener la información en él contenida, con las limitaciones que establezca la ley”, establece el primer apartado este artículo.

La Comisión Nacional de Primaria, que organiza la consulta interna de la oposición, explicó con anterioridad que usaría el Registro Electoral del CNE con corte del 31 de mayo para el proceso.

