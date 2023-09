«¿Me toca votar en casa de Yelitza?»: dudas que generó buscador de centros para primarias

La Comisión Nacional de la Primaria (CNP) anunció el buscador oficial de los centros de votación habilitados para la consulta opositora del 22 de octubre, que coincidió con la difusión adelantada de herramientas parecidas por parte de actores y partidos políticos, este domingo 3 de septiembre.

La falta de una explicación con suficiente antelación dio pie a que direcciones de centros de votación tales como: casa del señor Reinaldo García, municipio Libertador, parroquia San Juan, urbanización Artigas (Caracas), causaran extrañeza y generaran dudas en los electores por tratarse de viviendas o locales de particulares.

Otras direcciones resultaron aún más imprecisas: “Av. San Martín, plaza, frente a Pare de Sufrir”, ante lo que el elector que consultó el buscador se preguntó si se trataba de una calle o plaza.

¿Cómo se hizo la distribución de centros?

La distribución de 3.010 centros de votación que hizo la CNP en todo el país implica que 30% de los puntos estarán ubicados en espacios privados (casas de activistas políticos); 29% en plazas y parques; 8% comercios; 8% en calles; 3,4% clubes sociales; 2,99% centros sociales; 2,8% estacionamientos; 2,8% iglesias; 1% sedes de gremios; 1% partidos políticos; 0,60% instituciones educativas, entre otros.

Solo 2,8% de los colegios electorales coinciden con los mismos puntos usados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Los centros se distribuyeron en función de número de votantes y lugares disponibles. Al no tener los centros oficiales (del CNE), se dependió de quienes voluntariamente los ofrecieron”, dijo a Efecto Cocuyo la integrante de la CNP, Corina Yoris.

Consultado al respecto, el periodista especializado en temas electorales, Eugenio Martínez, consideró que la Comisión de Primaria “falló” en explicar públicamente por qué se hizo tal distribución de los centros y aclararle a la gente que se iba a encontrar con unas direcciones muy particulares, en lugar de enterarse al entrar en el buscador, para evitar desconcierto, dudas y suspicacias.

“Al no poder contar con la estructura formal del CNE, los centros de votación y suponiendo que usar espacios públicos va a requerir permisos y que eso puede prestarse a que el día de la primaria no estén habilitados o disponibles por alguna razón, no quedaba otra alternativa que usar espacios de particulares, gremios, sedes de partidos, sedes de militantes de partidos”, coincidió Martínez con lo expresado por Yoris.

Recordó que se trata de un contexto distinto al de las primarias de 2012, cuando ganó Henrique Capriles, que sí contaron con la asistencia técnica del CNE.

Iglesias, escuelas y liceos

“Calle principal de Las Vegas, cerca de la licorería.Casa de Yelitza/Las Vegas de Petare” y “casa de Yelitza Abreu” en la parte baja del Matadero, sector La California de la parroquia Macarao, fueron otros ejemplos de las direcciones encontradas en el buscador de la primaria.

Otras direcciones más explícitas se referían a Iglesia Evangélica, ubicada en la calle El Cristo, sector Los Magallanes de Catia, parroquia Sucre; Escuela Parroquial San Juan Bautista de la parroquia San Juan, también en Caracas y el liceo Rómulo Gallegos, al final de la avenida Universidad de la ciudad de Mérida, como centros de votación para el 22 de octubre.

El exconsultor jurídico del CNE, Celiz Mendoza, destacó que se supone que los centros de votación para las primarias son cercanos a los del CNE, por lo que los electores votarán en la misma parroquia donde tradicionalmente sufragan para elecciones nacionales, regionales y municipales, o al menos en el mismo municipio. No duda que las casas o locales de particulares asignadas sean de gente conocida en la comunidad.

Corresponderá, subrayó, a los activistas políticos y voluntarios orientar a la gente el día de la elección. Considera que quien esté decidido a votar en la primaria ubicará los puntos sin mayores dificultades.

Este es el buscador oficial de la Elección Primaria. Entra en este link y consulta dónde te corresponde votar el próximo 22 de octubre 👇🏼https://t.co/2o8nkIRaSp pic.twitter.com/szkl7RVBHX — Comisión Nacional de Primaria VE (@cnprimariave) September 3, 2023

¿Cómo se garantizará seguridad?

Otra de las dudas surgidas a raíz del anuncio del buscador es cómo se garantizará la seguridad de los electores el día de la votación y del material electoral, especialmente en espacios abiertos.

Para Mendoza, es una de las desventajas de no contar con el Plan República, pero subrayó que es deber del Estado garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Teme que la actuación de grupos progobierno dependerá de la magnitud de la participación de los electores en la primaria.

“Esa conversación se está programando con las alcaldías y las policías. Ese es un tema muy delicado. No hemos terminado de discutir” expresó Yoris al respecto.

Sobre la votación en casas de partidos políticos que alcanza 1% de los espacios habilitados para la primaria, también pudiera generar “suspicacias”, según Martínez. Esto sobre la confiabilidad de los resultados de la votación en un elector que apoya una opción y le toca votar en la sede de un partido de otro candidato que no es de su preferencia.

“Sin embargo, el sistema de escrutinio y de totalización de votos es lo suficientemente robusto como para suponer que ese es un problema menor (…) Hay suficientes protocolos de seguridad para suponer que las actas que se envían a los centros de votación no pueden ser adulteradas, pero eso debe ser explicado por la Comisión, cómo será el sistema de totalización”, agregó el periodista.

Mendoza acotó que disponer de miembros de mesa y testigos bien preparados también contribuirá con la transparencia del proceso.

Consulte aquí dónde le corresponde votar para las primarias opositoras: buscadorprimaria2023.com

